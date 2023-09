Bridge Technologies: dynamische, erklärende Hovercards für VB440

Dank Pop-Up-Infos für das Mess- und Analyse-System VB440 von Bridge Technologies können auch Nicht-Ingenieuren produktiv mit dem Gerät arbeiten.

Fachpersonal zu finden, ist derzeit auch in der Broadcast-Branche sehr schwierig. Da kann es ganz sicher nicht schaden, wenn ein Mess- und Analyse-System wie das VB440 von Bridge Technologies sich selbst erklärt. Ein neues, eingebautes Tool sollen auch Nicht-Techniker in die Lage versetzen, komplexe Netzwerkmetriken zu verstehen und entsprechend reagieren zu können.

Zu diesem Zweck hat Bridge Technologies dynamische, erklärende Hovercards entwickelt, die dem Benutzer tiefgehende, aber verständliche Informationen zu jeder Metrik liefern, die das VB440 anzeigt. Auch Nicht-Ingenieure sollen damit in die Lage versetzt werden, sich produktiv mit den angezeigten Informationen befassen und sie als Basis für kurzfristiges Reagieren, wie auch für längerfristige, strategische Entscheidungen nutzen zu können.

Die Einführung der Hovercards fällt zeitlich mit der Einführung von detaillierteren, sich dynamisch ändernden, lesbaren Werten für den Status verschiedener Audiokomponenten durch Bridge zusammen. So können nun Dolby-Audio-Metadaten oder Dolby-Atmos-Metadaten in Echtzeit auf der Registerkarte »Metadaten« angezeigt werden und die Benutzer erhalten den vollständigen Namen der Audiokomponente, ihren Zweck und ihre Bedeutung.

Zusammen mit visuellen Alarmen, wenn einer der angezeigten Werte die Parameter überschritten wird, bedeutet die Hinzufügung der erklärenden Hovercards, dass auch ein Nicht-Techniker die Ausgaben des VB440 überwachen kann, um die Funktionssicherheit und Leistung des Produktionsnetzwerks im Auge zu behalten — und nicht nur zu verstehen, dass ein Fehler auftritt, sondern auch, wo er ist, was er bedeutet und warum er wichtig ist.

Simen Frostad, Vorsitzender von Bridge Technologies, sagte zu diesem erweiterten Ansatz der Datenvisualisierung für das VB440: »Wir sind unglaublich stolz auf die Einführung der dynamischen, erklärenden Hovercards, vor allem, weil sie so gut zu unserer Philosophie ‚Making the Complex Simple‘ passen. Ich glaube fest daran, dass eine Person, die so gut wie keine Kenntnisse über IP-Übertragungen hat, durch die Beschäftigung mit dem VB440 und den Hovercards sehr schnell mit den wesentlichen Funktionen eines Produktionsnetzwerks vertraut werden kann. Das dynamische Element dieser Karten — das Einfügen von Echtzeitdaten in die Gleichungen, während sie sich entwickeln — ist ein besonders wichtiger Teil des Verständnisses der relationalen Elemente der Netzwerkleistung.

Vertriebspartner von Bridge Technologies ist SHM Broadcast.