Neue Kameradrohne: Inspire 3

DJI bezeichnet seine jüngste Kameradrohne als »die ultimative Kinofilm-Drohne der Welt«.

Dem Verdacht falscher Bescheidenheit will sich DJI offenbar definitiv nicht aussetzen: Die neue Inspire 3 ist eine All-in-One-Drohne, die Bilder in 8K-Vollformat erzeugen kann.

Das schlanke, integrierte Design, ein Nachtsicht-FPV mit ultraweitem Sichtfeld von 161° und das Übertragungs- und Steuerungssystem O3 Pro bieten aus Sicht des Herstellers die beste Flugleistung seiner Klasse und ein vollständiges Ökosystem, das sich nahtlos in die größten Filmsets integrieren lässt.

Die Inspire 3 wurde neu gestaltet und bietet ein leichtes und integratives Gehäuse mit sehr kompakten Abmessungen und einen rigiden, robusten und transformierbaren Rahmen, der die professionelle Anmutung der Drohne unterstreicht, so DJI. Die FPV-Kamera, Sichtsensoren, Positionierungsantennen und Speicherkartensteckplatz sind nahtlos in den Flugrahmen integriert, was dem Ganzen einen minimalistischen Look und eine moderne Industrie-Ästhetik verleiht.

Das fortschrittliche Design unterstützt den neu hinzugefügten Tilt-Boost sowie die Möglichkeit des 360° -Schwenks. Bei ausgefahrenem Landegestell ermöglicht der Gimbal hindernisfreie Aufnahmen im Winkel von 80° nach oben, wodurch Kameraleuten beeindruckende Aufnahmen gelingen.

Die neuen Dual-Akkus TB51, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, ermöglichen laut Hersteller eine Flugdauer von bis zu 28 Minuten. Das leistungsstarke Antriebssystem ermöglicht eine Fluggeschwindigkeit von bis zu 94 km/h, Steig- und Sinkraten von 8 m/s und sogar Sturzflüge mit bis zu 10 m/s sollen möglich sein.

8K-Vollformatbilder

Die Inspire 3 ist mit der bisher leichtesten Zenmuse X9-8K Air Gimbal-Vollformatkamera ausgestattet. Sie verfügt zudem über das neueste DJI-Bildverarbeitungssystem CineCore 3.0 und damit ist das interne Aufzeichnen von CinemaDNG-Videos mit bis zu 8K/25 fps und Apple ProRes Raw-Videos mit 8K/75 fps möglich. Im S&Q-Modus unterstützt die X9-8K Air das interne Aufzeichnen von ProRes Raw-Videos mit bis zu 4K/120 fps ohne Beschneidung, so DJI.

Die X9-8K Air unterstützt Dual Native-ISO. Bei Vollbild mit 30 fps und weniger bietet sie EI 800/4000 und unterstützt die bei Filmproduktionen üblichen 24 fps und die bei Werbe- und Fernsehproduktionen verwendeten 25 fps. Bei mehr als 30 fps ist EI 320/1600 verfügbar. Dadurch werden gestochen scharfe und detailreiche Aufnahmen für Szenen bei wenig Licht ermöglicht.

Die X9-8K Air deckt einen Dynamikumfang von mehr als 14 Blendenstufen ab, wodurch auch bei komplexen Beleuchtungsszenarien wie Sonnenauf- und -untergängen eine Fülle von Licht- und Schattendetails erfasst wird. Zudem bietet der hohe Dynamikumfang mehr Möglichkeiten bei der Nachbearbeitung, da die Farben auch nach umfangreichen Belichtungsanpassungen erhalten bleiben.

Um Kameraleuten mehr kreative Freiheit zu bieten und die proprietäre DL-Halterung von DJI zu übernehmen, ist die X9-8K Air mit einem zusätzlichen 18-mm-F2,8-Vollformat-Ultraweitwinkelobjektiv und einem neuen Teleobjektiv kompatibel, welche speziell für 8K-Luftaufnahmen entwickelt wurden. Die zusätzlichen 24-mm-, 35-mm- und 50-mm-Vollformatobjektive ergänzen die erstklassige Auswahl für Luftaufnahmen am Filmset.

Preis und Verfügbarkeit

Die DJI Inspire 3 soll ab Ende Juni 2023 zum Preis von rund 15.0000 Euro verfügbar werden. Die zu diesem Preis angebotene Combo beinhaltet das Fluggerät DJI Inspire 3, die Zenmuse X9-8K Air Gimbal-Kamera, die RC Plus Fernsteuerung, sechs intelligente TB51 Akkus, Akkuladestation, PROSSD 1 TB, Rollkoffer, drei faltbare Schnellwechselpropeller (Paar), Objektivtransportkoffer, RC Plus-Gurt und mehr.