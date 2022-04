Cartoni bei der NAB

Cartoni zeigt Kamerasupport-Produkte für die Bereiche PTZ-Kameras, Digital Cinema und Außenübertragung.

Cartoni ist der einzige Kamera-Support-Hersteller, der seine Systeme noch immer in Europa entwickelt, konstruiert und produziert. Auch in den vergangenen zwei Jahren hat der Hersteller die Entwicklung und Auslieferung neuer Produkte ohne Verzögerung fortgesetzt. Große Veranstaltungsorte in den Vereinigten Staaten haben in Cartoni-Kamerasupport investiert, darunter Stadien in Los Angeles, New York und Dallas. Während der NAB will das Unternehmen nun etliche Neuheiten zeigen.

P40 Pedestal

Das P40 ist ein Mittelklasse-Pedestal und schließt die Lücke zwischen dem leichten P20-Pedestal und dem schweren P90-Pedestal.

Das neue P40 Pedestal kombiniert perfekte Balance und On-Shot-Bewegung im AÜ- oder Studiobereich mit einer Nutzlast von bis zu 45 kg. Diese robuste und dennoch leichte Stütze bietet einen großen Höhenbereich und ist ideal für Nachrichtenredaktionen, Sport oder PTZ-Konfigurationen.

PTZ Pro Lösungen

Inspiriert durch den rasanten Anstieg des Einsatzes von PTZ-Kameras in Studios hat Cartoni eine komplette Reihe von PTZ-Lösungen entwickelt, die eine sichere, vielseitige und benutzerfreundliche Platzierung von PTZ-Kameras ermöglichen. Dabei handelt es sich konkret um das PTZ-Stativ, das leichte PTZ-Stativ und das neu gestaltete P20 Pedestal, das es ermöglicht, einen Teleprompter zu montieren. Darüber hinaus bietet Cartoni eine Reihe von funktionellem Zubehör an, wie z.B. die »T-Bar«, mit der zwei oder mehr PTZ-Kameras an einer Stange getragen werden können.

Die Red Lock Focus Serie

Das Red Lock System ist ein neues, leichtgängiges, schnelles und vielseitiges Stativsystem für professionelle Kameraleute, die viel unterwegs sind. Das Red Lock System ist in drei verschiedenen Systemen erhältlich, dem Focus 8, Focus 10 und Focus 12. Es ist schnell, leicht und robust. Was das Red Lock System besonders macht, ist sowohl seine Vielseitigkeit als auch sein günstiger Preis. Das Red Lock Stativ wird mit zwei Ringen geliefert und ermöglicht Kameraleuten den einfachen Wechsel des Stativsystems von 75 mm auf 100 mm für schwere Kameras.

Neues Zubehör

Das neue Mitchell-Schloss ist kompakt, sicher und aus einem Stück gefertigt. Es wird über einen Scheibenadapter direkt an Cartoni-Flachköpfen oder anderen Köpfen befestigt. Der Mitchell-Verschluss funktioniert mit dem doppelten Schnellspannschieber für die Steadicam-Schwalbenschwanzplatte und der Standard-Cine-Platte für Arri/O’Connor/ Red/ Sony, etc.

AÜ-Systeme

Für Ü-Wagen-Betreiber stellt Cartoni das Master 65 und das Sport 200 Stativsystem vor. Der Master 65 ist ein hochbelastbarer Kopf für Broadcast-Kameras mit größeren Zoom- oder Box-Type-Objektiven. Er verfügt über das patentierte Magnum-Ausgleichssystem von Cartoni und das einzigartige Silikon-Fluid-Dragsystem, das eine perfekte Balance bei jedem Neigungswinkel bietet.

Bei einer Tragfähigkeit von 20 kg bis 70 kg bietet der größte Fluid-Kopf in Verbindung mit dem Sport 200 Stativ, dem neuesten Stand der Technik bei Schwerlaststativen, eine hervorragende Torsionssteifigkeit, und sein innovatives Aluminiumprofil gewährleistet maximale Festigkeit und hält eine Last von bis zu 200 kg bei einem Gewicht von nur 10,5 kg.

UV-C LED Boxer

Der UV-C LED Boxer ist eine kleine, leichte, tragbare Kabine, die mit UV-C-LEDs der nächsten Generation betrieben wird und Keime, Bakterien, Mikroorganismen und Viren wie Sars und Covid-19 in nur fünf Minuten vernichtet.

Mit weniger als der Hälfte der Größe und des Gewichts des ursprünglichen UV-C Boxer hat Cartoni zusammen mit HPRC ein robustes, feuerfestes und wasserdichtes Gehäuse entwickelt, das mit der gleichen keimtötenden UV-C-Technologie ausgestattet ist, die für die Desinfektion zertifiziert ist. Die Wirksamkeit sowohl des UV-C Boxer als auch des UV-C LED Boxer wurde in einer Reihe unabhängiger Labortests bestätigt.