Cartoni-Neuheiten zur IBC

Cartoni stellt den Lifto Twin Pro und die neue Pedestal HP-Serie, fortschrittliche kodierte Fluidköpfe und den brandneuen Kamera-Höhenmesssensor vor.

Cartoni stellt Lifto Twin vor, eine fortschrittliche Version der klassischen motorisierten Lifto 25-Hubsäule, die jede PTZ-Kamera auf eine Höhe von 4 Metern (158 Zoll) anheben kann. Das Steuerungssystem der Säule wurde verbessert, und die Pro-Version kann nun über Ethernet betrieben und über die ferngesteuerte Kamera verwaltet werden. Darüber hinaus verfügt sie über eine variable Geschwindigkeit und kann bis zu 100 voreingestellte Positionen speichern.

Elisabetta Cartoni, Präsidentin und CEO von Cartoni, erläutert: »Unser Unternehmen verfolgt kontinuierlich die Entwicklung der Kameratechnologie in all ihren Formen und bietet optimalen Support für alle neuen Kameras. Die weit verbreitete Einführung von PTZ im Rundfunkbereich hat zur Entwicklung verschiedener Zubehörteile geführt, um deren Installation in Studios und verschiedenen Bereichen zu vereinfachen, darunter Konferenzen, Veranstaltungen, Funktionen, Sportwettkämpfe, Gotteshäuser und alle Arten von Aufführungen.«

Sie erläutert weiter: »Wir stellen auf der IBC auch ein Zubehörteil zur Höhenmessung vor: Die superpräzisen Fluidköpfe Maxima 5.0 und Maxima 30 im Cine-Stil verfügen jetzt über einen brandneuen Höhensensor (HDS). Dieser Sensor ist an der Neigungsachse befestigt und entsprechend dem optischen Zentrum der Kamerakonfiguration voreingestellt. Er bietet mikrometrische Präzision bei der Messung der Höhe vom Boden aus. Diese Daten sind für Kameraassistenten bei der Definition der Aufnahme von entscheidender Bedeutung und für die VR-Abteilung bei der Ausrichtung einer LED-Wand oder eines virtuellen Hintergrunds auf die Aufnahme unerlässlich.«

Cartoni hat die Positionsverfolgung in seine Fluidköpfe, Ausleger und den Lambda 25 Nodal Head integriert. Cartoni ist das erste Unternehmen, das Positionsverfolgung in Kamera-Support-Produkten anbietet. Seit einem Jahrzehnt perfektioniert das Unternehmen die Integration hochpräziser, absoluter optischer Encoder in seine Halterungen. Mit Encodern, die direkt auf der Drehwelle platziert sind, sorgen die Halterungen von Cartoni für hochpräzise Winkelmessungen. Die Daten werden in einem einfachen offenen Protokoll dargestellt, das mit jeder Bildbearbeitungssoftware kompatibel ist.

Diese e-Fluidköpfe unterstützen nicht nur anspruchsvolle Spezialeffekte, visuelle Effekte und ähnliche Anwendungen, sondern ermöglichen auch die präzise Verfolgung von ferngesteuerten Kameras und gewährleisten eine unendliche Genauigkeit ohne Reaktionsverzögerung.

Auf der IBC zeigt Cartoni auch die überarbeitete und verbesserte Version der gesamten Produktpalette der HighPrecision Pedestals, bei der eine zweite manuelle Höhenverstellung für eine bessere Höheneinstellung des vertikalen Hubs sorgt. Die HP-Serie verfügt über ein neues Design des Gleitrollenmechanismus‘ für zusätzlich reduzierte Betriebsgeräusche und eine außergewöhnlich sanfte Bewegung.

Cartoni zeigt zudem neues Zubehör, darunter die neue Schienenklemme für 75/100-mm-Schalenbasisköpfe. Mit der Cartoni-Schienenklemme können Kopf-/Kamerasysteme mit zwei sicheren Klemmen, die die Stabilität eines kompakten Hi-Hats als Kopfstütze gewährleisten, sicher an einem Geländer, einer Traverse oder einem Überrollbügel befestigt werden. Ein Ring erleichtert die Verwendung eines Sicherheitsstahlseils zur Sicherung der Kamera. Die Schienenklemme ist ideal für Sport, Safaris, Schießübungen, Trekking, Interviews, Konferenzen und Werbespots.