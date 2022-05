Riedel MuoN SFPs und MediorNet MicroN UHD

Patrick Mandl, Product Manager Video bei Riedel Communications, stellt die wichtigsten MediorNet IP & TDM Messeneuheiten der NAB2022 vor: MuoN, FusioN, MicroN UHD und Multiviewer-Ergänzungen.

Vor knapp einem Jahr hat Riedel Communications den kanadischen IP-Pionier Embrionix übernommen. So wurden MuoN, VirtU und FusioN Teil der MediorNet-Produktreihe. Herzstück der neuen MediorNet-Produkte ist die MuoN SFP-Technologie. MuoN SFPs sind steckbare Gateway- und Processing-Module in einem sehr kompakten Formfaktor, die in VirtU-Frames oder COTS IP-Switches verwendet werden können. Sie werden durch die Produktreihen VirtU und FusioN erweitert.

MuoN-Module können Baseband-Signale direkt in ST-2110 wandeln. Bei der NAB zeigte Riedel erstmals auch JPEG 2000- und JPEG XS-Kompressions-Varianten. Zudem ist es nun auch möglich, einen Multiviewer mit 16 Bildern mit dem SFP zu rendern, wobei sich UMD oder Tally im Multiviewer darstellen lassen. Auch eine 3rd-Party-Steuerung sei möglich.

Ebenfalls im Portfolio sind die Edge Devices von Riedel, zu denen das Unternehmen die FusioN-Module zählt. Sie sind mit drei und mit sechs MuoN-Boards SFP Steckplätzen ausgerüstet. Als Edge Device verfügen sie über zwei Anschlüsse, um ins IP-Netzwerk integriert zu werden und im Fall der FusioN 3 über einen dritten Anschluss, der flexibel als Video-Input oder Output verwendet werden kann. Weil letztlich die MuoN-Technik in FusioN steckt, kann auch das Edge Device bei Bedarf einen Multiviewer rendern.

Neben dem MediorNet IP-Portfolio entwickelt sich auch das MediorNet TDM Portfolio stetig weiter. Dabei wird letztlich, vereinfacht gesprochen, der traditionelle Broadcast-Router in 1HE-Units aufgeteilt, und diese einzelnen Units werden per TDM-Backbone miteinander verbunden. Damit ist es möglich, dezentrale Systeme ohne aufwändige IP-Technik zu bauen. Aufbauend auf Riedels Konzept Software-definierter und verteilter Hardware lassen sich verschiedene Apps auf den Geräten installieren.

MicroN UHD ist das neueste Mitglied dieser Serie. Die Unit verfügt über 16 SDI-Anschlüsse, von denen acht 12G-fähig sind, sowie über 16 Outputs, von denen acht UHD-fähig sind. 16 SDI-Konnektoren lassen sich sowohl als In- als auch als Output nutzen. Die neue Unit konzentriert also bis zu 48 Videosignale in nur 1HE bei 400G-Backbone-Konnektivität.

Auf der MicroN UHD-Plattform ist auch der MediorNet TDM Multiviewer verfügbar und unterstützt dabei die breite Palette an Widgets, mit deren Hilfe sich flexible Multiviewer Konfiguration erstellen lassen. Bis zu 36 PiPs können auf acht Outputs ausgegeben werden (Landscape und Portrait-Modus). In Version 7.3 soll es dann unter anderem auch Closed Caption Support geben.