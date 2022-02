Czech TV investiert in MicroN UHD

Bei der Modernisierung seines Ü-Wagens HD1 setzte Czech TV auf MediorNet-Komponenten von Riedel.

Mit Riedels MediorNet MicroN UHD als neuem Herzstück und dezentrale Infrastruktur seines runderneuerten Ü-Wagens HD1 hat mit Czech TV eine weitere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt auf diese Technologie gesetzt. Der tschechische Systemintegrator Smart Informatics verantwortete das Upgrade der größten mobilen Produktionseinheit des Senders.

Der HD1 kann neben MicroN UHD und MicroN Nodes nun auch mit Artist-1024 und Bolero Intercom Systemen sowie SmartPanels der 1200er und 2300er Serien aufwarten.

»Wir kennen und schätzen die Flexibilität von MediorNet, da wir bereits seit einiger Zeit portable MediorNet-Module für unsere Spezialprojekte einsetzen«, so Michal Kratochvil, CTO von Czech TV. »Eine der größten Herausforderungen bei diesem komplexen Projekt war der enge Zeitplan mit nur 5 Monaten Produktionspause. Deshalb möchten wir uns bei allen Beteiligten für ihren großartigen Einsatz bedanken.«

Tomas Vesely, Managing Director bei Smart Informatics, fügt hinzu: »Dank MicroNs enormer Flexibilität und der exzellenten Zusammenarbeit mit dem Riedel-Team konnten wir das Signalverteilungssystem des HD1 überarbeiten und eine Vielzahl neuer Funktionen in die mobile Einheit integrieren. Mit diesem neuen verteilten Systemdesign und der Vielseitigkeit von Riedels SmartPanel-Schnittstellen kann sich Czech TV schneller an jede Produktion anpassen, während das Produktionsteam einen geräumigeren, übersichtlichen Arbeitsbereich genießt.«

Neben den 20 MicroN UHD-Systemen, von denen sechs als Multiviewer konfiguriert sind, verfügt der Czech-TV-Truck über zwei Riedel MicroN Stageboxen und vier mit der Processing App ausgestattete MicroN Frames zur Up/Down/Cross-Konvertierung. Das Kommunikationsnetzwerk des HD1 basiert auf einem Artist-1024 Node, über den vier RSP-1232HL und 20 RSP-1216HL SmartPanel Interfaces, vier SmartPanel DSP-2312 Desktop-Panels und ein Bolero Wireless Intercom System mit acht Beltpacks integriert sind. HD1 ist bereits mit seinem neuen Riedel-Setup unterwegs und war zuletzt bei der Produktion eines großen Pferderennens und der tschechischen Ausgabe von »Dancing With the Stars« im Einsatz.

»Wir beobachten ein enormes Interesse an MicroN UHD, da immer mehr Broadcaster, Produktionsfirmen und Integratoren die zahlreichen Vorteile einer verteilten Video-Routing-Infrastruktur im Vergleich zu herkömmlichen Kreuzschienen erkennen«, so Ismet Bozkurt, Senior Sales Executive für Osteuropa bei Riedel Communications. »Mit MediorNet können Integratoren schneller und einfacher ein umfassendes Routing-System einrichten und Produktionsteams von wesentlichen Optimierungen in ihren Workflows profitieren.«