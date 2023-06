Wooden Camera: Zubehör für Alexa 35

In seinem Kamerazubehörprogramm Elite bietet Wooden Camera jetzt auch passendes Zubehör für die Arri-Kamera Alexa 35 an.

Bisher hatte Wooden Camera in seinem Elite-Accessory-System schon maßgeschneidertes Zubehör für die Venice 2 und Rialto 2 von Sony entwickelt sowie für die V-Raptor-Poduktfamilie von Red. Nun kommt auch Zubehör für die Arri Alexa 35 hinzu: eine Reihe von Cage-Komponenten, die laut Hersteller eine flexible, voll ausgestattete und skalierbare Grundlage für jedes Kamera-Setup bilden kann.

»Wir lieben das Design der neuen Alexa 35, deshalb haben wir uns darauf konzentriert, ein flexibles System zu entwickeln, das es Kameraleuten ermöglicht, ihr Setup mit einer breiten Palette an Standardzubehör auszustatten«, so Dominick Aiello, Senior Director of Accessories bei Creative Solutions. »Wir haben uns viel Mühe gegeben, um die Kompatibilität mit dem Standardzubehör der Branche und den modularen Komponenten von Arri selbst zu gewährleisten.«

»Wenn man sich mit der Komplexität von Kamera-Setups befasst, wird einem klar, dass man vor allem eines braucht: absolute Flexibilität«, fügt Aiello hinzu.

Das Elite-Zubehör für die Arri Alexa 35 umfasst eine Top Plate, Side Rails, eine Baseplate, ein CCH-5 Adaptor Kit, ein Accessory Plate Kit für Arri PDM-1, das Ultra Handle System und ein Antenna Relocation Kit.

Top Plate: Eine modulare, dreiteilige Top Plate als offenes System, das es dem Benutzer erlaubt, sein System vielfältig zu konfigurieren. Die Top Plate ist individuell anpassbar, leicht und anpassungsfähig, sie ermöglicht die Montage von Rod Brackets und weiterem Zubehör an beliebiger Stelle auf dem Kameragehäuse. Die Top Plate wird mit einem Front Rod Bracket, einem Universal Rod Bracket und einem Antenna Guard Color Kit geliefert.

Side Rails: Eine linke und eine rechte Seitenschiene für den Body, die jeweils über eine DLC-beschichtete Edelstahlrosette verfügt, einen flachen, nach vorne gerichteten 16″-Befestigungspunkt, eine Sensorebenenmarkierung, einen ausklappbaren Maßbandhaken — und mehr.

Baseplate: Diese Arca-Baseplate ist so konstruiert, dass der Schwerpunkt möglichst tief bleibt, um maximale Stabilität zu gewährleisten, auch wenn Schulterpolster oder anderes Zubehör montiert sind. Mit den vorderen und hinteren Stangenklemmen kann das jeweilige Setup optimal ausbalanciert werden. Das Riserplate-Sicherheitssystem hilft, unliebsame Überraschungen zu vermeiden.

CCH-5-Adapter-Kit: Eine 15-mm-Stangenhalterung und eine Adapterplatte, die es dem Benutzer ermöglicht, den CCH-5-Griff von Arri auch an der Top Plate von Wooden Camera zu befestigen — und gleichzeitig eine Stangenhalterung für die Montage des Suchers beizubehalten.

Zubehörplatten-Kit für Arri PDM-1: Besteht aus einer Lochplatte und einer doppelten Stangenhalterung, die an der Oberseite des Spannungsverteilers Arri PDM-1 (Power Distribution Module) angebracht wird, um zusätzliche Befestigungspunkte zu schaffen.

Ultra Handle System: Das Ultra-Griffsystem mit leichten, robusten, rutschfesten Griffen mit langlebigen Bocote-Hartholzeinlagen für mehr Komfort und zwei Durchgangslöchern für den Zugriff auf die Halterung mit dem Sechskantschlüssel, während der Griff befestigt ist. Vollständig modular und skalierbar für den Arbeitsablauf. Enthält 24 Farbringe (je sechs in Rot, Blau, Grün und Gelb) zum Anbringen zwischen den Komponenten.

Antenna Relocation Kit: Eine Halterung mit Kabelverlängerungen, die am Ultra Handle befestigt wird und es den Benutzern ermöglicht, die beiden Antennen auf der Rückseite der Kamera für einen besseren Wi-Fi-Empfang anzuheben.