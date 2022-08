Blackmagic Decklink-Karten

DeckLink Mini Monitor HD und DeckLink Mini Recorder HD sind zwei neue Blackmagic PCIe-Aufzeichnungs- und Wiedergabekarten mit 3G-SDI- und HDMI-Anschlüssen.

Die Modelle der beliebten DeckLink Mini Karten unterstützen Videoformate bis 1080p/60 und 2Kp/60 DCI und arbeiten mit fortschrittlichen Farbräumen wie Rec. 2020 für satte Farben und einen hohen Dynamikumfang. Die neuen DeckLink Mini HD Karten sind überdies erschwinglicher.

Die DeckLink Mini Monitor HD und DeckLink Mini Recorder HD Modelle sind zum Preis von 129 Euro erhältlich.

Die DeckLink Mini Recorder HD and DeckLink Mini Monitor HD sind mit Videotechnologie ausgestattet, die die Aufzeichnung und Wiedergabe sowohl von unkomprimierten als auch komprimierten Videoformaten bei höchster 10-Bit-SD- und HD-Qualität unterstützt. Beide Modelle liefern 10-Bit YUV und 12-Bit RGB 4:4:4 in Broadcast-Qualität für pixelgenaue Aufzeichnungen und Wiedergaben.

Die neuen 3G-SDI-Modelle ersetzen die bisherigen 1,5G-SDI-Modelle. Durch das Update konnten neue Features hinzugefügt werden, wie bspw. Unterstützung für Videoformate bis 1080p/60 und 2Kp/60 DCI sowie größere Farbräume, inklusive Rec. 2020. Überdies werden nun auch RGB-Videoformate unterstützt.

Die neuen DeckLink Mini HD Modelle sind flache Gen-2-PCI-Express-Karten mit einer Lane, die sich mithilfe der mitgelieferten PCIe-Blenden in niedriger und normal hoher Bauform mühelos in einen Desktop-Computer oder rackbasierten Computer im Serverstil installieren lassen. Aufgezeichnet werden kann von MAZen, Kameras und Live-Videoquellen. Signale können an Monitore, Projektoren, Medienserver usw. ausgegeben werden. Das ist ideal, wo für Schnitt, Compositing, Grafikproduktion und in unzähligen Postproduktionsszenarien die höchste Videoqualität und echte Vielseitigkeit verlangt werden.

Die DeckLink Mini Recorder HD ermöglicht es Nutzern, Video von 3G-SDI- und HDMI-Quellen mit einem beliebigen PCIe-fähigen Computer in Broadcast-Qualität aufzuzeichnen. Nutzer können von praktisch jeder SD- oder HD-Quelle wie HDCAM, D5, SDCAM, Digital Betacam und weiteren aufzeichnen. Die DeckLink Mini Recorder HD funktioniert zudem mit Video-Streaming-Software wie OBS, sodass Kunden von Kameras oder Live-Produktionsmischern aufzeichnen und das Video direkt in die Live-Übertragung integrieren können.

Die DeckLink Mini Monitor HD bietet 3G-SDI- und HDMI-Videoplayback von PCIe-fähigen Computern. Das eignet sich für sofortige Wiedergaben per Fernseher, Videoprojektor und sogar Live-Produktionsmischer bei bis zu 1080p/60. Die Playback-Bilder sind pixelgetreue Klone der Originaldatei, was Nutzern hohe Bildqualität mit allen Details liefert und sich perfekt fürs Monitoring kritischer Inhalte eignet. Die DeckLink Mini Monitor HD unterstützt sogar die neuesten HDR-Formate. Das ist hilfreich, wenn Nutzer auf professionelles, aber dennoch erschwingliches und farbakkurates Monitoring angewiesen sind.

Der niedrigere Preis gibt Nutzern mehr Spielraum, sich nach Bedarf Geräte für die Aufzeichnung oder Wiedergabe dazu zu holen. Beispielsweise bietet sich fürs Monitoring mit NLE-Software die DeckLink Mini Monitor HD als ideale Kandidatin an. Wer Ausschau nach einer einfachen Aufzeichnungslösung hält, hat die Wahl der DeckLink Mini Recorder HD.