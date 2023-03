Editing von »Im Westen nichts Neues«

»Im Westen nichts Neues« gewann vier Oscars. Ein Interview mit Editor Sven Budelmann über diesen Film.

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung zählte »Im Westen nichts Neues« zu den großen Gewinnern. Nominiert hatte die Academy den Film in neun Kategorien, gewonnen hat er nun in vier Kategorien, und zwar als »bester internationaler Film«, für »beste Kamera«, »beste Filmmusik« und »bestes Szenenbild«. Eine Oscar-Nominierung für den Schnitt gab es leider nicht, aber jeder weiß ja, dass nur guter Schnitt es erlaubt, die anderen Gewerke zum Glänzen zu bringen — und bester internationaler Film kann man ohne meisterhaften Schnitt auch nicht werden. Somit also Gratulation an die explizit per Oscar prämierten Gewerke, aber auch an Sven Budelmann, der »Im Westen nichts Neues« geschnitten hat.

Mit dem Editor Sven Budelmann sprach Steve Hullfish über die Postproduction von »Im Westen nichts Neues« und sie blickten dabei schwerpunktmäßig auf den Schnitt — aber auch darüber hinaus, denn Budelmann sagt einerseits: »Für mich ist der Schnitt der kreativste Teil des Filmemachens.« Aber er fügt sofort an: »Es geht nicht nur darum, das Bild zu schneiden. Es geht um das Gesamtpaket.«

»Im Westen nichts Neues« wurde schon bei den Bafta-Awards mehrfach ausgezeichnet und war dort speziell auch für den Schnitt nominiert. Auch für den »Eddie« des amerikanischen Cutter-Verbands ACE war diese Arbeit von Sven Budelmann nominiert. Für die Oscar-Verleihung war der Film ebenfalls in mehreren Kategorien nominiert.

Regisseur von »Im Westen nichts Neues« ist Edward Berger, er arbeitete nach Ende der Hauptdreharbeiten im Jahr 2020 zusammen mit Sven Budelmann am Schnitt.

Sven Budelmann hat seit 1993 mehr als 500 Werbespots, über 150 Musikvideos, 16 Spielfilme und viele TV-Serien in einer Vielzahl von Genres geschnitten. Er hat unter anderem auch »Der Medicus« und TV-Serien wie »Schatten der Mörder – Shadowplay« und »Deutschland 83« editiert.







Unten lesen Sie eine etwas verkürzte und verdichtete Übersetzung eines Gesprächs zwischen Sven Budelmann und Steve Hullfish — veröffentlicht auf film-tv-video.de mit freundlicher Genehmigung von Boris FX (D-Vertrieb: New Media AV). Einen Bericht, in dem es eher um Grading und VFX für diese Produktion geht, finden Sie hier.

Kannten Sie die Buchvorlage schon, bevor Sie über das Projekt mit dem Regisseur Edward Berger sprachen?

Budelmann: Ich hatte es schon vor langem gelesen, ich glaube das war schon in der Schule. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Details, aber ich weiß noch, dass es schrecklich war — und dieses Gefühl blieb bei mir hängen. Also beschloss ich, es nicht noch einmal zu lesen und lieber das Gefühl von damals zu behalten.

Ich habe aber auch die beiden früheren Verfilmungen gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dabei die Kino- oder die Fernsehfassung sah, aber es ist irgendwie Teil unseres Schulsystems, dass jeder etwas über die Schrecken des Krieges lernen muss. Das ist etwas wirklich Wichtiges in der Schule. Jeder muss es lesen.

Wie sah der Zeitplan insgesamt aus? Wann begannen die Dreharbeiten und wann endeten sie?

Budelmann: Ich glaube die Dreharbeiten begannen im Februar 2020 und dauerten bis Ende Mai. Dann kam Edward direkt zu mir in den Schneideraum. Von da an haben wir zusammengearbeitet.

Das war eigentlich das einzige Mal in der gesamten Covid-Phase, dass ein Regisseur direkt zu mir in den Schneideraum kam. Bei allen anderen Projekten habe ich dann Remote gearbeitet.

Die Eröffnungsmontage im neuen Film fand ich einfach toll. Es ist keine Kriegsmontage. Stattdessen beginnt die Eröffnung ruhig und malerisch, natürlich. Erzählen Sie mir ein wenig über den Aufbau dieser Montage? Wie lange hat es gedauert, sie zu konstruieren?

