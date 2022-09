Cartoni: Fluidköpfe mit Positionsgebern — und mehr

Neu Cartoni-Fluidköpfe mit Encoder unterstützen das Kamera-Tracking in Spezialanwendungen.

Neue, zusätzlich angebotene Versionen bestehender Köpfe mit Encoder unterstützen das Kamera-Tracking in Spezialanwendungen wie VFX, virtuelle Produktion und Augmented Reality. Aber Cartoni stellt bei der IBC2022 auch weitere Neuheiten vor.

Fluidköpfe mit »e«-Version

Ab September 2022 gibt es alle Köpfe von Cartoni mit einer Kapazität von über 30 kg nun auch in einer »e«-Version. Diese Version wird mit hochpräzisen, absoluten Positionsgebern ausgestattet, jede Umdrehung um die Schwenk- und Neigeachse ist in vier Millionen Positionsdaten unterteilt. Cartoni bietet zudem auch eine »VR«-Box für die Erfassung und Übertragung der Positionsdaten an, die mit visuellen Effekten, LED-Wandhintergrund, virtueller Werbung und mehr kombiniert werden können. Die einzigartige Position der Encoder auf der Schwenk- und Neigeachse gewährleistet eine millimetergenaue Erfassung ohne Spiel.

Die professionellen Cartoni-Fluidköpfe, darunter Maxima, Master und Magnum, können nun also mit solchen Encodern bestückt werden.

e-Maxima, e-Master und e-Magnum sind also die neueste, zeitgemäße Antwort auf alle Anforderungen im Bereich Visual Effects. Die robusten und vielseitigen Fluidköpfe der e-Serie verfügen über alle Funktionen der Premium-Köpfe von Cartoni für die digitale Kinematografie, so der Hersteller. Darüber hinaus verfügt die e-Serie über extrem hochauflösende, direkt abtastende Encoder sowohl in der Schwenk- als auch in der Neigeachse. Die Encoder ermöglichen eine absolute Positionierung ohne Neukalibrierung bei der Inbetriebnahme.

»Wir waren Pioniere, als wir unsere ersten kodierfähigen Köpfe herstellten, und sind jetzt Pioniere bei der Entwicklung der neuen positionskodierten E-Serie«, sagt Elisabetta Cartoni, die Präsidentin und CEO von Cartoni Camera Supports.

Sie fährt fort: »Vor mehr als zehn Jahren haben wir den e-Sensor-Kopf für exaktes Tracking in virtuellen Umgebungen entwickelt. Auf den e-Sensor folgten die kodierten Master Series und Magnum, die hauptsächlich in der virtuellen Produktion und im Sport eingesetzt werden. Nun, da die Entwicklung der VFX-Technologie dem wachsenden Bedarf an präzisen Daten für Kinofilme gegenübersteht, haben wir unsere Kodierungstechnologie mit den neuesten auf dem Markt erhältlichen Absolut-Encodern erweitert. Diese Encoder sind kleiner aber haben eine höhere Auflösung und Genauigkeit mit 4 Millionen Zählungen pro Umdrehung.«

Die e-Serie von Cartoni ist mit den meisten 3D-Paketen für Echtzeit-Kamera- und Szenenbewegungen in virtuellen Sets und Pre-Visualisierung kompatibel. Sie ist die ideale Lösung für 3D-Grafikeinblendungen im Sportbereich. Die Daten werden direkt über spezielle Anschlüsse am Kopf geliefert oder können zusammen mit anderen Metadaten über eine VR-Box, die auf die wichtigsten Protokolle der VFX-Industrie programmiert ist, verarbeitet und gesammelt werden.

Die zusätzliche Kodierfunktion ergänzt die Premiumlinie der Maxima-Fluidköpfe. Die e-Maxima-Fluidköpfe sind für die digitale Kinematografie konzipiert. Die e-Master- und e-Magnum-Fluidköpfe hingegen wurden speziell für die Anforderungen von Broadcast- und OB-Produktionen entwickelt.

P40 Pedestal

Ebenfalls neu ist das ultraleichte P40-Pedestal, ein Mittelklasse-Pedestal, das zwischen dem leichten P20-Pedestal und dem schweren P70-Pedestal angesiedelt ist. Es bietet eine Tragfähigkeit von 45 kg und dank der seitlichen Teleskopstützen eine große Auswahl an Arbeitshöhen.

Das P40 kombiniert perfekte Balance und On-Shot-Bewegung für die Arbeit im Umfeld von Ü-Wagen und auch für die meisten leichteren Studiokonfigurationen. Auch PTZ-Kameras bonnen perfekt auf diesem Pedestal montiert werden, einschließlich Teleprompter. Der Dolly arbeitet mit hochpräzisen Doppelrädern, die in sechs verschiedenen Positionen arretierbar sind und über positive Bremsen verfügen.

Focus/Red Lock-Systeme

Interessant sind auch die Focus/Red-Lock-Systeme. Sie verfügen über den patentierten Smart Spreader, der sich im Handumdrehen zusammenklappen lässt und mit dem doppelten Teleskopauszug sehr niedrige Positionen ermöglicht. Der SDS unterstützt alle Focus-Köpfe mit hervorragender Stabilität ohne Drehmoment und ist praktisch wartungsfrei und beispielsweise nach einem Dreh im Schlamm oder Sand leicht zu reinigen.

PTZ Pro Lösung

Die PTZ Pro Solutions von Cartoni umfassen eine komplette Reihe von PTZ-Lösungen, die die Montage von PTZ-Kameras auf sichere, vielseitige und benutzerfreundliche Weise ermöglichen.

Ein leichtes, simples PTZ-Stativ von Cartoni ist der PTZ-Stand. Er verfügt über ein dreistufiges Teleskopstativ mit einem PTZ-Kugelgelenk, das die einfache Montage einer PTZ-Kamera ermöglicht.

Eine komfortablere Lösung ist der Lightweight Tripod/Dolly von Cartoni. Er kombiniert ein leichtes Dreibeinstativ mit einer Fahrspinne. Das Stativ weist einen halbkugelförmigen Kameraaufsatz zur einfachen Montage der PTZ-Kamera auf.

Cartonis neues P20-Pedestal mit PTZ-Befestigung bietet PTZ-Kameras optimale, sichere Montage und flexible, rasche Positionierung. Hier stehen für die PTZ-Kamera auch hohe Positionen zur Verfügung. Über einen vertikalen Hub von 40 cm kann man sogar On-Air-Fahrten realisieren, die Räder erlauben eine superpräzise Verfahrbarkeit auf ebenen Böden.