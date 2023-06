Lynx: 4K-HDMI- nach 12G-SDI-Konverter

Lynx Technik erweitert seine Yellobrik-Baureihe um einen neuen HDMI-zu-SDI-Konverter.

Innerhalb seiner beliebten Yellobrik-Linie kündigt Lynx Technik mit dem Modell CHD 1402 einen neuen HDMI-zu-SDI-Konverter an. Er kann Signalwandlung von bis zu 4K-HDMI bis zu 12G-SDI durchführen.

Der CHD 1402 wurde für AV-, Broadcast-, Produktions- und Post-Applikationen entwickelt, die eine Signalwandlung zwischen HDMI und SDI erfordern. Er ist der Nachfolger des beliebten CHD 1802, der aber auf 3G-SDI limitiert ist.

Ein typischer Anwendungsfall wäre, wenn eine Einrichtung einen HDMI-Ausgang von einer externen Quelle, wie etwa einer Videokamera, in ein SDI-Format konvertieren muss. Alle im HDMI-Stream vorhandenen Audiosignale werden dabei transparent weitergegeben. Mit dem optionalen SDI-Glasfaser-SFP-Sender kann das SDI-Signal auch über Glasfaser an einen weiter entfernten Standort übertragen werden. Zusätzlich kann ein weiteres Yellobrik-Modul, der CDH 1411 SDI-HDMI-Konverter, verwendet werden, um den elektrischen BNC oder optischen Fiber-SDI-Ausgang des CHD 1402 an einem weiter entfernten Standort bereitzustellen, einschließlich der Anzeige von Audio, Metadaten und Timecode-Overlays.

Wie alle Yellobriks ist auch der neue CHD 1402 mit den zentralen Software-Anwendungen YelloGUI und LynxCentraal kompatibel. In Verbindung mit der Software können zusätzliche interne Einstellungen und Funktionen aufgerufen und gesteuert werden. Der CDH 1402 ist rack-montierbar, er kann als einzelnes Modul oder in größeren Yellobrik Systemanwendungen eingesetzt werden.

Dieser neue Yellobrik-Konverter von Lynx Technik ist ab sofort erhältlich.