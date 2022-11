Blackmagic-Updates

Blackmagic kündigt Updates für Video Assist und DeckLink 4K Extreme 12G an.

Ein Update für den Fieldrecorder/Fieldmonitor Video Assist von Blackmagic ermöglicht es den Besitzern der Fujifilm-Kamera X-T5, mit einem 5- oder 7-Zoll-Modell des Video Assist 12G HDR künftig in Blackmagic Raw aufzuzeichnen. Dazu muss das Update 3.9 im Video Assist installiert werden.

Bei der Aufnahme von Blackmagic Raw mit Video Assist 12G HDR können die Einstellungen der Kamera auch in den Metadaten gespeichert werden. Das bedeutet, dass der Weißabgleich und die Belichtung in die Datei geschrieben werden, und diese Infos können dann von der Postproduction-Software DaVinci Resolve gelesen werden. Diese Einstellungen lassen sich dann bei Bedarf später in der Raw-Einstellungspalette bei der Farbkorrektur überschreiben.

Blackmagic Video Assist 3.9 Update ist ab sofort als kostenloser Download verfügbar.

Decklink 4K Extreme 12G

Mit einer Software-Aktualisierung für das PC-Video-Board DeckLink 4K Extreme 12G unterstützt das Board nun zusätzliche 2K- und 4K-DCI-Filmformate bis zu 60p. Damit wird es möglich, in der Postproduction-Software DaVinci Resolve mit einer größeren Bandbreite von Digital Cinema-Projekten zu arbeiten.

Darüber hinaus unterstützt das Update den VANC-Daten-Passthrough beim Keying. Das bedeutet, dass bei der Arbeit mit visuellen Effekten und Grafiken alle Zusatzdaten, die in einem SDI-Live-Video-Feed enthalten sind, wie etwa Untertitel, erhalten bleiben und in der Ausgabe erscheinen.

Diese Version behebt außerdem einen Fehler, der bei der Wiedergabe gelegentlich Flackern in der SDI-Ausgabe verursachte.

Das Update 12.4.1 ist ab sofort als kostenloser Download erhältlich.