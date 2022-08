Kiloview: Neue NDI-Geräte

Eine NDI-Kreuzschiene und einen NDI-Recorder sowie weitere Neuheiten stellt Killoview vor.

Der neue Cube X1 ist ein Gerät, das sich auf die NDI-Multiplex-Verteilung konzentriert, fungiert also letztlich als Kreuzschiene für NDI-Signale. Cube X1 ist eine kleinere, kostengünstigere Variante des NDI Core Max des gleichen Herstellers. Ausgestattet ist das Gerät mit dualen 10 GbE NICs, die 16 Kanäle von NDI-Eingängen mit 1080p60-Auflösung annehmen und auf 32 Kanäle von NDI-Ausgängen mit 1080p60-Auflösung verteilen kann. Ein integrierter LCD-Bildschirm ermöglicht es den Benutzern, den Netzwerk-, Speicherplatz- und CPU-Status des Geräts jederzeit in Echtzeit zu überprüfen, so der Hersteller

Zu den Highlights gehören:

nahtloses NDI-Switching

I/O- oder Crosspoint-Bedienfeld

bis zu 16 Eingänge und 32 Ausgäng gleichzeitig

Display mit Multiview und Wiedergabeliste

Anzeige des Systemstatus in Echtzeit

Zugriffs-Management

Plug and Play mit hoher Zuverlässigkeit

Als weitere Neuheit bietet Kiloview eine Hardware-Version der beliebten NDI Recorder Software an: Cube R1. Als echte Plug-and-Play-Lösung, die als Standalone-Gerät genutzt werden kann, funktioniert Cube R1 wie ein Mehrkanal-Videorecorder. Der Cube R1 bietet bis zu 4K/60p-Vorschau und Aufzeichnung, so der Hersteller. Er bietet bis zu neun Kanäle Videovorschau und -aufzeichnung im synchronisiertem Status an, sowie 1/4/9-Multiview, NTP-Server-Unterstützung für Videoquellen zur Zeitsynchronisation und eine Echtzeit-Anzeige des Status von Speicher, CPU, RAM, Temperatur und Bitrate.

Dritte Neuheit von Kiloview ist die LinkDeck-Serie, eine Mischer- und Bedienkonsole die NDI Multiview Player, NDI Core, Intercom-System und anderen Software-Systemen sowie die Fernverwaltung aller Kiloview-Produkte ermöglicht. Sie unterstützt verschiedene Arbeitsabläufe wie Multiscreen-Monitoring, Live-Videoproduktion, Steuerung und Kameraumschaltung sowie die Fernsteuerung von NDI-Terminals.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Control Center: Alle Funktionen für Streaming, Aufzeichnung, Overlay, Umschaltung, PTZ-Steuerung

intelligentes Bedienfeld: Selbstdefiniert zur Steuerung von NDI Multiview, NDI Core, KIS-Systemen

modulares Design basierend auf freier Kombination mit PanelDeck und anderen Kits

PoE-Unterstützung

Vierte Kiloview-Neuheit ist der D350 4K H.265 Video Decoder. Das ist ein professionelles Gerät zur Mehrfach-Dekodierung, das Auflösungen bis zu 4K/30p unterstützt und bis zu neun Kanäle mit 1080/60p-Videoströmen gleichzeitig dekodieren kann, mit voller Unterstützung für NDI HX und NDI High Bandwidth. Ausgestattet mit einem 0,9-Zoll-LCD-Bildschirm, kann der D350 die Netzwerkrate und die Bandbreitenauslastung des Geräts in Echtzeit anzeigen.

Alle Geräte will Kiloview bei der IBC in Amsterdam demonstrieren.