Konverter zwischen 12G-SDI und NDI

Kiloview bietet mit dem N50 einen Signalwandler an, der zwischen 12G-SDI einerseits und NDI, NDI HX2 und NDI HX3 andererseits konvertieren kann.

Der chinesische Hersteller Kiloview kündigt den neuen, bidirektionalen 12G-SDI-Konverter N50 an. Der N50 kann in beiden Richtungen zwischen 12G-SDI und NDI konvertieren und unterstützt darüber hinaus die direkte Übertragung von USB- zu NDI-Signalen, indem er sowohl NDI als auch NDI HX in einen Konverter integriert. Genaue Daten zum N50 veröffentlicht der Hersteller derzeit noch nicht, beim Preis heißt es, dass er deutlich günstiger als der leistungsfähigere N60 sein soll, dessen Netto-Listenpreis unter 800 Euro liegt. Der kleinere N40 kostet rund 600 Euro Netto-Listenpreis.

Der N50 bietet laut Hersteller die volle Farbtiefe, kombiniert hohe Qualität mit niedriger Latenz und kann unter den anspruchsvollsten professionellen Broadcast- und AV-Bedingungen genutzt werden.

Eckdaten

NDI und NDI HX werden unterstützt, mit kombinierter Kodier- und Dekodier-Funktionalität in einem kleinen Formfaktor

Bessere Farbleistung: Bis zu YCbCr 4:2:2 Farbraum und 10 Bit Farbtiefe

Hohe Qualität und geringe Latenz: Bidirektionale 4K-Videoübertragung mit HDMI/12G-SDI-Eingang und -Ausgang

Eingebauter IPS-LCD-Bildschirm: Schnelle, intelligente und klare Darstellung aller wichtigen Parameter für eine intuitive Live-Steuerung

Scroll-Rad: Erlaubt es, die Benutzereinstellungen direkt am Gerät einzustellen

Einbindung von HD-USB-Video in NDI: Für Kunden, die USB-HD-Kameraquellen verwenden, stellt der N50 einfach eine Verbindung zum USB-Video her und überträgt es an eine NDI-Quelle

»Da der N50 sowohl NDI als auch NDI HX ausgeben kann, müssen keine unterschiedlichen NDI-Formate mehr eingestellt werden«, kommentiert Judy Zuo, VP von Kiloview.