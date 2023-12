FilmLight stellt Grading-System Baselight 6 vor

Baselight 6.0 ist nun für Coloristen weltweit verfügbar.

FilmLight hat Baselight 6.0 veröffentlicht. Die neue Version des Grading-Systems enthält unter anderem auch die Ergebnisse einer mehrjährigen Machine-Learning-Entwicklung. Damit bietet Baselight in der aktuellen Version laut Hersteller bahnbrechende neue Funktionen, die Produktivität und Kreativität erheblich steigern. Viele der Betatester nutzten bereits die neuen Tools, darunter eine verbesserte und modernisierte Timeline, sowie X Grade, ein neues primäres Grading-Tool, Chromogen, ein neues Tool zur Entwicklung von Looks, und Face Track, ein neues und machine-learning-basiertes Automatisierungs-Tool.

»Wir freuen uns sehr, Baselight 6.0 der weltweiten Colorist-Community vorzustellen«, kommentiert Martin Tlaskal, Leiter der Entwicklungsabteilung bei FilmLight. »Wir glauben, dass diese Version unsere Technologie erheblich voranbringt und eine Plattform bietet, die mit den heutigen Colorists synchron ist. Face Track zum Beispiel reduziert nachweislich den erheblichen Zeitaufwand, den Colorists in der Grading-Suite für Schönheitskorrekturen aufwenden — in der Regel müssen sie die Prozesse und Korrekturen für jede Szene jedes Characters wiederholen. Durch die Nutzung der neuesten Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens wird Face Track dies revolutionieren — es ermöglicht Colorists, Gesichter zu Tracken, Korrekturen oder Verbesserungen vorzunehmen und diese dann auf mehrere Szenen anzuwenden.«

Mithilfe des zugrundeliegenden ML-Modells findet und verfolgt Face Track Gesichter in einer Szene und passt sich nahtlos an, auch wenn sich die Gesichter bewegen und drehen. An jedes Gesicht wird ein Polygonnetz angehängt, so dass perspektivische Werkzeuge wie Paint und Shapes mit dem Netz verzerrt werden können. Die Produktivität des Colorists wird durch die Möglichkeit, Korrekturen und Verbesserungen, die in Face Track vorgenommen wurden, in die gesamte Timeline zu kopieren, weiter gesteigert — durch einfaches Kopieren und Einfügen können diese sich zuvor wiederholenden Korrekturen auf dasselbe Gesicht in einer gesamten Sequenz oder Episode angewendet werden.

Der in Norwegen arbeitende, freiberufliche Colorist Cem Ozkilicci, der kürzlich den Spotlight-Preis bei den FilmLight Colour Awards 2023 gewonnen hat, nahm am Beta-Programm von Face Track teil. »Ich hatte das Vergnügen, Face Track zu benutzen, und es ist ein absoluter Game Changer«, sagt er. »Es ist erstaunlich und reduziert den Zeitaufwand für aufwändige Keys und Formen – und das nicht nur für das Aufhellen/Abdunkeln von Gesichtern, sondern auch für das Lifting in Bezug auf Augen, Schönheit und Haut. In Verbindung mit den Malwerkzeugen wird Face Track noch leistungsfähiger. Coloristen können mehr Zeit mit dem Grading und weniger mit dem Zeichnen von Formen auf Gesichtern und dem Tracking verbringen.«

Raúl Lavado, freiberuflicher Kolorist aus Madrid, fügt hinzu: »Eines der Wunder von Baselight 6.0 ist das Face Track Tool, das sich als Leuchtturm in der Welt der digitalen Farbe entpuppt hat. Diese Innovation revolutioniert die Art und Weise, wie wir Hauttöne perfektionieren können, und bietet eine beispiellose Präzision bei der Gesichtsverfolgung. Die Möglichkeit, die Farbe und Textur von sich bewegenden Gesichtern in einer Szene dynamisch anzupassen, hebt die Qualität und Effizienz der Farbkorrektur auf ein neues Niveau. Baselight 6.0 ist nicht nur ein Werkzeug, es ist eine Erfahrung, die die Kunst der Farbkorrektur neu definiert.«

Die Face-Track-Technologie von FilmLight wurde intern von Grund auf neu entwickelt, aber das Unternehmen hat nach Firmenangaben auch sichergestellt, dass Baselight 6.0 vollständig ML-fähig bleibt. Durch die Entwicklung eines Frameworks sei FilmLight nun in der Lage, zukünftige ML-basierte Tools schnell und einfach in Baselight zu integrieren – so können FilmLight und seine Kunden auf die besten Grading-Tools zugreifen und bleiben jetzt und in Zukunft auf dem neuesten Stand der Technik.

Seamus O’Kane, Senior Colorist bei The Post Arm in London, kommentiert: »Die neuen Werkzeuge in Baselight 6.0 bieten einen kreativen Sprung, der inspirierend ist. Es ist, als ob man plötzlich entdeckt, dass man unter Wasser atmen kann. Man dachte, das könnte ganz interessant sein, aber die Realität geht viel weiter und ist absolut verblüffend.«

In Baselight 6.0 finden Colorists außerdem einen ML-basierten Retimer, einen überarbeiteten Curve Grade, integriertes Alpha für einfaches Compositing, eine neue, ausgefeilte Galerie für verbesserte Such- und Sortierfunktionen sowie eine Fülle neuer und verbesserter Farbwerkzeuge wie Sharpen Luma, ein integriertes Lens-Flare-Tool, Bokeh für unscharfe Kameraeffekte, eine Lupenvergrößerung für schnelle und präzise Anpassungen, einen verbesserten Hue Angle und vieles mehr.

Enge Gray, Senior Colorist bei Racoon in London, fasst zusammen: »Nachdem ich einige Zeit mit Baselight 6.0 verbracht habe, kann ich ehrlich sagen, dass ich sehr gespannt darauf bin, wie die neuen Tools wie X Grade und Chromogen zusammen mit den anderen Upgrades und Ergänzungen uns helfen werden, unsere Vision zu verwirklichen. Es ist wirklich das nächste Level.«