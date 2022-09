Qibb: Integrationsplattform für Medienhäuser

Einfacher modulare Lösungen für automatisierte Abläufe in Medienhäusern zu erstellen, ist das Ziel von Qibb.

Qibb versetzt Integratoren und Medienhäuser in die Lage, Medien-Workflows entlang der gesamten Media Supply Chain modular abzubilden. Dabei können die Anwender diese Module sicher und einfach miteinander verknüpfen, erklärt der Hersteller Qvest.

Qibb stellt sozusagen ein Archiv, einen ganzen Katalog von Lösungen und Modulen aus eigener Entwicklung oder von Partnern vor, die man einfach miteinander verknüpfen, ansteuern und integrieren kann. Integratoren und auch die Medienhäuser selbst können damit ohne detailliertes technisches Wissen Lösungen entlang der jeweils benötigten Workflows kombinieren.

Derzeit stehen schon 25 Applikationen aus der Medienlandschaft innerhalb von Qibb zur Verfügung — Eigenentwicklungen und Lösungen diverser Partner.







Die Anwenderinnen und Anwender können in Qibb direkt die einzelnen Applikationen in einem Diagramm visuell miteinander verknüpfen und so etwa Asset-Management-, Storage-, Playout- und Streaming-Systeme miteinander verbinden. So können ganze Workflows abgebildet werden.

Über ein Dashboard-System können auch auf einen Blick Abläufe und Kosten eines zusammengestellten Workflows grafisch visualisiert werden.

Qibb ermöglicht es laut Hersteller Qvest, selbst sehr komplexe Infrastrukturen abzubilden, zu organisieren und sicher umzusetzen, aber auch kleinere Unternehmen können über Qibb selbst ihre Arbeitsabläufe automatisieren.