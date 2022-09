MeshLink für Drahtlosübertragung

MeshLink kombiniert modernste Videokodierung, Vollduplex-IP und Mesh-Netzwerke in einem robusten und unkomplizierten System.

MeshLink ist ein IP-basiertes Full-Duplex-Drahtlossystem, das eine Vielzahl von Anwendungen bei Live-Übertragungen, Live-Produktionen, Nachrichtensendungen oder der Event-Berichterstattung ermöglicht und RCP und Telemetrie integriert. Darüber hinaus können Intercom, Return-Video, Prompter und andere Funktionen wie in jeder anderen IP-basierten Anwendung genutzt werden.

Während der IBC präsentierte Broadcast Solutions das MeshLink-System an seinem Stand im Außenbereich.

In einer Basisversion kann MeshLink als ein drahtloses Tx/Rx Point to Point Produkt angesehen werden, mit dem grundlegenden Unterschied, dass es bidirektionalen IP-Traffic und eine vollständige Überwachung der Verbindung bietet. In dieser Konfiguration arbeitet MeshLink mit einem Funkgerät und einem Encoder auf der Tx-Seite, kombiniert mit einem Funkgerät und einem Decoder auf der Rx-Seite.

Durch Hinzufügen weiterer Funkgeräte zum System (im System als Knoten bezeichnet) entsteht ein Mesh-Netzwerk, ein hochgradig skalierbares, drahtloses Netzwerk unter Nutzung von nur einer Frequenz. Je mehr solcher Knoten dem Netzwerk hinzugefügt werden, desto stabiler wird das Netz.

Durch die Mesh-Funktionalität ist ein Funkgerät gleichzeitig Sender, Empfänger und Repeater, was dem System zusätzliche Flexibilität und eine ununterbrochene Signalübertragung sicherstellt. Sollte eine Tx/Rx-Leitung blockiert sein, sind alle anderen Knoten im Netz in der Lage, die Übertragung des Signals zu übernehmen, indem sie als Relais fungieren.

Für eine einfache Konfiguration und eingehende Überwachung des kompletten Systems können alle Geräte im Netz von jedem ausgewählten Knoten aus über einen gängigen Webbrowser gesteuert werden. Das macht Setup und Konfiguration sehr komfortabel.

Die Reichweite von MeshLink beträgt 100 km, und man kann von einem Durchsatz von bis zu 100 MBit ausgehen.

Das Delay beträgt in HD 45 msec, in UHD 70 msec.

Broadcast Solutions bietet MeshLink als Kaufsystem an, viele Kunden kommen aus dem Produktions-/Eventbereich.