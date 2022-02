NewTek präsentiert PTZ-Cam mit NDI|HX3-Support

Newsteks neue PTZ-Kamera »PTZ3« unterstützt das neue NDI|HX3 und bietet professionelles Audio.

Die PTZ3 ist eine erschwingliche, IP-basierte Schwenk-Neige-Zoom-Kamera, die qualitativ hochwertiges, hochauflösendes Video im Netzwerk liefert und mit unzähligen Anwendungen, die NDI unterstützen, interoperabel ist. Dank der Anschlussmöglichkeit über ein einziges Kabel bietet die PTZ3 neue Produktionsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist die Integration und Installation der Kamera durch die Integration von Power over Ethernet deutlich einfacher, so der Hersteller.

»Die PTZ3 überwindet einige gängige Herausforderungen, die die PTZ-Nutzung in der Vergangenheit beeinträchtigt haben, durch einen innovativen Ansatz für die Voreinstellungsabrufe, niedrige Latenz und hohe Qualität mit NDI|HX 3 sowie einen einzigen Kabelanschluss«, betont William Waters, Head of Product Management, NewTek

Funktionen

NewTek war das erste Unternehmen, das eine PTZ-Kamera mit NDI-Unterstützung geliefert hat. NDI-Geräte tauchen einfach automatisch im Netzwerk auf und können problemlos in jeden Workflow integriert werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem NDI-Team war NewTek in der Lage, die PTZ3 von Grund auf neu zu entwickeln. Mit der Integration von NDI|HX 3 bietet die PTZ3 die Möglichkeit, eine Übertragung mit geringer Latenz und reduzierter Bandbreite zu liefern und dabei die von NDI-Benutzern geforderten verlustfreien visuellen Standards beizubehalten.

Die NewTek PTZ3 verbessert die Audio-Konnektivität durch einen professionellen Mini-XLR-Mikrofoneingang zusätzlich zu einer Line-Level-Minibuchse. Kunden und Integratoren können sich darauf verlassen, dass ihre Audiosignale in höchster Qualität wiedergegeben werden, da sie direkt von der Kamera in das NDI-Netzwerk übertragen werden. Darüber hinaus kann das PTZ3-Audiosignal im NDI-Netzwerk geroutet, gemischt, verbessert und an Tausende von Geräten und Software verteilt werden.

Mit nur einem Kabel für Strom und Anschlüsse bietet keine andere Kamera auf dem Markt ein derartiges Maß an Einfachheit und Kontrolle, betont Newtek. Die Notwendigkeit und die steigenden Kosten langer Kabelwege und komplexer Setups entfallen. Die NewTek PTZ3 kann mit einem einzigen Ethernet-Kabel in jeden Arbeitsablauf integriert werden und bietet HD-Video bis zu 1080/60p, Audio, PTZ-Voreinstellungen und -Steuerung, Tally und PoE. Die Benutzer können die Kamera von jedem Gerät aus über NDI fernsteuern. In Kombination mit dem NDI Studio Monitor können Anwender die Kamera über allgemein verfügbare Steuergeräte bedienen, sogar über Gaming-Controller, wodurch die Kosten für den Einstieg in Camera Control Systeme gesenkt werden.

Das neueste Modell wird auch mit Decken- und Wandhalterungen geliefert und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, um besser zu dem Ort zu passen, an dem die Kamera benötigt wird, sei es in einem Studio, einem Klassenzimmer, einem Krankenhaus, einem Konferenzraum oder einem Veranstaltungsort.

Der Preis für die PTZ3 liegt bei 2.795 Euro netto.