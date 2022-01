Cromorama investiert in Waveform-Monitor LV5600

Als Waveform-Monitor für IP- und SDI-Signale nutzt der TV-Dienstleister Cromorama künftig einen Leader LV5600.

Eine der Kernkompetenzen von Cromorama ist das Color Management. In diesem Bereich hat das Unternehmen eigene Algorithmen entwickelt und Kunden wie Olympic Broadcast Services, Host Broadcast Services, Uefa und NBC Universal haben ihre Multiformat-Workflows auf Basis von Cromorama-Algorithmen eingerichtet. In den letzten Jahren hat sich Cromorama sich zu einer weltweiten Referenz für Farbüberwachungs- und Wandlungstechnologien für Broadcast- und digitale Kinofilmproduktionen entwickelt.

Nun hat das Unternehmen sich für Waveform-Monitore des Typs LV5600 von Leader entschieden und wird sie in seiner Warschauer Zentrale und bei den Kunden einsetzen. Der Gründer von Cromorama, Pablo Garcia Soriano, sieht besonders im Bereich der Konvertierung zwischen HDR und SDR weiter wachsenden Bedarf bei den Kernkompetenzen seines Unternehmens.

»Ich bin seit sechs Jahren begeisterter Nutzer von Leader-Testgeräten«, sagt Pablo Garcia Soriano. »Die Geräte der Zen-Serie von Leader haben uns bei der Entwicklung des Orion-Convert LUT-Algorithmus geholfen, den wir zur Unterstützung der Ü-Wagen-Berichterstattung von großen Sportereignissen einsetzen. Unsere Aufgabe ist es, die präzise gleichzeitige Verwaltung von HDR- und SDR-Shading in einem einheitlichen HDR/SDR-Produktions-Workflow sicherzustellen. Entscheidende Vorteile des LV5600 sind seine Kompaktheit und Vielseitigkeit. Er beherbergt alle Tools, die wir selbst für die komplexesten Projekte benötigen, in einer robusten und leicht zu transportierenden Einheit. Alles ist schnell von der Frontplatte aus zugänglich, einschließlich eines Videomonitors, der so konfiguriert werden kann, dass er einen Seite-an-Seite-Vergleich mehrerer HDR- sowie SDR-Übertragungscharakteristiken ermöglicht.«

»Unsere Produkte helfen der Broadcast-Branche, die nächste Generation von HDR/SDR-Workflows zu definieren und ermöglichen es den Ü-Wagen-Betreibern, eine realistischere Berichterstattung als je zuvor von Großveranstaltungen wie etwa Stadionsportarten zu liefern«, fügt Kevin Salvidge, European Sales Engineering Manager bei Leader, hinzu. »Viele Streaming-Dienste verwenden jetzt den SMPTE 2084 PQ-Standard, um HDR für die Zuschauer zu Hause bereitzustellen, während Satelliten- und terrestrische Digitalsender sich zunehmend auf HLG einstellen. HDR und SDR werden natürlich noch viele Jahre nebeneinander existieren, da die Branche auf den höheren Standard umsteigt. Wir freuen uns, dass wir Spezialisten wie Cromorama bei dieser Entwicklung unterstützen können.«

Der LV5600 von Leader ist ein netzbetriebener SDI/IP-Waveform-Monitor in einem 3U-Desktop-Gehäuse mit halber Rack-Breite und einem 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit HD-Auflösung, der durch spezielle Menüsteuerungstasten ergänzt wird. Er kann mit allen Funktionen konfiguriert werden, die zur nahtlosen Überwachung von UHD/HD/SD-SDI- und Video-over-IP-Signalen in einer hybriden Betriebsumgebung erforderlich sind.

Der LV5600 bietet neben vielen anderen Funktionen auch die »intuitiven« Cinezone- und Cinelite-Funktionen von Leader, die viele Produktionsmitarbeiter gern nutzen.

Cinelite ermöglicht es Video- und Filmschaffenden, die Beleuchtung, aber auch die Belichtung intuitiv zu bewerten, ohne dass ein detailliertes Verständnis der Signaltechnik und Waveform-Darstellung erforderlich wäre. Mit einem Cursor können drei beliebige Punkte auf einem Videobild ausgewählt und deren Blendenzahlen und Pegel angezeigt werden. Die Anwender können wählen, ob sie nur einen einzelnen Pixel oder einen kleinen Bereich analysieren wollen, indem sie die Größe des gemessenen Bereichs auf 1 Pixel oder auf den Durchschnittswert für 9 oder 81 Pixel einstellen.

Cinezone macht es einfacher, Über- oder Unterbelichtung zu erkennen, indem das Farbspektrum zur Darstellung von Leuchtdichtewerten auf einem ansonsten normalen und erkennbaren Bild verwendet wird. Außerdem werden Schwankungen der Leuchtdichten in dunklen Bereichen sichtbar. Die Leuchtdichtewerte können schnell bestätigt werden, ohne dass eine Waveform-Darstellung erforderlich wäre. Pegel über dem einstellbaren Maximum werden in Weiß angezeigt, Lichter in Rot, mittlere Grautöne in Grün, Schatten in Blau und Pegel unter dem einstellbaren Minimum in Schwarz. So kann man sich vergewissern, dass die Kamera tatsächlich das liefert, was man erwartet, und schon nach einer Minute Eingewöhnungszeit ist die Darstellung intuitiver, als in der realen Welt.

Zu den von Cromorama gekauften Optionen für den LV5600 gehören: SER-01 SDI-Eingänge, SER-31 Colorimetry Imaging Zone Display und SER-40 Extended Gamut Plug-iI Hardware-Module sowie Software-Lizenzen, die 12G/6G-SDI, 4K/UHD, CIE-Chroma-Chart, Closed-Caption-Display, Eye- und Jitter-Messung, HDR-Messung und Testmustergenerierung unterstützen.