Marshall: ND-Filter, Free-D-Protokoll, Farbmatrix-Updates

Für seine POV- und PTZ-Kameramodelle bietet Marshall nun weiteres Zubehör und Updates an.

Marshall Electronics erweitert seine POV- und PTZ-Kameramodelle mit Zubehör-Add-ons und neuer Firmware, die von den Anwendern selbst aktualisiert werden kann.

ND-Filter

Marshall bietet jetzt drei Stufen von ND-Filtern für seine IP67-zertifizierte Allwetter-Lipstick-Kamera CV226 und die Allwetter-Miniatur-HD-Kamera CV503-WP an.

»Wir wurden häufig nach ND-Filtern gefragt, da viele unserer Live-Produktionskunden in direktem Sonnenlicht arbeiten und dessen Auswirkungen reduzieren wollen«, sagt Tod Musgrave, Director of Cameras bei Marshall Electronics.

Nun stellt Marshall also drei ND-Filter in den Stufen ND4, ND16 und ND64 zur Verfügung. Verwendet man den 1/4-ND-Filter, muss die Blende um 2 Blendenstufen geöffnet werden, um die gleiche Bildhelligkeit im Bildfenster oder auf dem Bildwandler zu erhalten. Beim 1/8-ND-Filter sind das 3 Blenden, beim 1/64-ND entspricht es 6 Blendenstufen.

Neue Protokolle und Farbmatrix

»Zusätzlich zu den ND-Filtern haben wir unsere CV630- und CV730-PTZs mit CGI- und Free-D-Protokoll-Unterstützung ausgestattet, die eine Zwei-Wege-Positionierungskommunikation zwischen Kamera und Steuerpulten ermöglicht, um realistischere VR- und AR-Grafik-Overlays zu erzeugen. Color Matrix ist jetzt auch für unsere Genlock-Kameras verfügbar und bietet eine tiefgreifendere Kontrolle der Farbe, um eine bessere Farbabstimmung mit anderen Kameras im Broadcast-Produktionsworkflow zu erreichen.«

Die Unterstützung des Free-D-Protokolls gehört künftig zur Standardausstattung der Marshall-Modelle CV730 und CV630, bestehende Kunden können diese Funktionalität über ein kostenloses Firmware-Update nachrüsten. Das Free-D-Protokoll ist ein Industriestandardprotokoll, das von den wichtigsten Anbietern von AR/VR-Lösungen unterstützt wird. Durch dieses Firmware-Update werden die CV730-Kameras Tracking-Daten über IP an die Kommandozentrale zurücksenden, wobei Free-D-Kommunikation verwendet wird. Dadurch können die Kameras direkt mit Schwenken, Neigen, Zoomen, Fokus, Blende und Achsenposition in Echtzeit reagieren, was die VR/AR-Produktion einfach und kosteneffizient macht, ohne dass weitere Tracking-Geräte oder -Systeme hinzugefügt werden müssen.

Marshall erweitert außerdem die Kameras CV566, CV568, CV366 und CV368 um Color Matrix. Color Matrix sorgt für eine genauere Farbdarstellung mit Verbesserungen von Master Level, Master Phase, Color Level und Color Phase. Fernsteuerbar mit Visca über RS485 von Marshall RCP Controller, Kamerasteuerungs-Software oder Steuerpulte von Drittanbietern wie Cyanview, Skaarhoj und anderen.

Zu den weiteren neuen Kamerafunktionen von Marshall gehören die Unterstützung der CGI-Steuerungsfunktion, eine verbesserte vMix-Integration, neue OBS-Plug-Ins/Pulte und ständige Leistungsverbesserungen der AF- und Zoom-Nachführung bei allen PTZ-Modellen. Die neue Firmware ist ab sofort als kostenloser Download auf jeder Produktseite auf der Marshall-Website verfügbar.

In Deutschland vertreiben Mediatec und andere Händler die Kameras von Marshall, deutsche Distributoren sind Vision2See und NMAV.