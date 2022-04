Shure mit KSM11 für Live- und Broadcasting-Anwendung

Shure präsentiert mit der KSM11 eine neue Premium-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik und moderner Schallwandlertechnologie für den Einsatz als Funkmikrofon.

Bei Live-Sound Produktionen kommt zunehmend digitale Signalverarbeitung zum Einsatz, und man möchte gewährleisten, dass der Gesang sich im Mix durchsetzt. Shure hat die KSM11 Kapsel entwickelt, um auch ohne die Nutzung eines Equalizers einen natürlichen, transparenten und klaren Sound für Live Performances, Broadcasting, Aufnahmen von Live-Events und Livestreams zu liefern. Unabhängig davon, ob das Publikum bei einem Konzert live vor Ort ist oder die Show per Livestream mitverfolgt, gewährleistet die KSM11-Kapsel eine Gesangsabnahme mit Klarheit.

»Für ein Gesangsmikrofon ist essenziell, dass es den Künstler originalgetreu wiedergibt. Man möchte die Stimme hören, die man kennt, die Stimme, die man erwartet. Es war sofort klar, dass das KSM11 alles andere, was wir bisher genutzt haben, in den Schatten stellt. Es fühlt sich wie ein einfacher Schritt nach oben an, der für uns keinen zusätzlichen Aufwand bedeutete. Wenn ich die KSM11 mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen: ‚ehrlich.‘« So urteilt Will Nicholson, der FOH-Ingenieur der britischen Sängerin Dua Lipa.

Dem stimmt Paul Hager, FOH für Miley Cyrus, zu: »Im Vergleich zu anderen populären Mikrofonen bot die KSM11 einen viel besseren Höhenbereich. Viel weicher, natürlicher. Ich würde es jedem empfehlen, es klingt einfach toll.«

Auch in den Tiefen und Mitten bietet die KSM11 die Präzision klassischer dynamischer Mikrofone sowie die detailreichen Höhen von Kondensatormikrofonen. So wird Gesang mit großer Transparenz wiedergegeben. Kombiniert mit Off-Axis-Dämpfung, Erschütterungsabsorber und dem Schutz vor Explosivlauten bietet das KSM11 den Tontechnikern eine extrem präzise Abbildung der Stimme, worauf sie ihren Mix aufbauen können. Sie benötigen weniger Zeit für die Klangbearbeitung und können sich stattdessen auf die Optimierung der gesamten Performance konzentrieren.

Die neue Generation der KSM-Serie für Shure Handsender verfügt über ein leichteres, kompakteres Design und ist in Schwarz oder gebürstetem Nickel erhältlich. Die KSM11 Kapsel wurde speziell für Drahtlosanwendungen entwickelt und ist mit einer ¾-Zoll-Goldmembran und hochwertiger Elektronik für einen außergewöhnlichen Dynamikbereich ausgestattet. Dank ihres fortschrittlichen Erschütterungsabsorbers überträgt die KSM11 Gesang mit einzigartiger Klarheit und praktisch ohne Griffgeräusche.

Durch lange und enge Zusammenarbeit mit Künstlern und Technikern kennen die Entwickler von Shure deren Erwartungen an hochklassige Kondensator-Gesangsmikrofone. »Kein Detail wurde ausgelassen. Deshalb ist die KSM11 so einzigartig«, sagt John Born, Shures Associate Director, Global Product Management. Die Kombination von KSM11 und Funktechnik des Herstellers »gibt Tontechnikern die Freiheit, den Mix um den wichtigsten Kanal des Mischpults herum aufzubauen – den des Sängers oder der Sängerin«, so der Manager.

Technische Details