Betamobil setzt im UHD5-Truck auf MicroN

Im neu ausgebauten UHD5-Truck von Betamobil spielt MicroN UHD von Riedel eine wichtige Rolle — auch bei der Ski-WM 2021.

Mit Betamobil aus Berlin setzt ein weiterer Anbieter moderner Ü-Wagen und Produktionsdienstleistungen auf Riedels MediorNet MicroN UHD. Im Zuge der Umstellung auf UHD-Produktion und IP-basierten Betrieb hat Betamobil 14 MicroN-UHD-Nodes für dezentrale Signalverteilung und -verarbeitung an Bord seines OB-Flaggschiffs UHD5 installiert.

Das 2020 vorgestellte MicroN UHD ist die neueste Generation von Riedels MediorNet-MicroN-Familie modularer Signal-Interfaces mit mehr Bandbreite, mehr I/Os, höheren Auflösungen und mehr Rechenleistung für die MediorNet-Plattform. Entsprechend Riedels verteiltem und software-definiertem Ansatz sind mehrere MicroN-UHD-Nodes mit der MicroN UHD MultiViewer App konfiguriert.

»Zuvor mussten wir unterschiedlichstes Equipment für Videorouting, Multiviewing und Processing verwenden. Das hat nicht nur die Komplexität unserer Workflows erhöht, sondern auch das Gewicht und den Platzbedarf der zusätzlichen Geräte, Anschlüsse und Kabel«, sagt Thomas Busch, Chief Technology Officer bei Betamobil. »Mit der MultiViewer-App und integrierten Processing-Funktionen wie Embedder/De-Embedder hat MicroN UHD hier eine hervorragende Lösung geboten. MediorNet ist nicht nur das flexibelste und skalierbarste System seiner Art auf dem Markt, sondern bietet auch ein hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis – ein wesentlicher Faktor für unsere Entscheidung.«

Zusätzlich zum MicroN-UHD-Backbone hat sich Betamobil für Riedels Bolero Wireless Intercom entschieden, um ein vollständig in Artist integriertes Punkt-zu-Punkt-Ökosystem zu schaffen. Mit drei Bolero-Antennen und acht Beltpacks kann Betamobil seinen Crews nun Kommunikation für Produktionen jeder Größe ermöglichen.

»Seit 25 Jahren steht Betamobil für State-of-the-Art in Sachen Technologie — und UHD5 ist nur das jüngste Beispiel dafür«, so Tobias Claus, Senior Account Manager Broadcast bei Riedel. »MicroN UHD bietet eine leistungsstarke wie kosteneffiziente Lösung für jede Produktionsfirma, die ein UHD-Upgrade ihrer Ü-Wagen in Erwägung zieht. Mit 400G-Backbone-Konnektivität und Unterstützung von 12G-SDI in nativen UHD/4K-Workflows ist MicroN UHD die Zukunft der Live-Event-Übertragung.«

Aktuelle Produktionen

So übertrug der mit MicroN UHD und Bolero ausgestattete UHD5 eine Sondervorstellung des Jazzfest Berlin live im Fernsehen, die Veranstaltungsorte in Berlin und Brooklyn miteinander vernetzte. Ziel des zweitägigen Konzertmarathons war es, den transatlantischen Dialog in Zeiten der Pandemie zu fördern.

Auch bei der Ski-Weltmeisterschaft 2021 im italienischen Cortina d’Ampezzo ermöglichte die verteilte Architektur von MediorNet ein hocheffizientes Signalmanagement und verwaltete 50 externe Input- und Output-Feeds an sechs verschiedenen Standorten.