EVS: Große Broadcast-Installation mit Via Flow

Der Großauftrag umfasst Lösungen für den zentralen Ingest, das Management und die Verteilung der Medieninhalten.

EVS liefert seine Live-Technologie für Broadcast-Produktionen an »den Host Broadcaster eines globalen Multisport-Events, der 2022 in Asien stattfindet«. Da gibt es im kommenden Jahr bis auf die Olympischen Winterspiele in China nicht so sehr viele.

Bei dem Auftrag wird es laut EVS um Lösungen für den zentralen Ingest, das Management und die Verteilung der Medieninhalte gehen. EVS wird auch für eine umfassende Medienserver-Infrastruktur verantwortlich sein, die den Mitarbeitern sofortigen Zugriff auf Tausende von Stunden an Material ermöglicht. Diese Tools sollen demnach den Produktions-Crews an den verschiedenen Veranstaltungsorten und in einem zentralen internationalen Sendezentrum (IBC) die Möglichkeit geben, eine noch nie dagewesene Menge an überzeugenden Inhalten zu erstellen.

Die weltweiten Rechteinhaber der Veranstaltung werden von der Entscheidung des Host Broadcasters profitieren, dort die neueste Sport-Lösung von EVS einzusetzen: MediaCeption. Dieses System wird eine zentralisierte Plattform für die Verteilung von Videoinhalten einschließen, den neuen MediaHub. Durch die Verwendung der webbasierten Oberfläche dieser Plattform können die Produktionsteams Inhalte einfach durchsuchen, überprüfen, auswählen und von jedem Ort aus an jeden Ort liefern, so EVS.



Das gesamte Workflow-Management und Reporting wird über Via Flow abgewickelt, eine zentrale Workflow-Engine, die es den Benutzern ermöglicht, Inhalte zwischen dem IBC und verschiedenen Veranstaltungsorten auszutauschen, sowie den Medienfluss im gesamten EVS-Ökosystem zu überwachen. Es bietet volle Transparenz vom Ingest bis zum Archiv, um den Redaktionen zu helfen, den Überblick über ihre Arbeit zu behalten und gleichzeitig kollaborative Workflows zu erleichtern.

Serge Van Herck, CEO von EVS, kommentierte die Vertragsunterzeichnung wie folgt: »Diese Veranstaltung ist ein aufregender Meilenstein für EVS, da sie uns eine weitere Gelegenheit gibt, unsere neuesten Innovationen für die Live-Berichterstattung eines großen Sportereignisses einzusetzen, das von Milliarden von Zuschauern verfolgt wird.«

Xavier De Vynck, SVP Major Events & Business Development bei EVS, fügte hinzu: »Unsere neuesten Lösungen ermöglichen es den Erstellern von Inhalten, sowohl vor Ort als auch von ihren Heimatstandorten aus einen Mehrwert mit unvergesslichen Geschichten von Live-Events zur Freude von Sportfans auf der ganzen Welt zu schaffen.«

Die LiveCeption-Signature-Lösung von EVS wird auch von vielen der für die Berichterstattung über die verschiedenen Sportarten beauftragten Einrichtungen genutzt werden. Als Teil der Lösung werden IP-basierte LSM-VIA-Systeme an den verschiedenen Austragungsorten für die Erstellung von hochwertigen Replays, Zeitlupen und Highlights eingesetzt.

