Canon Free Viewpoint: Volumetrisches Kamerasystem

Free Viewpoint ist ein volumetrisches System aus Canon-Kameras und Technologien von AMD, das nun in zwei US-Basketballstadien im Einsatz ist.

Im vergangenen Jahr hatte Canon die Free Viewpoint-Technologie vorgestellt, die Canon-Kameras mit Technologien von AMD kombinierte. Nun ist das System schon einen Schritt weiter und in zwei großen Basketball-Stadien der NBA (National Basketball Association) in den USA in New York und in Cleveland im Einsatz.

Das System ergänzt die Live-Sportberichterstattung, die in den USA in den großen Ligen nahezu keine Grenzen kennt, um ein weiteres eindrucksvolles Element.







Das Free Viewpoint von Canon besteht aus einem Ring hochauflösender Kameras, die in einem Stadion installiert werden. Aus den Bildern der einzelnen Kameras wird in Echtzeit ein 360-Grad-Video kombiniert. Die Zuschauer können mit einer 3D-Brille, einem Mobilgerät oder an einem PC selbst frei auswählen, von welcher Position und aus welchem Winkel sie das Spielgeschehen im Stadion sehen wollen — annähernd in Echtzeit.

Dass dies überhaupt möglich ist, dafür sorgen Technologien des Chipherstellers AMD. Im einzelnen werden Versal AI Cores unter Nutzung des AMD AI Engine genutzt. Versal-AI-Core-Bausteine liefern demnach die leistungsstarke, Machine-Learning-basierte Videoverarbeitung im Edge-Bereich für die Canon-Kamerasysteme.

Während der NAB zeigte Canon den aktuellen Stand des Systems, und Interessierte konnten ausprobieren, was in den Stadien in New York und Cleveland schon möglich ist. Das Kamerasystem von Canon lässt den Zuschauer am Geschehen teilhaben wie nie zuvor. Es hat allerdings auch seinen Preis.