Neue SD-Karten: X-Pro 90 von PNY

PNY stellt UHS-II-SD-Karten vor, die sich für die Aufzeichnung in Auflösungen bis zu 8K eignen.

PNY Technologies kündigt die Einführung seiner X-Pro 90 Linie von UHS-II SD Flash-Speichern mit V90 Video Speed an. Sie erweitern das bestehende Angebot des Unternehmens an SD-Karten. Die neue X-Pro 90-Serie nutzt die modernste aller Ultra High Speed-Technologien: UHS-II. Die neuen Karten bieten laut Hersteller die nötige Leistung, um qualitativ hochwertige Inhalte problemlos aufzunehmen.

Die PNY X-Pro 90 UHS-II SD-Flash-Speicherkarten mit UHS-II erfüllen auch die höchsten Anforderungen. Der UHS-II-Bus bietet deutliche Vorteile gegenüber seinem Vorgänger, UHS-I. UHS-II wurde entwickelt, um auch die anspruchsvollsten Anwendungen zu unterstützen, mit besonderem Schwerpunkt auf schreibintensiven Anwendungen wie der 4K- und 8K-Videografie. Die PNY SD-Karten überzeugen vor allem dort, wo maximale Bit-und Bildraten erforderlich sind, um die Möglichkeiten des Hostgeräts voll auszuschöpfen.

Entwickelt für schnellere Arbeitsabläufe

UHS-II bietet Busgeschwindigkeiten, die bis zu doppelt so hoch sind wie die von UHS-I, da zwei Reihen von Pins für die Datenübertragung verwendet werden. Im Halbduplex-Modus nutzt der UHS-II-Bus beide Reihen für die Datenübertragung in dieselbe Richtung, wodurch die Karte Übertragungen von bis zu 300 MB/s3 beim sequenziellen Lesen und 280 MB/s3 beim sequenziellen Schreiben erreicht. Folglich können Benutzer Videos mit sehr hohen Geschwindigkeiten aufnehmen. Alternativ kann der UHS-II-Bus auch im Vollduplex-Modus arbeiten (mit der halben Geschwindigkeit des Halbduplex-Modus); hier überträgt jede Reihe gleichzeitig Daten in beide Richtungen, so dass die Inhalte gleichzeitig vom Host zur Karte und umgekehrt übertragen werden können. Dadurch kann der Benutzer zwei Vorgänge gleichzeitig ausführen. Dies ermöglicht vor allem in der Postproduktion extrem effiziente Arbeitsabläufe.

Extreme Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Die PNY X-Pro 90 UHS-II SD-Flash-Speicherkarten eignen sich für die Aufnahme von Foto- und Videoinhalten in professioneller Qualität mit einer extrem schnellen Leistung von bis zu 300 MB/s beim sequenziellen Lesen und bis zu 280 MB/s beim sequenziellen Schreiben. Diese Geschwindigkeiten ermöglichen es den Nutzern, selbst die anspruchsvollsten Foto- und Videoanwendungen problemlos zu nutzen – von Aufnahmen mit den neuesten DSLR- und spiegellosen Kameras über die Aufzeichnung mit modernen Videokameras bis hin zur Übertragung von Material für die Foto- und Videobearbeitung.

Leistung mit maximalen Grenzwerten von UHS-II mit Video Speed Class 90

Die PNY X-PRO 90 SD-Karten überschreiten die Grenzen der UHS-II-Busschnittstelle mit V90 Video Speed, was eine konstante Mindestlese- und -schreibgeschwindigkeit von 90 MB/s gewährleistet und so längere Videoaufnahmen in Kinoqualität mit 8K-Auflösung ermöglicht. Content Creator können so die Vorteile der neuesten High-End-Host-Geräte auf dem Markt für sich nutzen, wie etwa der Canon EOS R5 und R6, der Nikon Z7 II und der Sony Alpha 7S III als auch anderer DSLR-, spiegelloser und moderner Videokameras.

Technische Spezifikationen der Produktlinie:

· Speicherkapazitäten: 64 bis 256 GB

· Format: SDXC

· Bus-Schnittstelle: UHS-II

· Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10, U3

· Video-Geschwindigkeitsklasse: V90

· Leseleistung: Bis zu 300 MB/s

· Schreibleistung: Bis zu 280 MB/s

· Kompatibilität: DSLR-Kameras, spiegellose Kameras, moderne und professionelle HD-fähige Videokameras und mehr

Verfügbarkeit

Die PNY X-Pro 90 Speicherkarten sind ab sofort erhältlich der Endkundenpreis für 64 GB liegt bei rund 100 Euro.