LiveU: Außenübertragungen als effiziente Remote Produktion

LiveU stellt eine neue Lösung für die On-Site-Produktion vor, die eine kabellose Übertragung vom Einsatzort direkt in den Ü-Wagen erlaubt.

Konventionelle Multi-Kamera-Produktionen am Veranstaltungsort sind in der Regel kostenintensiv und aufwändig in der Umsetzung, da sie Funktechnologie, Antennen, Kabel und fest installierte Internetleitungen erfordern. Im Gegensatz dazu bietet die neue Vor-Ort-Lösung von LiveU unübertroffene Effizienz zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Die Technologie ermöglicht eine kabellose Übertragung vom Einsatzort direkt in den Ü-Wagen – und das auf einen Mausklick, ohne dass dafür eine feste Internetverbindung erforderlich ist.

Bei der Entwicklung des neuen Produktions-Setups konnte LiveU auf die Erfahrung zurückgreifen, die das Unternehmen als Pionier der mobilfunkbasierten IP-Videoübertragung gesammelt hat. Die neue Komplett-Lösung setzt sich aus den Multi-Kamera-Sendeeinheiten und einem mobilen Receiver im Ü-Wagen zusammen. Die Live-Videofeeds werden direkt von den Sendeeinheiten an den Ü-Wagen übertragen, ohne dass Kabel, Breitbandinternetanschlüsse oder komplexe Netzwerkkonfigurationen notwendig sind.

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Regie vor Ort wie gewohnt auf Live-Feeds zugreifen und das PGM-Signal unmittelbar abmischen kann. Gleichzeitig werden unnötige Kosten minimiert, die mit traditionellen Produktionsabläufen einhergehen. Die anschließende Übermittlung der Live-Video-Feeds erfolgt über das öffentliche Internet und den LU-Link-Cloud-Service, der den nahtlos integrierten Workflow abrundet.

Die neue Außen-Übertragungslösung von LiveU basiert auf der unternehmenseigenen LRT (LiveU Reliable Transport)-Technologie. Zu den Vorteilen dieser Technologie zählen unter anderem eine niedrige Latenz, hohe Videoqualität, Ausfallsicherheit und 5G-optimierte Übertragungen. Die Technologie ermöglicht eine kosteneffiziente Übertragung von Großevents gleichermaßen wie von kleineren Veranstaltungen, die nun auch mit einem begrenzten Budget professionell umgesetzt werden können.

Sam Schrade, Präsident von DNA Studios LLC, gehört zu den ersten Kunden, die die neue On-Site-Lösung von LiveU nutzen. Er berichtet: »Die Lösung funktioniert fantastisch und eröffnet uns eine Vielzahl neuer und kreativer Einsatzmöglichkeiten. Wir haben sie bei einer Übertragung aus dem Astros Baseball Park als drahtlose Kamera eingesetzt und sie dabei sogar in die Tiefen des Stadions geschickt. Klassische Funksysteme haben an solchen schwierigen Orten oft Probleme. Ein weiterer großer Vorteil der LiveU Technologie ist die einfache Einrichtung und die Tatsache, dass in einem Stadion keine Portweiterleitung erforderlich ist. Zumal das Öffnen von Ports in den großen Stadien so gut wie unmöglich ist.«

Außerdem fügt Sam Schrade hinzu: »Die Vor-Ort-Produktionslösung von LiveU wird dringend benötigt, vor allem weil Funkfrequenzen meist nicht verfügbar sind. Sie sind so gut wie aufgebraucht und es ist heutzutage schwierig Zugriff auf Funkslots zu erhalten.«

Gideon Gilboa, Chief Product Officer bei LiveU, kommentiert die Erweiterung des Produktportfolios wie folgt: »Auch wenn viele Produktion heute bereits remote durchgeführt werden, ist die Vor-Ort-Produktion bei bestimmten Arten er Berichterstattung noch die bevorzugte Lösung. Wir wollten unseren Kunden mehr kreative Freiheiten bieten und die Effizienz von Ü-Wagen-Produktionen erhöhen, so wie wir es bereits bei Remote Produktionen getan haben. Mit der On-Site-Produktionslösung von LiveU müssen Nutzer keine langwierigen und kostspieligen Vorbereitungen treffen. Es braucht keine lokalen Netzwerktechniker oder wochenlanges Überprüfen der IT-Protokolle des Veranstaltungsortes. Produzenten können die Bilder, die sie dem Publikum vermitteln wollen, nun frei planen und sind in diesem Prozess nicht mehr länger durch die Lage des Standorts oder die Länge von Kabeln eingeschränkt. Letztendlich macht die Vorzüge des ‚Vor-Ort-Ansatzes‘ auch für Live-Produktionen verfügbar, bei denen dies zuvor unerschwinglich gewesen wäre.«

Die Vor-Ort-Produktionslösung von LiveU ist ab sofort mit einem speziellen Einführungsrabatt (15 Monaten zum Preis von 12 Monaten) erhältlich.