Budelmann: Es hat eine ganze Weile gedauert, weil der Anfang eines Films ja immer der schwierigste Teil ist. Man will so viel erreichen: Die Zuschauer beruhigen, ihnen das Tempo, die Tonalität des Films vermitteln, damit sie sich darauf einlassen.

Wir wollten letztlich nie einen Abenteuerfilm machen und wir haben nie auf die reine Sensation geschielt. Wir wollten von Anfang an klarstellen, dass wir ein langsameres Tempo anschlagen und wollten nur im Ton die Veränderungen andeuten und zeigen.

Zunächst hatten wir eine länger gedrehte Fuchsszene eingebaut, die mit einer plötzlichen Explosion des Fuchsbaues endete. Wir zeigten die kleinen Fuchswelpen. Wir blieben bei ihnen und dann kamen einige immer näher kommende Explosionen und plötzlich explodierte alles. Aber das fühlte sich einfach nicht richtig an, weil wir eben nie die Sensation suchen wollten. (…)

Wir hatten letztlich verschiedene Anfangspassagen: Einmal begannen wir mit dieser wunderschönen Landschaft. Alles ist still. Dann schneiden wir auf die Füchse und dann gibt es eine plötzliche Explosion. Dann schneiden wir einer oberen Einstellung, in der wir die toten Soldaten sehen, wo die Kamera nach unten fährt und das Schlachtfeld überfliegt — und erst dann sehen wir: ‚Ah, wir sind auf einem Schlachtfeld?‘ Dann gibt es eine weitere plötzliche Explosion. Das nächste Mal gibt es einen harten Schnitt von laut zu leise, wenn der junge Soldat mit einer Schaufel erschlagen wird und wir schneiden auf den Titel.

Da verwendeten wir also dreimal das gleiche Stilelement und wir hatten dann das Gefühl, dass das zu viel ist. Deshalb haben wir die Passage weggelassen, in der der Fuchsbau explodiert.

Wir wollten sicherstellen, dass sich das Publikum einerseits an das Tempo gewöhnt und andererseits auch an diese plötzlichen Änderungen der Tonebene.

Wir haben verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, wie wir die Natur des Fuchses und den Kampf behandeln können. Das ist nicht einfach, vor allem, wenn man einen Film mit einer 30-sekündigen Totale am Anfang beginnt. Wir dachten: ‚Sollten es 40 Sekunden sein? 20 Sekunden? 30 Sekunden?‘ Das ist wirklich schwer zu beurteilen. Wir haben mehrere Sequenzen mit wunderschönen Naturaufnahmen — und wie ich immer sage: Dialogszenen sind leichter zu schneiden, weil sie eine Art Zeitrahmen vorgeben.

Die Länge der Szene ist immer irgendwie definiert und der Dialog gibt ihr eine Struktur. Wir haben viele Szenen ohne Dialog. Das gibt einem viel Freiheit bei der Länge, aber auch mehr Auswahlmöglichkeiten, was es schwieriger macht.

Was tut man da? Wir haben bereits im Schnitt an einem detaillierten Sounddesign gearbeitet. Das war notwendig, sonst hätten wir nie gewusst, ob das Timing stimmt.

Ein Teil davon ist normalerweise immer die Musik, aber der Anfang hat gar keine Musik. Können sie dazu etwas sagen?

Budelmann: Für mich ist es wichtig, die Tonalität eines Films zu erzeugen. Natürlich ist die Musik ein wichtiger Teil davon, diese Tonalität zu schaffen. Aber in unserem Fall sollte das alles etwas zurückhaltender und ruhiger erfolgen. Wir wollten die Zuschauer nie manipulieren oder ihnen irgendwelche Gefühle vorschreiben.

Alles sollte eher wie ein Dokumentarfilm aussehen, authentischer und realistischer. Einfach sehr sauber und blass.

Was ich bereits früh gemacht habe, ist das Arbeiten mit Layout-Musik. Das mache ich immer so, aber ich hatte in der Rohschnittphase nie das Gefühl, dass wir am Anfang Musik brauchen. Mir war ganz klar, dass die Musik erst ziemlich spät dazukommen soll. Das ist ein üblicher Ansatz, wie ich an eine Szene herangehe, etwa eine Kampfszene.

