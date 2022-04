Vizrt kündigt Viz Vectar Plus 1.2 an

Alles für die Cloud, Audio mit KI und mehr kündigt Vizrt für die neue Version 1.2 von Viz Vectar Plus an, der 4K-Software-basierten NDI-nativen Switching-Lösung.

Mit nun 44 Audiokanälen und 44 NDI-Eingängen passen, bietet Viz Vectar Plus nun sehr viele I/Os für Cloud-fähige Bildmischung. Dynamische und leistungsstarke Makrofunktionen erleichtern komplexe Remote-Produktionen.

NDI Genlock garantiert ein konsistentes Timing zwischen den Kameras. Live Call Connect bindet Remote-Mitwirkende über eine breite Palette von Anwendungen ein, teilt der Hersteller mit. Leistungsstarke Streaming-Funktionen unterstützen zahlreiche Verbindungstypen, Auflösungen und Anbieter, während die gleichzeitige Codierung von drei Kanälen in allen Formaten von HD bis UHD für mehr Flexibilität möglich ist.

»Viz Vectar Plus wurde fein abgestimmt, um die anspruchsvollen Anforderungen von Cloud-basierten Live-Produktionen jetzt und in Zukunft zu erfüllen«, hebt Ulrich Voigt, VP Product Management für NDI, Live Production und Cloud von Vizrt hervor.

Das NDI-native System vereinfache die verteilte Produktion, indem es Millionen von Audio- und Videoquellen einbeziehe. Die Mix-Minus-Auswahl in Live Call Connect vereinfache die Integration gängiger AV-Kommunikations-Anwendungen als Videoeingänge. Zugleich kann jedes mobile Gerät mittels NDI Remote in eine Live-Produktionskamera verwandelt werden.

Den Datenaustausch zwischen den Produktionsstandorten und der Cloud unterstützt NDI Bridge. Somit können Live-Teams während der gesamten Produktionszeit nativ in NDI bleiben, was Komplexität, Kosten und Latenz reduziert.

Die Videoeingänge nutzen jetzt NDI|HX nativ. Besseres Video und reduzierte Latenz werden bei weniger Bandbreite als für vollständiges NDI zur Verfügung gestellt. Das, so Vizrt, trage zu Streams mit niedriger Latenz in Broadcast-Qualität bei verlustfreier Videoleistung bei.

Die Funktion Neural Voice Isolation nutzt die die künstliche Intelligenz von Viz AI, um Stimmen automatisch zu erkennen und das Audio zu säubern, so dass Ferngesprächspartner in lauten Umgebungen deutlich zu hören sind. Zu den weiteren Funktionen gehören Alpha Channel Outputs, um Matte & Fill grafischer Quellen auszugeben. Makros können nun mit verschachtelten Variablen programmiert werden. Der LivePanel Builder kann angepasst werden, so dass komplexe Produktionen einfach ausgeführen werden können. Viz Trio und Viz Engine erweitern die Grafik-Fähigkeiten um die Integration von Overlay-Grafiken. Die Kombination mit Viz Mosart sorgt für die Studioautomatisierung.

Die neue Version entspricht zudem den Anforderungen des AWS Foundational Technical Review, so dass Viz Vectar Plus auch für Live-Anwendungen mit der Amazon-Cloud eingesetzt werden kann. Vizrt arbeitet aber auch mit allen wichtigen Cloud-Anbietern zusammen.

Zuletzt hat die Technologie innovative Live-Produktionen in der Cloud für Sky Sports Germany, Media.Monks, ATP Media und ein Spiel der Premier League für ein IBC Accelerator-Projekt ermöglicht.

Viz Vectar Plus ist als Flexible-Access-Abonnement-Modell zu einem Preis von $1.960 pro Monat erhältlich. Weitere Produktinformationen.