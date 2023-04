NEP mischt via Cloud und On Premise mit Sony MLS-X1

Der Produktionsdienstleister NEP Group hat bei Sony den neuen Bildmischer MLS-X1 für seine cloud-basierten 4K-Liveproduktionen geordert.

»Als uns die Funktionen des MLS-X1 Live-Videomischers vorgestellt wurden, war schnell klar, dass diese Lösung perfekt für unsere aktuellen und zukünftigen Anforderungen geeignet ist«, sagt Marc Segar, SVP Technology bei NEP.

»Nach intensiven Gesprächen mit Sony während der IBC wurden wir ins Hauptquartier von Sony in Japan eingeladen, wo wir ein Vorserien-Gerät eingehend testen und uns mit den Produktdesignern ausführlich austauschen konnten. Das hat uns enorm dabei geholfen, die Einsatzmöglichkeiten in unserer Umgebung kennenzulernen und die Vorteile für uns und unsere Produktionspartner zu beurteilen.«

»Bei der Entwicklung des MLS-X1 waren wir uns sicher, dass NEP eines der Unternehmen ist, die das System schätzen und seine Möglichkeiten erkennen würden. Wir freuen uns sehr, dass unsere neuen Videomischer für diese nächste Phase in der Entwicklung von NEP eingesetzt werden und bedanken uns für die Zusammenarbeit und das Vertrauen, das das Unternehmen in uns setzt«, ergänzt Anthony Kable, CCS Group Manager bei Sony Australien.

Flexibel und leistungsstark

Das modulare Live-Videomischer-System MLX-S1 kann mehrere Geräte verbinden, so dass ein bedarfsgerechtes Gesamtsystem entsteht. Die Ressourcen eines Live-Videomischers können – nach dem Bedarf der jeweiligen Produktion – auf mehrere virtuelle Live-Mischer in einem einzigen System verteilt werden. Für eine einzelne Großveranstaltung können zusätzliche Geräte hinzugefügt werden.

»Weil NEP immer mehr Events in 4K produziert, waren wir auf der Suche nach größeren Videomischern mit mehr Eingängen, Ausgängen und einer hohen Rechenleistung im nativen SMPTE 2110-Standard. Darüber hinaus war uns größtmögliche Flexibilität wichtig, um unsere Ressourcen effektiver zu nutzen und sie je nach Bedarf bestimmten Vorgängen zuzuweisen, anstatt sie in einer festen Konfiguration zu verwenden, damit wir sehr schnell skalieren können. Die neuen Live-Videomischer MLS-X1 erfüllen und übertreffen alle diese Anforderungen«, hebt Marc Segar hervor.

IP-Drehkreuz für Live-Signale aus ganz Australien

Die 20 MLS-X1-Geräte werden in NEPs Andrews Production Hub in Sydney zum Einsatz kommen. Dort laufen Live-Signale u.a. von Sportveranstaltungen aus ganz Australien über ein IP-Netzwerk zusammen. Die Signale werden auf dem MLS-X1 abgemischt, wobei die lokalen Geräte im Hub bedient werden. Die Auslieferung der Abmischungen an die Sender erfolgt wie bisher über IP. Jedoch sind die MLS-X1-Mischer »schlicht größer und leistungsfähiger und viel besser für anspruchsvolle 4K-Produktionen geeignet«, so Segar. »Dank ihrem hohen Maß an Flexibilität können wir die Videomischer jederzeit bei Bedarf mit weiteren Modulen um zusätzliche Ressourcen erweitern oder bereits bestehende physische Ressourcen virtuell auf Mischer aufteilen. Diese Flexibilität ist ein riesiger Vorteil«, so Marc Segar abschließend.