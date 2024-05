Bridge Technologies stellt StreamOverview für das VB330 vor

Eine Diagnoseübersicht auf einer einzigen Seite gibt Technikern sofortigen Einblick, ob alles in Ordnung ist.

Bridge Technologies kündigt heute die neu entwickelte StreamOverview-Funktionalität an, die als Teil des Upgrades der Version 6.3 in die VB330 eingeführt wurde.

StreamOverview stärkt die Rolle der VB330 als allumfassende Überwachungslösung, die sowohl eine sofortige Entscheidungsfindung als auch eine tiefer gehende Fehlersuche ermöglicht, und stellt eine neue Möglichkeit dar, auf einen Blick einen Einblick in die Leistung eines einzelnen Kanals zu erhalten, so dass dieser bei Auftreten von Problemen bewertet und repariert werden kann.

Das VB330 wurde entwickelt, um Medien- und Breitbandanbietern aller Art dabei zu helfen, Quality of Service (QoS) und Quality of Experience (QoE) zu liefern. Es ist in der Lage, IP-Multicast, Video-OTT/ABR-Streaming, Video-on-Demand-Unicast und Ethernet-Trunk-Microbursts zu überwachen, und bietet PCAP-Recording, L2TP-Unpacking und -Monitoring sowie Traffic Protocol Inspection.

Über diese Netzwerktypen und eine ganze Reihe von Signalformaten hinweg werden zahlreiche Metriken und Erkenntnisse erfasst, darunter – aber nicht ausschließlich – OTT/ABR-QoS-Transport und Manifeste, Freeze Frame und Signalverlust, Audiopegel, QoE-MOS-Score, ETSI TR 101 290 mit Gold TS-Referenz, SCTE35/104-Ad Insertion, IP-Jitter, Packet Loss, OTT-Profilabgleich, SRT– und Closed-Caption-Überprüfungen.

Der Umfang dieser Funktionen bedeutet, dass die Hauptschnittstelle für die Lösung zwar intuitiv zu bedienen ist, aber auf einer Reihe von Tabs und Click-Through-Menüs basiert, was die Navigation erschweren kann. Dies ist zwar ideal für Techniker, die eine forensische Analyse des Netzwerks durchführen wollen, aber weniger ideal für Techniker, die eine unmittelbare Fehlerbehebung anstreben.

StreamOverview setzt genau an diesem Punkt an. Es bietet eine vereinfachte Ansicht jedes Kanals, die den Bedürfnissen von First- und Second-Line-Problemlösern entspricht und genau die Daten liefert, die benötigt werden. Über eine Schnellsuchleiste und eine Dropdown-Liste kann der Benutzer sofort einen Problemkanal ansteuern und auswählen, wobei die Informationen zu diesem Kanal automatisch aktualisiert werden, um alle relevanten Überwachungsdaten nur für diesen Kanal anzuzeigen.

Die Art dieser Daten ändert sich je nachdem, ob es sich um einen RF-, IPTV-Multicast- oder OTT/ABR-Stream handelt. Im Falle von IPTV/Multicast erhält der Benutzer eine Zusammenfassung der Alarme, die auf den Kanal angewendet wurden, deren Status, eine Miniaturansicht und verschiedene QoE-Parameter – einschließlich MOS-Score – sowie weitere relevante Daten wie die neuesten SCTE 35-Splice Events, Videoauflösung, Audio-/Video-Codecs und allgemeine Stream-Informationen.

Darüber hinaus werden eine MediaWindow-Anzeige (eine patentierte Bridge-Technologie, die die Paketverkehrsleistung in einem einzigen, leicht lesbaren, zusammengesetzten Diagramm anzeigt) sowie verschiedene ETR 290-Parameter und ein vollständiger ETR 290 History Graph bereitgestellt.

Für HLS/DASH-Streams wird ebenfalls eine Zusammenfassung der Alarme angezeigt, zusammen mit dem OTT-Profil, einschließlich Informationen zu Elementen wie der Videoauflösung und den Segmentnummern, sowie eine OTT-Segmentübersicht mit dem Profilstatus der letzten 120 Minuten.

Im Wesentlichen fasst StreamOverview alle Top-Level-Messungen für einen bestimmten Dienst auf einer Seite zusammen und deckt alle Aspekte des Content-Verhaltens ab, sowohl Video als auch Audio, und stellt somit eine elegante, zugängliche und äußerst wertvolle Startseite dar, von der aus detailliertere Untersuchungen vorgenommen werden können, und zwar mit einem einfachen Klick.

Simen Frostad von Bridge Technologies sagt zu dieser Ergänzung des VB330: »Unsere Mission war es schon immer, das Komplexe einfach zu machen, aber niemals Kompromisse bei der Tiefe und Präzision einzugehen, die unsere Lösungen so leistungsstark machen. Der Schlüssel dazu ist die Präsentation der Daten, die den Benutzern die Flexibilität gibt, auf das zuzugreifen, was sie brauchen, wann sie es brauchen und wie es am besten zu ihrer Aufgabe passt.«

Er fährt fort: »StreamOverview bringt den Kern der Sache auf den Punkt, wenn es um die momentane Netzwerkleistung geht, die für die zeitkritische Fehlerdiagnose entscheidend ist. Diagnose- und Wartungstechniker können damit tiefer in die Materie eindringen, aber für diejenigen, die aktuelle Brände bekämpfen, ist die StreamOverview-Schnittstelle ein unschätzbares Werkzeug und steht für unser Engagement, Werkzeuge zu entwickeln, die den vielschichtigen Anforderungen von Rundfunkanstalten gerecht werden.«