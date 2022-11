Neues Mikro von Deity

Mit dem V-Mic D4 stellt Deity ein neues Kamera-Richtmikro vor.

Das V-Mic D4 ist ein Richtrohrmikrofon mit Hypernierencharakteristik: das Mikro nimmt bevorzugt den Schall vor der Kamera auf und unterdrückt die Geräusche im Umfeld und hinter der Kamera.

Um das Mikro auf einer Kamera montieren zu können, legt Deity dem D4 einen neuen Offset-Shockmount bei. Er soll Körperschall von der Kamera isolieren und dadurch Störgeräusche fernhalten, wie sie etwa beim Kamera-Handling entstehen können.

Seitlich am Mikro ist eine USB-C-Ausgangsbuchse angebracht. Diese Positionierung ist besonders für Anwender von Hybrid-DSLRs vorteilhaft. Deity liefert ein USB-C-auf-USB-C- und ein USB-C-auf-TRRS-Kabel mit. Damit ist das Mikro für den Anschluss an zahlreiche Kameras und Handys geeignet, aber auch für den Anschluss an viele PCs, um damit etwa Podcasts oder Streamings zu realisieren.

Das V-Mic D4 wird mit einem neuen, verbesserten Schaumstoff-Poppfilter mit einer verstärkten Gummi-Stützplatte geliefert. Damit bietet der Poppschutz mehr Festigkeit, und man kann bei Bedarf einfacher den ebenfalls mitgelieferten Windschutz überstülpen.

Da Mikrofon misst im Durchmesser 21 mm, in der Länge 162 mm, es wiegt nackt 55 g, mit Halter, Popp- und Windschutz 91 g.

Weitere Eckdaten:

56 Stunden Batterielebensdauer

schaltet sich automatisch ein, wenn die Kamera eingeschaltet wird

kompatibel mit vielen Kameras, Recordern, Smartphones, Laptops und Tablets

Stufenloser Verstärkungsregler direkt hinten am Mikro: -5 dB bis +10 dB

unterstützt den digitalen USB-C-Ausgang für PCs

Lieferumfang:

Mikrofon

V-Mic-Shockmount

Schaumstoff-Poppfilter

Windschutz (Kunstfell)

USB-C-auf-USB-C-Kabel

USB-C-auf-TRRS-Kabel

1/4- auf 3/8-Zoll Gewinde-Adapter

1x AAA-Batterie

Deity-Produkte können über den Fachhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz bezogen werden. Distributor für diese Region ist New Media AV.