Man könnte meinen, dass eine Kampfszene, die zwei Minuten lang ist — wie die erste Kampfszene im Film — auch zwei Minuten Kampfgeräusche erfordert. Aber wenn man zwei Minuten Kampfgeräusche sieht, stumpft das schnell ab. Mir war klar, dass wir Dynamik brauchen. Die Arbeit mit der Dynamik kann auf vielen Ebenen funktionieren, etwa beim Sounddesign, bei der Wahrnehmungsperspektive oder in der Musik.

Wenn ich eine Szene beginne, versuche ich, Kapitel zu finden. In der ersten Schlachtszene zum Beispiel fährt die Kamera über das Schlachtfeld hinunter. Dort haben wir einen stillen Moment bis zur ersten Explosion. Dann bricht die Hölle los, wir sind im Schützengraben und alles ist sehr laut — bis der Soldat die Leiter hochklettert. Dann kommt das nächste Kapitel, in dem wir, glaube ich, ganz nah an dem Soldaten dran sind. Wir haben den Ton seines Atems herausgekitzelt. Die Wahrnehmungsperspektive ändert sich und wir können die Kampfgeräusche, die näher bei ihm sind, zurückdrängen. Das ist viel subjektiver.

Wir gehen mit ihm über das Schlachtfeld. Die Kamera ist auch näher dran, dann versteckt er sich hinter einem Baumstamm. Dann gibt es eine sehr nahe Explosion, die den Ton wieder verändert hat, und der Klang ist wirklich dumpf. Das ist ein Zufall, den wir geschaffen haben, damit wir von einem wirklich niedrigen Pegel anfangen und den Tonpegel mit Musik bis zum Höhepunkt aufbauen können, bis er den französischen Soldaten mit einer Schaufel trifft und wir dann auf die Titel schneiden.

Das sind die kleinen Kapitel, die ich versuche zu erstellen, um das Tempo und die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Ich gehe davon aus, dass die Struktur des ersten Aktes so war, wie sie im Drehbuch steht, oder wurden die Dinge neu geordnet?

Budelmann: Die Struktur hat sich im ersten Akt nicht so sehr verändert. Nach der Vorführung hatten wir aber das Gefühl, dass wir mehr mit Paul und seinen Freunden zu tun haben müssen. Es gab eine weitere Szene, nachdem sie die Uniformen bekommen haben. Es sollte eine Szene geben, in der Hunderte von Soldaten unter dem Beifall der Einwohner durch das Dorf marschieren.

Aber auch diese Szene hat sich nicht richtig angefühlt. Wir wollten nie sensationslüstern sein oder den Film in eine patriotische Richtung treiben. Diese Szene enthielt einfach zu viel Angeberei. Das ist eine dieser klassischen Szenen, in denen das Publikum klatscht, jubelt und so weiter. Das war zu viel und es wurde zu laut.

Edward hat dafür eine neue Szene geschrieben, also haben wir die Szene, in der sie die Uniformen bekommen und sich anziehen, erweitert. Jetzt gibt es einen Dialog, in dem sie über Mädchen sprechen. Dann fangen sie an zu singen. Dieser Gesang führt dann zu einem weiteren Gesang, wenn sie bereits aus der Stadt marschieren — was eine schönere Verbindung ist.

Wir konnten etwas länger bei einer Gruppe dieser Freunde bleiben und sie kennenlernen. Das war im Grunde die einzige Änderung am Anfang.

Das waren also Nachdrehs, die nach der ersten Vorführung ergänzt wurden?

Budelmann: Nein, nicht direkt danach. Wir hatten noch ein paar weitere Vorführungen, da haben wir ein paar zusätzliche Sachen gesammelt. Es gibt zwei, drei (…) nachgedrehte Aufnahmen. Ich glaube, es gab im September noch zwei weitere Drehtage, ungefähr eineinhalb Monate, bevor wir das Bild abschließen konnten.

Es gibt wunderschön komponierte, abgeschlossene Aufnahmen und es gibt Dollyfahrten und ähnliches, aber es gibt auch Handheld-Passagen. Wie schaffen Sie den Spagat dazwischen?



Budelmann: Für mich bestand die größte Herausforderung darin, das richtige Tempo zu finden und ein Gleichgewicht zwischen Gewalt und Momenten der Stille: Wie viel kann das Publikum ertragen, wann braucht es eine Pause und wann ist der richtige Zeitpunkt dafür.

