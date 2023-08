Bridge Technologies: Neues Audio Panel für VB440

Für das Mess- und Analyse-System VB440 von Bridge Technologies gibt es ein neues Audio-Panel.

Das Messgerät VB440 von Bridge Technologies ist eine Lösung für die Überwachung und Analyse von Big Data im Medienverkehr, wie er in SMPTE 2110 und SMPTE 2022-6 für Rundfunknetze, Produktionsstudios, Headends und Übertragungswagen definiert ist.

Eine Neuerung, die Bridge Technologies im Rahmen der IBC2023 für sein VB440 zeigen wird, ist die Erweiterung des Audio-Panels in diesem Gerät, das eine praktisch unbegrenzte Audioüberwachung über eine unbegrenzte Anzahl von Flows hinweg ermöglicht — und nun auch die Isolierung einzelner Kanäle zur Lokalisierung von Audioproblemen erlaubt.

Mit dieser und weiteren Erweiterungen des Funktionsumfangs des VB440 sieht Bridge Technologies dieses Gerät in einer einzigartigen Marktposition, da es Kreativen und Technikern gleichermaßen Zugang zu detaillierten Informationen bietet, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Dabei ist das VB440 sehr kompakt konzipiert, benötigt nur eine HE im 19-Zoll-Schrank und seine Funktionsvielfalt kann bis zu fünf Einzelgeräten im Rack einsparen.

Das neue Audio-Panel ermöglicht die Audioüberwachung einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Flows, wobei jeder 64 Kanäle verwalten kann, die in einem beliebigen Audioverbund gruppiert sind — von Mono und Stereo bis hin zu vollständig immersivem 7.1.4, wobei alle aktuellen Dolby-Audiostandards voVB440 unterstützt werden.

Das Gerät bietet nicht nur einen umfassenden visuellen Überblick in die Leistung von Audiogruppen mit einer Reihe von LUFS-, Gonio- und Raummessgeräten, sondern der Benutzer kann jetzt auch einen einzelnen Audiokanal isolieren, um bei der Identifizierung von Problemen genauer hinzuhören. Zusätzlich zu der bereits vorhandenen Möglichkeit, jede Audiogruppierung — einschließlich 7.1 — in einem Stereo-Downmix über den Browser anzuhören.

Mit diesen Funktionen können Toningenieure sicherstellen, dass sowohl die Kanäle als auch die Abläufe den erwarteten Ergebnissen entsprechen, und zwar nicht nur in Bezug auf die Audioqualität, sondern auch auf den tatsächlichen Audioinhalt.

Ein weiteres zusätzliches Feature ist die Möglichkeit, von jedem beliebigen VB440-Bildschirm aus auf die Audio-Schnellsteuerung zuzugreifen. Dabei kann der Benutzer den Ton ein- und ausschalten oder den Dezibel-Pegel erhöhen oder verringern, während er mit den anderen technischen und visuellen Analyse-Tools des Geräts arbeitet.

Simen Frostad, Chairman von Bridge Technologies: »Wir sind sehr stolz auf die Qualität der Audiovisualisierungs-Tools, die in unserem VB440 integriert sind. Aber ein Tontechniker will natürlich diesen Ton auch in erster Linie hören. Kristallklarer Ton ist in Ordnung, es sei denn, es handelt sich um kristallklare französische Kommentare zu Ihrer Live-Sportübertragung in englischer Sprache. Und das kann man eben nur durch Zuhören herausfinden.«

Vertriebspartner von Bridge Technologies ist SHM Broadcast.