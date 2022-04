Ateme stellt Strategic Advisory Board vor

Ateme berief fünf Branchenexperten in einen neuen Beirat. Er soll Fragen zum Wandel in der Medienbranche beantworten.

Das Gremium soll den Spezialisten für Videokompression, AV-Vertrieb und Streaming-Lösungen beim Wandel der Medienbranchen strategisch beraten.

In den Beirat wurden Branchenkenner berufen, »die die Herausforderungen und geschäftlichen Anforderungen dieser Veränderungen verstehen, ohne dabei die wichtigste Herausforderung zu vergessen, der wir heute gegenüberstehen: die Nachhaltigkeit.« Vom Beirat erhofft sich Ateme Fachwissen und Impulse, um die Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben.

Mitglieder des Gremiums sind:

Hanno Basse, ehemaliger CTO bei Microsoft Azure Media and Entertainment. Basse verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Medien- und Unterhaltungsindustrie in Deutschland und den USA. Er war führend für Branchenorganisationen tätig, hält 28 Patente und ist Fellow der SMPTE.

Pascal Crochemore ist VP Distribution Strategy & Architecture bei Warner Bros. Discovery. Er bringt 23 Jahre Erfahrung in der Unterhaltungsindustrie mit und war bei Discovery und Eurosport u.a. in den Bereichen Technik, Management, Geschäftsentwicklung und strategische Partnerschaften aktiv. Er ist Ingenieur für Weltraumkommunikationssysteme.

Weidong Mao, Senior Fellow bei Comcast Cable hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Medien- und Technologiebranche. Er kann auf Führungspositionen in den Bereichen Technologie, Strategie, Architektur, Technik und F&E-Innovation verweisen und hält 50 Patente. Er studierte in China und in den USA und erwarb einen Doktortitel in Elektrotechnik in Princeton.

Anne Schelle, Geschäftsführerin bei Pearl TV, LLC. Die in den USA ansässige Anne Schelle verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der strategischen Beratung und in der Leitung von Unternehmen und Allianzen in der Mobilfunk-, Medien- und Unterhaltungsbranche.

Gavin Sheldon, Geschäftsführer Technologieentwicklung bei Liberty Global, hat mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung preisgekrönter Produkte und Dienste im Vereinigten Königreich und Israel.

Das Advisory Board trat erstmals während der NAB 2022 zusammen. Mit weiteren Personen ist Ateme noch im Gespräch über ihre Mitwirkung.