Ich bin ein bisschen stolz darauf, wie wir die Naturszenen in die Geschichte eingebaut haben, denn das gab es im Drehbuch nicht.

Das hat eine neue Ebene eröffnet, die es vorher nicht gab. Das war ungefähr ein Jahr vor den ersten Dreharbeiten. (…) Edward und ich, hatten einen Stimmungsfilm geschnitten, der die Tonalität des Films ausdrücken sollte. Es ging einfach um ein Gefühl. Anstelle von Kriegsbildern hatten wir Bilder der Natur verwendet, die durch eine zunehmend zerstörerisch klingende Musik gestört wurden. Uns gefiel das sofort, wie diese Kombination aus Schönheit und Gewalt eine Spannung erzeugte.

Das war etwas, das wir im Film beibehalten wollten. Das war auch der Anfang des Films. Hier haben wir ihn zum ersten Mal verwendet. Ein Jahr vor den Dreharbeiten wussten wir noch nicht, wie wir diese Bilder verwenden sollten, aber mir schien klar zu sein, dass es wichtig sein würde, diese Aufnahmen zu machen.

Ich bat Eddie, so oft wie möglich Bilder von schöner Natur zu machen, und wir würden einen Weg finden, sie einzubauen.

Können Sie mir etwas über den Bruch zwischen dem Einsammeln der Toten im Graben und dem Zählen und Aufschreiben der Namen im Hauptquartier erzählen?



Budelmann: Das ist auch eine Szene, die nachgedreht wurde. Das ist ein gutes Beispiel: Das ist ein Moment, in dem Paul seinen toten Freund Behm mit einem abgerissenen Bein findet.

Wir haben diese unglaubliche schauspielerische Leistung von Felix Kammerer, wie er seine Gefühle zurückhält und wie er sich um seinen toten Freund kümmert und versucht, seine Jacke zu schließen. Erst hält er seine Gefühle zurück und plötzlich bricht es aus ihm heraus. Dann ist da sein Leutnant im Hintergrund, der ihm sagt: ‚OK, komm schon, Paul. Geh wieder an die Arbeit.‘ Und dann folgt er den Befehlen.

Das ist die erste Szene, die sehr, sehr intensiv ist, weil sie so gewalttätig ist. Hier hatten wir auch das Gefühl, dass wir das Publikum mit einbeziehen müssen.

Ich habe vorhin nicht zu Ende beschrieben, wie wir diese Naturszenen verwenden. Wir verwenden sie als Kontrast, als Atempause zwischen intensiven Kriegsszenen oder wirklich intensiven Szenen, um etwas Distanz zu schaffen und das Publikum herauszuholen und ihm eine Pause zu geben, damit es sich beruhigen kann, wenn etwas sehr schwer zu ertragen ist.

Hier war, wie gesagt, eine der ersten Stellen, an denen wir das eingesetzt haben. Vielleicht zeigt es auch, wie gnadenlos die Kriegsmaschinerie weiterläuft und wie wenig sich die Welt um die dumme Menschheit schert. Es reißt einen einfach raus. Es ist wie ein Reset.

Es hat in vielerlei Hinsicht geholfen, dass wir diese neue Szene haben, die Edward geschrieben hat und die neu gedreht wurde, weil wir so einen eleganteren Zeitsprung machen konnten. Ich glaube, es ist ein Jahr später, als die Szene beginnt. Diese lange Gehsequenz verlieh der Szene mehr Gewicht, und da wir die ganze Prozedur dieses langen Gehens zeigen, hätten wir sie leicht auf 10 Sekunden kürzen können, aber wir wollten bei diesem formalen Akt bleiben, um zu zeigen, wie lange dieser Verwaltungsakt dauert.

Es zeigt auch diese unsägliche Bürokratie und die Kluft zwischen der Oberschicht und den Soldaten, die sterben, während dieser Verwaltungsakt so lange dauert.

Wir hatten das Gefühl, dass wir Erzberger zu einem früheren Zeitpunkt einführen mussten, als es im Drehbuch stand. Ursprünglich sahen wir Erzberger erst viel später. Es war mitten in einer Sequenz, in der Paul und seine Freunde auf die Kinder aufpassen, die später zu Gast waren. Es gab eine Sequenz, in der wir Erzberger und den General im Auto sehen. Sie hatten einen längeren Dialog. In diesem Dialog ging es darum: das Militär ist der eine Teil und die Bürokraten sind der andere Teil — und sie mögen sich nicht.

