Broadcast Solutions installiert VAR-Systeme in Aserbaidschan

AFFA in Aserbaidschan ist jetzt Fifa VAR-zertifiziert mit EVS Xeebra VAR-Systemen, die Broadcast Solutions implementiert hat.

Die AFFA ist nun ein von der Fifa zertifizierter Verband von VAR-Systemen. Dazu hat AFFA vor kurzem die Zulassung der Fifa für VAR-Systeme erhalten, die von Broadcast Solutions geplant und installiert wurden.

Elkhan Samadov, VAR-Projektmanager der AFFA und Präsident der Azerbaijan Professional Football League, sagt dazu: »Wir freuen uns, dass wir ab der Saison 2022/2023 die VAR-Technologie für unsere Fußballspiele einsetzen können. Obwohl wir mit Einschränkungen und Verzögerungen durch Covid im Zusammenhang mit dem Vertrag zu kämpfen hatten, ist es uns gemeinsam mit Broadcast Solutions gelungen, die Implementierung innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens abzuschließen. Dies war nur möglich dank der Professionalität und der ergebnisorientierten Denkweise der Projektteams und aller Beteiligten.«

Die VAR-Implementierung bei AFFA gestaltete sich als zweistufiges Projekt mit einem mobilen VAR-System, das in einem 3,5-Tonnen-Transporter verbaut wurde, und drei VAR-Räumen, die in die Büros des Olympiastadions in Baku integriert wurden. Die mobile Lösung wird in den Fällen eingesetzt, in denen die Veranstaltungsorte nicht über eine Glasfaserverbindung zum VAR-Hub im Olympiastadion verfügen oder bei denen die Entfernungen zu groß sind. Die mobile VAR-Lösung bietet drei Arbeitsplätze mit einem zusätzlichen Flightcase-Monitor an der Seitenlinie, auf dem die Schiedsrichter die fragwürdigen Szenen überprüfen können.

Das VAR-Zentrum im Olympiastadion von Baku dient als zentraler VAR-Hub für alle zu überprüfenden Spiele der aserbaidschanischen Fußballliga. Daher sind die meisten Spielorte über eine spezielle Glasfaserverbindung mit dem Olympiastadion verbunden. Die drei VAR-Räume bieten ausreichend Platz für die Arbeit von jeweils drei Videoschiedsrichtern. Technisch gesehen greifen sie auf einen separaten Zentralen Geräte Raum (ZGR) zu, der die Möglichkeit bietet, drei Spiele gleichzeitig zu überwachen. Jedes VAR-System, das mobile und das feste, ist für die Verarbeitung von bis zu acht Videosignalen pro Spiel ausgestattet.

AFFA und Broadcast Solutions haben sich gemeinsam für das EVS Xeebra Multi-Kamera-Review-System entschieden. Insgesamt sind im Olympiastadion von Baku vier EVS-Server im Einsatz. Ebenfalls implementiert ist die in Xeebra integrierte KI-Technologie zur automatischen Kalibrierung des Spielfelds und zur Erstellung einer virtuellen Abseitslinie (VOL) in Echtzeit.

Der erste Einsatz der VAR-Systeme begann bereits mit den ersten Spielen der Saison in der obersten aserbaidschanischen Fußballliga in diesem Sommer.