Avid: Kollaborativ schneiden

Mit der neuen SaaS-Lösung Huddle will Avid die Prozesse im Schnitt beschleunigen und entfernt arbeitende Teammitglieder einbinden.

Editoren, die mit Media Composer Ultimate, Media Composer Enterprise oder Avid Edit on Demand schneiden, können ihre Inhalte nun mittels Microsoft Teams teilen und besprechen – auch in Echtzeit, wenn die Gesprächspartner sich an verschiedenen Orten aufhalten. Meetings können mit Huddle direkt gestartet werden, ohne das Schnittprogramm zu verlassen. Produzenten, Kunden und andere Partner steigen über Microsoft Teams in die Kommunikation ein. Sie können ihre Ideen u.a. durch das Setzen von Markierungen mit Zeitstempel in die Diskussion einbringen.

»Avid Huddle hilft Teams dabei, Hürden zu überwinden und verteiltes Arbeiten wirklich zu nutzen«, stellt Avids VP Market Solutions, Tanya O’Connor, heraus. »Schließlich ist die Remote-Überprüfung von Inhalten mit allen an der Produktion Beteiligten ganz einfach durch die Verwendung einer der weltweit am weitesten verbreiteten Collaboration-Apps möglich.«

Simon Crownshaw Microsoft Director Worldwide Media & Entertainment Strategy ergänzt: »Mit Hilfe der sicheren Microsoft Teams-Plattform bringt Avid Huddle einen echten Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie TV-Shows, Filme, Werbespots und andere Inhalte jetzt schnell und wirtschaftlich geprüft und freigegeben werden können.« Es sei eine »außergewöhnliche Erfahrung«, dem Editor bei der Arbeit am Composer über die Schulter zu schauen.

Avid Huddle wird im Rahmen von Avids Abo-Konzept und mit der aktuellen Version des Media Composer vermarktet.