Es hat sich nicht richtig angefühlt, diesen Dialog an dieser Stelle zu führen und an dieser Stelle eine neue Figur einzuführen, weil es in diesem Abschnitt mehr um die Freunde ging. Wir wollten hier nicht ablenken und deshalb hat Edward eine Szene geschrieben, die uns die Möglichkeit gab, Erzberger an einem früheren Punkt einzuführen und auch die Leute, die den Krieg orchestrieren.

Es war auf diese Weise zusammengeschnitten, und in diesem Zusammenhang fühlte es sich nicht richtig an?

Budelmann: Genau. (…) Das hätte uns einfach zu weit von den Charakteren weggeführt — und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir uns alle vorstellen können, worum es bei diesem Treffen geht. Wir haben es wahrscheinlich in vielen, vielen Filmen gesehen. Ich denke, es ist gut genug erzählt, wenn wir die Tür schließen lassen und dann wissen wir, was los ist.

Eines der Dinge, über die ich sprechen wollte, ist die Latrinen-Szene. Ich weiß nicht, ob man das eine Latrinen-Szene nennt, aber da sitzen zwei Männer auf einer offenen Toilette, richtig?

Budelmann: Ja, sie sitzen auf dem ‚Donnerbalken‘.

Die Pointe — für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben oder sich nicht erinnern können — ist, dass sich fast die gesamte Szene in einer einzigen Einstellung abspielt. Ich nehme an, dass Sie auch andere Möglichkeiten zur Verfügung hatten, diese Passage aufzulösen. Wieso haben Sie sich so entschieden?

Budelmann: Das ist eine der besten Leistungen von Felix und Albrecht. Als ich sie sah, sagte ich: ‚Okay, was soll ich mit dieser wunderbaren Aufnahme machen? Die ist doch schon da. Warum sollte ich überhaupt schneiden?‘ Die Darstellung ist herausragend, so dass jeder Schnitt die natürliche Entwicklung der Szene zerstört hätte.

Der Wendepunkt kommt überraschend, so dass es nicht nötig war, vorher auf die Berichterstattung einzugehen. Es war eine bewusste Entscheidung, in dieser Zweieraufnahme zu bleiben und die Nahaufnahmen für später aufzuheben. Sobald man mit den Nahaufnahmen beginnt, verlieren sie ihre Wirkung.

Das war eine ziemlich lange Szene, und wie ich schon sagte, gab es keinen Grund, früher in die Deckung zu gehen. Das Gute daran war, dass wir uns am Ende der Szene, als sie über ihre Träume und Wünsche sprechen, ein völlig neues visuelles Setup einfallen lassen konnten. Wir hatten noch ein paar Karten im Ärmel.

Ein kleines Geheimnis kann ich verraten: Wir haben 10 Sekunden herausgeschnitten. Es gibt nur eine Zeile, die wir herausgeschnitten haben, und es gibt einen versteckten Schnitt. Es gibt einen Schnitt auf der linken Seite und fünf Sekunden später einen Schnitt auf der rechten Seite. Das habe ich gemacht, damit es nicht auf beiden Seiten gleichzeitig passiert. (…) Wir brauchten nicht mal einen Morph oder so, selbst ein Jump Cut hätte funktioniert, weil sie immer in der gleichen Position geblieben sind.

Sie haben also einen Splitscreen gemacht und dann an einer Stelle halb geschnitten und an der anderen halb geschnitten.

Budelmann: Genau, aber ich habe die Morphing-Punkte verschoben, so dass es nicht auf beiden Seiten gleichzeitig passiert, so dass es mehr versteckt ist.

Ich spreche immer gerne über Zwischenschnitte. Es gibt eine Stelle im Film, an der eine deutsche Delegation nach Paris fährt. Ich glaube, sie fahren nach Frankreich, um über das Ende des Krieges zu verhandeln. In der Zwischenzeit beobachten Sie das Kriegsgeschehen. War das im Drehbuch schon so vorgesehen oder haben Sie das im Schnitt entwickelt?

