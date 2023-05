Broadcast Solutions: VAR-Fahrzeug für Aserbaidschan

Ein Fahrzeug für Videoschiedsrichter lieferte Broadcast Solutions an den Fußballverband in Aserbaidschan.

Der Systemintegrator Broadcast Solutions hat ein weiteres Videoschiedsrichtermobil nach Aserbaidschan geliefert. Das Fahrzeug beherbergt die Technik für Video Assistant Referees (VAR), die dann via Flightcase und Sichtungs-Stele dem Feldschiedsrichter Videowiederholungen vorführen kann.

Geordert hatte das VAR-System die Association of Football Federations of Azerbaijan (AFFA). Mit diesem Gerät und der Umsetzung der ersten Phase des Projekts wurde die AFFA von der FIFA offiziell für den Einsatz von VAR zertifiziert.

Der Einsatz von VAR-Systemen gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Immer mehr Ligen, Sportarten und Verbände setzen VAR-Systeme ein, um ein faireres Spiel und nachvollziehbare Schiedsrichterentscheidungen zu gewährleisten. Die AFFA hat ihr erstes VAR-System im Jahr 2022 eingeführt, das von Broadcast Solutions entwickelt und geliefert wurde.

Dieses erste System besteht aus drei VAR-Operation Rooms, die fest im Stadion in Baku installiert sind, sowie aus einem mobilen VAR-System in einem 3,5 t schweren Transporter. Jetzt hat Broadcast Solutions eine weitere mobile VAR-Einheit an die AFFA geliefert, um die erste Phase des Projekts abzuschließen.

Die mobilen VAR-Systeme werden genutzt, um Stadien anzubinden, die zu weit vom VAR-Hub in Baku entfernt sind oder nicht über eine dedizierte Glasfaserverbindung zum landesweiten VAR-System verfügen. Mit dem zweiten mobilen VAR-System kann die AFFA nun noch flexibler auf die Anforderungen der Liga eingehen.

Elkhan Samadov, Präsident der Aserbaidschanischen Profifußballliga, sagt: »Wir freuen uns, dass wir nun noch mehr VAR-Systeme zur Verfügung haben, um sicherzustellen, dass alle zukünftigen Spiele so fair und nachvollziehbar wie möglich geleitet werden.«

Die nun an die AFFA übergebene VAR-Einheit wurde als Transporter mit einem Gesamtgewicht von maximal 3,5 t realisiert, um eine uneingeschränkte Fahrbereitschaft zu gewährleisten. In dem Transporter sind drei Arbeitsplätze für einen Videoschiedsrichter, einen Videoschiedsrichter-Assistenten und einen Replay-Operator vorgesehen.

Der Wagen transportiert auch ein Flightcase-System für die Technik des »Review Areas«. Es besteht aus einer Monitor-Stele und einer Stagebox, die am Spielfeldrand aufgestellt werden. Der Feldschiedsrichter nutzt dieses System, um die fraglichen Szenen zu überprüfen und mit dem Videoschiedsrichter im Wagen zu kommunizieren.

Für die Verteilung der Audiosignale und die Intercom-Kommunikation ist im Wagen Audiotechnik von AEQ installiert. Der Replay-Operator verwendet ein Xeebra-Multikamera-Review-System von EVS, das mit KI-Technologie ausgestattet ist, um das Spielfeld automatisch zu kalibrieren und eine virtuelle Abseitslinie in Echtzeit zu erstellen.

Das Xeebra-System kann bis zu acht Videosignale pro Spiel verarbeiten. Für das Signal-Routing haben sich beide Partner für Kumo-Systeme von AJA entschieden. Für die Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern auf dem Spielfeld und den Videoschiedsrichtern werden Funksysteme mit Headsets von Vokkero eingesetzt.