Neue KI-Features für Avid Media Composer

Der Media Composer 2024.6 bringt die KI-unterstützte Wandlung von Sprache zu Text und weitere Optimierung der Workflows mit Pro Tools und Avid Huddle.

Die Funktion Avid PhraseFind wurde mit Avid Ada AI erweitert. Cutter können nun durch Sprachsteuerung »zu bestimmten Momenten in einem Clip springen und direkt von der Auswahl im Transkript in die Timeline schneiden«.

Zudem verbessert Media Composer die Kompatibilität mit Pro Tools durch die Sub-Frame-Automatisierung für Lautstärke und Schwenken. Außerdem kann Pro Tools jetzt Media Composer-kompatible Sitzungsdateien exportieren, wobei wichtige Metadaten erhalten bleiben. Weiterhin ist Avid Huddle jetzt für alle Versionen von Media Composer und Avid Edit On Demand verfügbar. Der Audio-/Video-Output von Media Composer kann nun über Microsoft Teams gestreamt werden, z.B. um Überprüfungen, Diskussionen usw. in Echtzeit durchzuführen bzw. Kommentare als zeitbasierte Markierungen zurück in Media Composer zu importieren.

Die Neuerungen, so Tim Claman, Chief Product Officer von Avid, sollen das Potenzial des Storytelling voll ausschöpfen. »Mit Media Composer 2024.6 sind wir weiterhin führend im Bereich Craft Editing und High-End-Postproduktion. Dieses Update verbessert die Funktionen von Media Composer für die Sprachausgabe in Text, die Remote-Zusammenarbeit und die Kompatibilität mit Pro Tools und festigt Media Composer als erste Wahl für anspruchsvolle, hochkarätige Projekte.«