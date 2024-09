Grenzen ausloten mit Cartoni

Der Modefotograf Jeff Berlin nutzt Cartoni Focus 22 Cine Fluid Head mit SDS 100 mm Zweistufen-CF-Stativ und Smart Lock Mid-Level Spreader, um den Arbeitsablauf am Set zu erleichtern.

Der Modefotograf und Kameramann Jeff Berlin ist seit langem dafür bekannt, erstklassige Modebilder für Zeitschriften wie Vogue Italia, Beauty-Marken wie L’Oreal und Estée Lauder sowie für eine Reihe prominenter Kunden zu liefern. Vor Kurzem hat er ein Shooting für das Luxus- und Philanthropie-Magazin Genlux abgeschlossen, bei dem er eine Vielzahl von Kameraausrüstungen verwendete, darunter den Fluidkopf Cartoni Focus 22 Cine mit dem 100-mm-Stativ SDS (Smart Deployment Series) aus zweistufiger Kohlefaser (CF) und dem Smart Lock Mid-Level Spreader (MLS), der die Arri Alexa 35-Kamera mit Arri Signature Prime-Objektiven und Impression-Filtern unterstützte. Mit seiner Ausrüstung konnte er atemberaubende Modefotos für die Frühjahr/Sommer-Ausgabe 2024 von Genlux erstellen.

»Die Lösungen von Cartoni bieten die perfekte Balance zwischen Tragbarkeit, Stabilität und Sicherheit, sodass ich sie mit einer voll geriggten Alexa verwenden kann, sodass sie nicht zu schwer und dennoch leicht zu transportieren sind«, sagt Berlin.

»Das Konzept für dieses Shooting bestand darin, Modestills mit einer Kinokamera zu erstellen und Standbilder aus den Bewegungsdateien zu ziehen. Um dies zu erreichen, habe ich die Arri Alexa 35-Kamera mit der neuen Cine-Version des Focus 22-Kopfes kombiniert. Ich bin sehr zufrieden mit der Integration der Arri-Standard-Schwalbenschwanzplatte in das Stativ und der Vielseitigkeit und Stabilität, die es bietet. Das Focus 22-System ist für das Gewicht der Alexa sehr gut geeignet – die Möglichkeit, den oberen Gewichtsbereich zu erreichen, ist von Vorteil.«

Berlin schreibt seinem Cartoni SDS 100 mm Two-stage CF-Stativ und dem Smart Lock MLS zu, dass er sich leicht an Veränderungen am Set anpassen kann. »Das Cartoni-Stativ und die Spreizstange sind leicht, schnell und einfach zu bedienen«, sagt er. »Focus 22 Cine ist leichtgängig, robust und einfach auszubalancieren. Es ermöglicht mir und meinem Team, unsere Position einzunehmen und uns schnell einzustimmen. Wenn wir Anpassungen vornehmen müssen, können wir diese schnell vornehmen.«

Bei seinem jüngsten Projekt mit dem Magazin Genlux stellte Berlin fest, dass die Arri Signature Primes in Kombination mit den Arri Impression-Filtern dazu beitrugen, wunderschöne Bilder zu erzeugen. »Die Filter trugen dazu bei, die Geschichte visuell noch eindrucksvoller zu gestalten«, sagt Berlin. »Da es sich um eine Modestory handelt, ist die Farbe wichtig, und die Art und Weise, wie die Haut eines Models erscheint, ist entscheidend, ebenso wie die Erfassung der Textur der Kleidungsstücke.«

Am besten gefiel Berlin an der Arri-Kamera, dass sie ihn an seine Zeit als Filmemacher erinnerte. »Ich war begeistert von der organischen Körnung, die ich mit der Alexa 35 erzielen konnte«, sagte er. »Die Bilder sehen filmisch, wie aus einem Kinofilm aus, und genau so sollte diese Modestrecke aussehen.«

Als jemand, der seit vielen Jahren als Modefotograf arbeitet, ist Berlin immer auf der Suche nach einzigartigen Wegen, seine Geschichten zu erzählen. Die Kamera, die Objektive, das Stativ und der Fluidkopf, die er verwendet, haben alle einen Einfluss darauf, wie seine Fotografie und Kinematografie auf sein Publikum wirken.

Berlin ist schon seit einiger Zeit ein Fan von Cartoni. »Ich habe Cartoni bei Projekten und von Freunden kennengelernt, die ebenfalls die Ausrüstung des Unternehmens verwenden«, erzählt er. »Im Jahr 2018 habe ich einen Kurzfilm mit dem Fluidkopf Focus 22 gedreht, und nach diesem Projekt habe ich mich mit dem Gedanken getragen, mir ein eigenes Cartoni-Fluidkopf- und Stativsystem zuzulegen; seitdem ist es mein bevorzugtes Equipment, und ich liebe es.«

Berlin plant, Cartoni auch für kommende Projekte zu verwenden, während er weiterhin die Grenzen der Modebranche und seiner Filmprojekte auslotet.

Der Fluidkopf Focus 22 Cine ist die ultimative Antwort auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Kameraleute, die leichte Systeme bis zu 49 Pfund verwenden. Er stellt die fortschrittlichste Lösung der Focus-Reihe dar und verfügt über die patentierte, verstellbare »Flügel«-Gegengewichtseinstellung von Cartoni und ein variables, patentiertes Fluid-Dämpfungssystem für Schwenk- und Neigebewegungen. Der Focus 22 Cine wurde speziell für leichte digitale Kinokameras wie die von Arri entwickelt und eignet sich hervorragend für Zooms im mittleren Bereich und lange Objektive.

Das SDS 100 mm zweistufige CF-Stativ bietet eine leichte Unterstützung und wurde speziell für den ultraschnellen Betrieb entwickelt. Das SDS ist das schnellste Einhebel-Zweistufenstativ auf dem Markt. Es ist durch drei Patente geschützt und bietet eine beispiellos einfache Handhabung und Vielseitigkeit. Sechs teleskopische, dreifach kreuzgelegte Kohlefaserrohre verleihen dem SDS-Stativ eine außergewöhnliche Torsionssteifigkeit und machen es zur Bestseller-Lösung für die unabhängige Erstellung von Inhalten und Dokumentarfilmen. Mit einem einzigen Hebel, der sich in der Mitte befindet, verstellt das patentierte SDS-Design die zweistufigen Beine, und dennoch kann sich der Bediener auf eine sichere Klemmung in jeder gewünschten Arbeitshöhe verlassen.

Der Cartoni Smart Lock MLS mit patentiertem »No-Bind«-Mechanismus von Cartoni für schnelles Auseinander- und Zusammenklappen ist ein integrierter Spreizer mit einem einzigartigen zweistufigen Einsatzkonzept. Der Smart Lock besteht aus einem Hochleistungsverbundwerkstoff und wiegt nur 460 g (1 lb). Ein seitlicher Knopf an jedem Arm löst die beiden Abschnitte, während sie durch einfaches Hineindrücken wieder zusammengeklappt werden können.