Budelmann: Es war nicht genau so, wie es im Drehbuch steht. Im Drehbuch gab es drei größere Sequenzen. Die eine war die Abfahrt zur Front und die Ankunft auf dem Schlachtfeld. Das war der erste Teil. Der zweite Teil war die deutsche Delegation, als sie frühstückt, dann zum französischen Zug hinübergeht und die Verhandlungen führt. Der dritte Teil war, als wir zum Schützengraben zurückkehrten und die Soldaten bereits in Bereitschaft waren und Kropp sein Plakat mit dem Mädchen aufhängte und sie dann den Befehl zum Angriff erhielten. So war es im Drehbuch vorgesehen, aber wir hatten das Gefühl, dass wir diese Elemente mehr zusammenbringen wollten.

Wir haben das so gelöst: Sobald Leutnant Hoppe die Soldaten aufweckt, erwacht auch die Kriegsmaschinerie wieder. Das ist ein Anfangsmoment, und wir wollten diesen Moment herausstellen und dehnen und auch die Spannung steigern bis zum Angriff. Das war ein bisschen knifflig und herausfordernd, weil diese ganze Sequenz fast sieben Minuten lang ist.

Wir mussten auf einem sehr niedrigen Niveau beginnen, damit wir lang genug durchhalten konnten. Ich habe mit verschiedenen Musik-Layouts herumgespielt, was dazu beiträgt, dass die Spannung über sieben Minuten erhalten bleibt und dass sie nicht gleichzeitig die Szene manipuliert. Sie sollte im Hintergrund bleiben, weil es so viele Elemente gibt.

Die Soldaten wachen auf. Sie werden mit einem Lastwagen zu den Schützengräben gebracht. Dann gibt es noch Dialogsequenzen und dann sind wir wieder in den Schützengräben. Aber ich habe einen guten Tempotrack gefunden, der wie eine tickende Uhr im Hintergrund ist: Wie ein Bumm-Bumm-Tschack, Bumm-Bumm-Tschack.

Das ist etwas, das die ganze Sequenz zusammenhält und uns die Möglichkeit gab, diesen langen Aufbau bis zu dem Moment zu führen, in dem dieser französische General »signez« sagt, was »unterzeichnen« bedeutet. Wir wollten diese direkte Verbindung zwischen den beiden Parteien und der Zeile schaffen, die den Marschbefehl einleiten sollte.

Wir haben es so aufgebaut, dass es hin und her geht, hin und her, bis zu diesem »signez«, dass es eine direkte Verbindung zwischen den Verhandlungen gibt. Dramaturgisch ist es schön, das so aufzubauen.

Bei der Szene, kurz bevor die Panzer kommen, spürt man richtig, dass etwas passieren wird. Wie haben Sie das aufgebaut? Liegt es an der Länge der Szenen oder an den Einstellungen? Ist es die Musik? Sind es die Soundeffekte?

Budelmann: Ich glaube, es gab hierbei viele knifflige Elemente, mit denen man umgehen musste. Es fängt an in der Küche im französischen Schützengraben, als sie dort alles essen — und dann plötzlich alles zu vibrieren beginnt. Die Ratten rennen durch den Raum und irgendetwas kommt.

Die Soldaten wussten aber nicht, was kommt, sie spürten lediglich diese Vibration der nahenden Panzer . Wir brauchten dieses Element, die Aufregung der Soldaten, die dann alle rausrannten und sich fragten »Was ist da los? Was ist das?«. Wir sprechen über den ersten Weltkrieg: Das war das allererste Mal, dass Panzer und Flammenwerfer eingesetzt wurden. Die Soldaten hatten keine Ahnung, was da auf sie zukam.

Wir wollten diesen Moment so weit wie möglich herauskitzeln. Etwa so: ‚Ist das ein Tyrannosaurus Rex, der da über das Feld kommt? Was ist das? Nein, es ist ein Panzer.‘

Das erinnert mich auch an eine Filmkritik — in der es hieß: »Diese Panzer sind so schrecklich in 3D gemacht. Sie sehen so unwirklich aus, wie aus Star Wars.« Ich dachte bei mir: »Das ist nicht 3D! Diese Panzer waren echt, das waren echte Panzer!« Wir hatten zwei davon. Ich glaube, jetzt sehen wir insgesamt sechs von ihnen, sie wurden aber lediglich per VFX vervielfältigt.

