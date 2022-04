Elements: Schneller Storage bei der NAB2022

Elements plant für die Messe die Live-Demonstration einer Reihe neuer Funktionen, die Arbeitsabläufe revolutionieren können.

Um in der Video-Postproduktion für den Medien- und Unterhaltungsmarkt ein Höchstmaß an Leistung zu erzielen, hat Elements BeeGFS eingesetzt, ein Dateisystem, das die schnellsten Supercomputer der Welt antreibt und zuerst von ThinkParQ/Fraunhofer ITWM entwickelt wurde (mehr Infos, Video).

Jetzt hat Elements es in eine hybride Speicherplattform integriert, die es Einrichtungen ermöglicht, über ein intuitive Benutzeroberfläche nahtlos auf Inhalte zuzugreifen, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud gespeichert sind. Wichtige Funktionen wie die Remote-Zusammenarbeit und die metadatenbasierte Suche sind in der Cloud genauso verfügbar wie bei der Speicherung vor Ort. Die Arbeitsbereiche in hybriden Systemen sind nahezu unbegrenzt skalierbar, und der Zugriff ist von überall möglich, erläutert Elements.

Die Unterstützung von Cloud-Diensten wurde auch in der Elements-Medienbibliothek erweitert. Durch die Verbindung der Medienbibliothek mit der Cloud können Benutzer das Material in der Vorschau anzeigen, freigeben und gemeinsam bearbeiten, als ob es auf einem lokalen Speicher gespeichert wäre. Außerdem ermöglicht die Medienbibliothek jetzt externen Benutzern das sichere Hochladen von Filmmaterial und unterstützt die vollständige Übertragung von Metadaten (sogar zwischen verschiedenen Elements-Systemen). Die AAF-Exportfunktion wurde hinzugefügt, damit Rohschnitte in Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Premiere Pro und viele andere professionelle Anwendungen importiert werden können.

»Die Ereignisse der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Postproduktionsbranche ihre Arbeitsweise völlig neu bewertet hat«, sagt André Kamps, CEO von Elements. »Die Cloud mit ihrer schnellen Skalierbarkeit und dem Zugriff von überall her ist plötzlich sehr attraktiv geworden. Wir bieten die wirklichen Vorteile der Cloud auf eine Art und Weise an, die für die Medienbranche absolut sinnvoll ist.«

»Man kann nicht wirklich einschätzen, wie einfach, logisch und sehr, sehr schnell das ist, solange man das nicht selbst gesehen hat, und deshalb freuen wir uns, das auf einer großen Messe und vor unseren Kunden zeigen zu können«, fügt Kamps hinzu.