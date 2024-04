Vizrt kündigt Viz Virtual Studio Go an

Vizrt stellt Viz Virtual Studio Go vor: Eine innovative Lösung für immersive und interaktive Videokommunikation.

Vizrt hat die Einführung von Viz Virtual Studio Go bekannt gegeben. Diese neue Plattform bietet Unternehmen eine völlig neue Möglichkeit, mit ihrem Publikum zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. In einer Zeit des hybriden Arbeitens und Lernens ist es entscheidend, das Engagement des Publikums zu fördern. Viz Virtual Studio Go wurde entwickelt, um genau diese Herausforderung anzugehen.

Die Plattform zielt darauf ab, das Verständnis und die Verbindung in verschiedenen Bereichen wie hybriden Unternehmenssitzungen, Bildungswesen, Rundfunk und visuellem Radio zu verbessern. Mit AR-Grafiken und virtuellen Sets ermöglicht Viz Virtual Studio Go eine immersive Erfahrung für das Publikum und trägt dazu bei, dass Zuschauer sich stärker mit den Inhalten beschäftigen.

Ulrich Voigt, Global Head of Marketing bei Vizrt, betont die Bedeutung von immersiven Elementen in der heutigen Medienlandschaft. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Generation Z ein verstärktes Interesse an Echtzeitdaten und virtuellen Grafiken hat. Viz Virtual Studio Go bietet eine einfache und leistungsstarke Plattform für professionelle Geschichtenerzähler, um hochwertige Videos für verschiedene Kanäle zu produzieren.

Die Plattform ist vorkonfiguriert und einsatzbereit, basierend auf preisgekrönten Virtual Studio-Fähigkeiten von Vizrt und unterstützt durch die Viz Engine sowie NDI-Workflows. Benutzer erhalten kostenlosen Zugang zur Weiterbildung über die Viz University, um ihre operativen Fähigkeiten zu entwickeln und das volle Potenzial von Viz Virtual Studio Go auszuschöpfen.

Viz Virtual Studio Go ist über zertifizierte Vizrt-Distributoren und -Wiederverkäufer erhältlich und bietet eine innovative Lösung für Unternehmen, um ihre Kommunikation mit dem Publikum auf ein neues Level zu heben.