(…) Ich muss sagen, dass alle diese Szenen auch vom Musik-Layout abgeleitet wurden. Wir sehen die Action, aber die wird balanciert, wenn die Musik einsetzt. Das Niveau und die Tonalität mussten eben im Schneideraum ausprobiert werden.

Für mich ist der Schnitt der kreativste Teil des Filmemachens. Es geht nicht nur darum, das Bild zu schneiden. Es geht um das Gesamtpaket. Es geht um Performance und Musik, Bild und Ton. Alles beeinflusst die Tonalität, die Geschichte und die emotionale Wahrnehmung.

Der Schneideraum ist der einzige Ort, an dem wir an all diesen Elementen gleichzeitig arbeiten können. Das ist es, was wir im Grunde genommen getan haben. Ich hatte einige wirklich schöne Stimmungen in Volkers Ordner mit Layout-Musik gefunden. (Anmerkung der Redaktion: Komponist Volker Bertelmann).

Was er uns gegeben hat, war einfach ein Geschenk. Er hat diesen kühnen Sound der Panzermaschinerie kreiert, die über den Berg kommt, über die Hügel und mit den Stampfgeräuschen. Das war einfach brachial und brutal. (…)

Volker kam zu einem späteren Zeitpunkt zu uns. Mitte Juni hat er den Film zum ersten Mal gesehen. Von da an war er sehr schnell und sehr kreativ und hat uns viele neue Stichworte gegeben.

Sie waren bei der Tonmischung dabei. Warum sollte ein Editor bei der Mischung dabei sein?

Budelmann: Das ist eine gute Frage. Aus irgendeinem Grund denke ich, dass es immer gut ist, dabei zu sein, zumindest ein paar Mal, bevor sie den Mix abschließen. Denn manchmal gehen Elemente verloren, die ich festgelegt habe. Aber zum Glück hat die großartige Crew um Frank Kruse, unseren Sounddesigner, viele der Layouts übernommen, die wir im Offline-Schnitt gemacht haben, weil sie den Wert darin gesehen haben.

Edward ist ebenfalls sehr sound-orientiert. Wenn etwas mit dem Ton nicht stimmt, nehmen wir uns wirklich viel Zeit, um zusätzliche Takes mit einer besseren Aussprache zu finden oder zu bearbeiten: ‚Diese Einstellung muss zwei Frames früher oder später erfolgen.‘

Edward möchte wirklich, dass er genau so und nicht anders in der Mischung landet. Diese Veränderungen und die Wahrnehmungsperspektive, die ich immer einnehme — ich denke, das ist wichtig. Wir haben uns die Zeit genommen, das herauszufinden, und wir hatten einen Grund dafür, warum wir das gemacht haben: Also warum sollte es nicht übernommen werden?

Als ich den Film zum ersten Mal sah, war ich von der Tonmischung überwältigt. Die Geräuschkulisse ist so unglaublich. Ich habe so etwas noch nie gehört und dachte: Liegt es daran, dass der Geräuschpegel so hoch ist? Woran liegt das? Es war so intensiv und es ist erstaunlich, was diese Leute geleistet haben.

Wie wirkt es sich auf die Zusammenarbeit mit einem Regisseur aus, wenn man — nicht wie bei ‚Im Westen nichts Neues‘ — remote arbeitet und nicht im gleichen Raum ist?

Budelmann: Manchmal ist es toll und lustig, weil ich dann den Regisseur zum ersten Mal von vorne sehe. Ich glaube, das sagt wahrscheinlich jeder, oder? Das ist so ungewöhnlich. Normalerweise sitzt der Regisseur hinter mir, auf der rechten Seite. Nun, wenn man ihn mit Zoom oder Evercast arbeitet, sieht man ihn — und da ist dieser kleine Mann oder diese kleine Frau und man sieht Ihnen direkt ins Gesicht.

Aber es ist interessant. Wenn man sich eine Szene zusammen ansieht, kann man die Reaktionen sehen und man kann auch sagen: ‚Sag mir nicht, dass du es dir angesehen hast, denn du warst abgelenkt!‘ Das Gute daran ist, dass wir alle lernen, dass Remote Work funktioniert, aber es ist doch schöner, jemanden dabei zu haben.

Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich meine sozialen Fähigkeiten verloren habe, wenn ich mit anderen Menschen in einem Raum bin und mich mit ihnen unterhalte — weil jetzt alles digital ist.