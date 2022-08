Elements: Neuheiten zur IBC2022

Elements präsentiert bei der IBC2022 das Hybrid-Cloud-Konzept und Workflows der Zukunft – jetzt Termine und Demos vereinbaren.

Die Medien- und Unterhaltungsbranche steht vor großen strukturellen Veränderungen, die durch das Potenzial der Cloud-Computing-Technologien vorangetrieben werden. Die Elements-Plattform bietet Möglichkeiten zur nahtlosen Integration der Cloud und ihrer Vorteile in die Arbeitsabläufe, aber die kommenden Features von Elements werden die Art und Weise revolutionieren, wie wir über Cloud-Workflows denken.

Cloud, On-Premise-Speicher, Workflow-Tools – vereint auf einer Plattform

Vom ersten Tag an wurde das Elements-Ökosystem entwickelt, um maximale Flexibilität und Effizienz für die modernsten Medien-Workflows zu bieten. Jetzt, da die Cloud in der Medien- und Unterhaltungsbranche immer mehr an Bedeutung gewinnt, findet das Elements-Konzept einer zentralisierten Medienplattform große Beachtung. Dieser Ansatz bedeutet, dass Sie nahtlos auf hochleistungsfähigen Speicher vor Ort zugreifen und diesen zusammen mit dem Cloud-Speicher verwalten können – alles unter einem Dach.

Vereinbaren Sie einen Termin oder kontaktieren Sie uns unter events@elements.tv und besuchen Sie uns am Stand 7.B25 in Halle 7.

Fortschrittliche Tools wie die Media Library, der Elements-Client, die intuitive Berechtigungsverwaltungsebene und unsere leistungsstarke Automation Engine reduzieren den Arbeitsaufwand und ermöglichen es Anwendern, das volle Potenzial der Hybrid Cloud auszuschöpfen, auch ohne technische Kenntnisse.

Die Cloud wird aktiv

Mit dem Elements-Client, dem intuitiven Verbindungsmanager von Elements, werden Benutzer in naher Zukunft Cloud-Workspaces direkt auf ihrer Workstation einrichten können. Mit dieser Funktion wird die Cloud so einfach zu erreichen und zu nutzen sein wie ein normaler Shared-Storage-Mount und ermöglicht einen weitaus intuitiveren Zugriff auf die in der Cloud gespeicherten Daten im Vergleich zum üblichen Zugriff über einen Browser. Der Elements-Client bietet auch den Vorteil der Berechtigungsverwaltung und erlaubt es, zu entscheiden, wer was mounten darf. Coming soon: Wenn man die Medienbibliothek mit dem Cloud-Speicher verbindet, werden sich die Inhalte anzeigen und eine Vielzahl von Funktionen für die Zusammenarbeit freischalten lassen.

Der Zugriff auf Cloud Buckets unterschiedlicher Anbieter (Upload, Download, Sync) ist jetzt schon möglich durch die Automation Engine. Diese Tasks können auch aus der Media Library und aus dem Client gestartet werden. Dass die Media Library Cloud-basierten Inhalt darstellt und dass der Client das Mounten von Cloud Ordnern erlaubt, wird in der nahen Zukunft möglich sein – und viele Arbeitsweisen revolutionieren.

Updates für die Medienbibliothek

Die Unterstützung für Cloud-Dienste wurde auch in der Elements Media Library erweitert. Bald wird man die Media Library mit dem Cloud Bucket verbinden können. Benutzer können das Material dann so einfach in der Vorschau anzeigen, freigeben und gemeinsam bearbeiten, als ob es auf dem lokalen Speicher gespeichert wäre. Die Media Library ermöglicht auch externen Benutzern das sichere Hochladen von Filmmaterial und unterstützt die vollständige Übertragung von Metadaten (sogar zwischen verschiedenen Elements-Systemen). Die AAF-Exportfunktion wurde hinzugefügt, damit Rohschnitte in Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Premiere Pro und viele andere professionelle Anwendungen importiert werden können.

Ein völlig neues Dateisystem

Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig ein Höchstmaß an Leistung zu gewährleisten, hat Elements BeeGFS eingeführt, ein hochmodernes Dateisystem, das in einigen der schnellsten Supercomputer der Welt zum Einsatz kommt. Mit BeeGFS erhält die Medien- und Unterhaltungsbranche ein bahnbrechendes Dateisystem, das vom deutschen Fraunhofer-Zentrum für High Performance Computing entwickelt wurde.

Vergangenes Jahr haben wir gezeigt, wie leistungsfähig die Elements-Plattform in Verbindung mit BeeGFS wirklich ist, als wir beim SPEC SFS VDA Benchmark in einer Reihe von Metriken die höchsten Werte erreichten. Dazu gehören die bisher höchste Stream-Anzahl und der höchste Durchsatz, die höchste Stream-Anzahl pro Speichergerät sowie die höchste Punktzahl für CPU- und RAM-Effizienz. Seit der Einführung haben wir eine Reihe von Systemen mit BeeGFS ausgeliefert, und wir sind zusammen mit unseren Kunden sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Wir freuen uns darauf, diese Erfahrungen aus der Praxis mit Ihnen zu teilen.

Bolt Performance Update Prototype

Eine der schnellsten Medienspeicherlösungen auf dem Markt, der reine NVMe Elements Bolt, wird bald noch schneller sein. Ermöglicht wird dies durch die neuesten Updates der Hardwareplattform und die Einführung von PCIe 4.0. Die kommende Generation der 2U-Bolt-Gehäuse wird bis zu 70 GB pro Sekunde liefern.

Elements Bolt Front

Diese bahnbrechende Leistung, gepaart mit der hohen Kapazität von bis zu 300 TB pro Gehäuse, bedeutet, dass Bolt die anspruchsvollsten Workflows wie Color Grading und VFX problemlos bewältigen kann, während gleichzeitig die Notwendigkeit entfällt, Dateien regelmäßig zwischen Festplatte und NVMe zu verschieben. Neben seiner unglaublichen Leistung verbraucht Bolt nur etwa ein Zehntel des Stroms eines regulären, festplattenbasierten Shared-Storage-Geräts mit der gleichen Leistung. Einfacher Betrieb, bessere Leistung, gut für die Umwelt.

Besuchen Sie unseren Stand und erfahren Sie mehr über den neuen Prototyp Elements Bolt.

Buchen Sie eine Demo

Wir freuen uns darauf, Sie auf der IBC 2022 begrüßen zu dürfen und Ihnen alles zu zeigen, woran wir gearbeitet haben. Vereinbaren Sie einen Termin oder kontaktieren Sie uns unter events@elements.tv und besuchen Sie uns am Stand 7.B25 in Halle 7.