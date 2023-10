Marshall: Kameras für die Arizona Diamondbacks

Bei TV-Übertragungen des Baseball-Teams Arizona Diamondbacks werden Marshall-Kameras verwendet.

Seit mehr als 15 Jahren gehört John James zum Video-Team, das die TV-und Online-Übertragungen der Arizona Diamondbacks realisiert. Der erfahrene Senior Video Colorist und Ingenieur setzt dabei auch auf kompakte POV-Kameras von Marshall. Durch den strategischen Einsatz von CV355- und CV503-Kameras von Marshall Electronics kann James fesselnde Bilder und eine umfassende Berichterstattung realisieren.

Als Branchenveteran hat James die Entwicklung der Sportübertragungstechnologie über etliche Jahre mitverfolgt: »Unser Ziel war es aber schon immer, dem Zuschauer ein tiefgehendes, umfassendes Erlebnis zu bieten«, sagt John James.

»Und mit der nahtlosen Integration der Marshall POV-Kameras in das Produktions-Lineup der Diamondbacks können wir nun tiefere, immersivere Einblicke erreichen.«

Durch ihr kompaktes Design und ihre bemerkenswerten Objektive werden Marshall-POV-Kameras immer wieder gelobt und werden daher auch zu den bevorzugten Kamera für verschiedene kritische Aufnahmen bei den Baseball-Übertragungen der Diamondbacks eingesetzt.

»Die CV503 ist die bevorzugte Kamera, wenn es darum geht, ‚All Nine‘-Lockdown-High-Wide-Aufnahmen des gesamten Feldes zu erfassen«, erläutert James hinzu.

»Diese Aufnahmen bieten einen umfassenden Überblick über das Spiel und sie werden häufig vor und während der Werbepausen eingesetzt, damit die Regie weiß, dass das Bild noch gesendet wird und die Zuschauer keinen Moment des Spiels verpassen.«

Ein weiteres Einsatzgebiet der Marshall-CV503-Kamera ist der »Pool Shot«. Die Diamondbacks verfügen über ein einzigartiges Merkmal in ihrem rechten Spielfeld: ein Schwimmbad. Eine CV503-Kamera wird eingesetzt, um diese Besonderheit einzufangen und sie den Fans zu präsentieren, um sie noch stärker in das Spielgeschehen einzubinden. James:

»Das Produktionsteam plant, die ‚All-Nine‘- und ‚Pool‘-Kameras bald zu aktualisieren und hier Marshall CV355 einzusetzen, da sie noch mehr Bildkontrolle und eine hervorragende Bildqualität bieten. Außerdem ist das Team bereits mit diesem Modell vertraut, da wir es für die Bullpen-Kameras verwenden.«

Die Diamondbacks stellen beiden Teams den Kamerablick in die Bullpens zur Verfügung, um das Geschehen in den Bullpens jederzeit erfassen und festzuhalten. »Die überragende Bildqualität der CV355 hat alle Beteiligten beeindruckt und dazu geführt, dass er für diese wichtigen Aufnahmen eingesetzt wurde«, sagt James. »Diese Marshall-Kamera wurde aufgrund ihrer Klarheit und ihrer Kontrollfunktionen gegen eine andere Marke ausgetauscht und liefert nun Live-Übertragungen an die Dugouts und die Fernsehzuschauer.«

Darüber hinaus hat die Einführung eines Laptops mit Wi-Fi-Konnektivität für die Bullpen-Kameras die Kameraverwaltung optimiert. Mit diesem System können die Bediener Einstellungen wie Farbbalance und Belichtung leicht anpassen und so eine konsistente und hochwertige Bildübertragung gewährleisten. Die CV355-Kamera bietet umfassende Steuerungsmöglichkeiten und ist dadurch noch vielseitiger einsetzbar.

»Das integrierte Objektiv der CV355 und die werkseitig kalibrierte Optik sorgen für ein klares, scharfes Bild in allen Bildecken«, fügt John James hinzu. »Die CV355 hat die Entwicklung von Point-of-View-Baseballübertragungen entscheidend vorangebracht und sorgt für einen einheitlichen Look bei allen Aufnahmen. Diese Kameras bieten Zuverlässigkeit, Innovation und außergewöhnliche Bildqualität und lassen die Fans noch mehr in die Spannung des Diamondbacks-Baseballs eintauchen.«

John James hat vor kurzem seine letzte Sendung für die Arizona Diamondbacks realisiert — nach 26 Jahren in der Branche. Er begann mit anderen Themen, landete aber rasch im Sportbereich. Nach sechs World Series Games, fünf Olympischen Sommerspielen und einer Übertragung der Olympischen Winterspiele. Für die Diamondbacks war er 15 Jahre aktiv. Nun hängt John James seinen Hut als Fernsehproduzent an den Nagel und wird in Zukunft als Berater für den Club tätig sein.

Vertrieb in Deutschland

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, deutscher Distributor ist Vision2See.