Astera LED-Scheinwerfer für alle Aufgaben

Bei Astera stehen der LeoFresnel und der PlutoFresnel sowie die ProjectionLens-Erweiterung im Fokus des NAB-Auftritts.

Asteras LeoFresnel- und PlutoFresnel-Scheinwerfer liefern eine 300W bzw. 1000W Tungsten-äquivalente Leistung bei einer Leistungsaufnahme von nur 80W bzw. 250W. Der Abstrahlwinkel liegt zwischen 15 und 60 Grad. Sie können herkömmliche Fresnel-Scheinwerfer ersetzen, die einen höheren Energiebedarf haben und schwerer sind.

Der PlutoFresnel kann mit der neuen ProjectionLens ergänzt werden. Die Profilscheinwerfer-Vorsatzlinse stellt einen leistungsstarken Strahl zwischen 16 und 36 Grad bereit und ist mit einem Gobo in E-Größe, z.B. für Logoprojektionen, erweiterbar. Schneller Aufbau und flexibler Einsatz zeichnen die beiden Scheinwerfer aus.

Zu sehen ist auch das tragbare HydraPanel für 1300-Lumen-Licht, das in die Handfläche passt. Es wiegt nur 600 Gramm, ist mit einer Laufzeit von knapp zwei Stunden angegeben und ist wasserdicht und robust. Mehrere Hydrapanels können miteinander oder einer Multifit-Snapbag kombiniert werden und erweitern so das Anwendungsspektrum.

Ergänzt wird das Sortiment durch die Titan Tube, die NYX-Birne und die leichten Uplights der PixelBrick und AX-Serie sowie Montagehalterungen u.a. für Akkupacks und Racks und den RunTimeExtender.

Die Titan LED Engine von Astera gewährleistet, so das Unternehmen, absolute Farbtreue und Lichtkonsistenz. Eine Engine für das gesamte Sortiment erleichtert die Integration in Umgebungen mit Wireless DMX, CRMX und BluetoothBridge Konnektivität. Eine zentrale Steuerung ist u.a. über die Astera App oder über Asteras Palette an Fernbedienungen möglich – einschließlich der FX und White Remote.

Vertriebs- und Marketingdirektor Sebastian Bückle sieht Astera auf dem europäischen Markt »bereits gut etabliert«. Die NAB-Präsenz soll dazu beitragen, »unsere Position auf dem amerikanischen Markt weiter auszubauen«.