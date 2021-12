FX6 und Wooden Camera für unterschiedliche Produktionen

Julien Jarry erläutert, warum er so gern mit der FX6 dreht und wie ihm Zubehör von Wooden Camera hilft.

Julien Jarry ist ein richtiggehender Fan der Sony FX6 und nutzt diese Kamera für ganz unterschiedliche Produktionen: in verschiedenen Stilen und Genres.

Jarry dreht Dokumentarfilme, Werbespots und arbeitet dabei auch für bekannte Marken wie Sennheiser und Cannondale. Da er im Lauf der Jahre als Kameramann, DoP und Co-Regisseur gearbeitet hat, ist Julien Jarry sehr versiert, wenn es darum geht, die richtige Kamera für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.

Die FX6 von Sony ist derzeit die bevorzugte Kamera von Julien Jarry, und er erläutert, wie er diese Kamera mit Zubehör von Wooden Camera ergänzt hat.

An welcher Art von Projekten arbeiten Sie normalerweise?

Ich bin DoP. Aber ich führe auch sehr gerne Regie, so dass ich bei den meisten Projekten, für die ich engagiert werde, auch als Co-Regisseur tätig bin. Die meiste Erfahrung habe ich mit Dokumentarfilmen, aber in den letzten Jahren habe ich versucht, mich auch etwas mehr auf den Werbebereich zu konzentrieren. Das waren großartige Produktionen, hat mir aber auch gezeigt, wie viel die Dokumentarfilmarbeit mir als Filmemacher bedeutet.

Ich habe die ganz Welt bereist und dort mit Marken wie Sennheiser und Cannondale gearbeitet, aber auch mit Freunden, die gemeinnützige Organisationen betreiben, mit meiner Kirche — und auch mit einigen persönlicheren Projekten, mit denen ich ausprobieren konnte, was ich in der Dokumentarfilmwelt draufhabe.

Was macht die FX6 zu seiner idealen Kamera, wenn man all diese verschiedenen Arten der Kameraarbeit kennt?

Warum haben Sie sich für die FX6 entschieden? Was gefällt Ihnen an dieser Kamera?

Im Moment habe ich zwei A7S3 und eine FX6, und eine zweite FX6 bestellt.

Es gibt einen Grund, warum viele Leute da draußen, die andere Kameras haben, sich die FX6 ansehen und sagen: »Wow, das ist tatsächlich ein besseres, effizienteres Werkzeug für meinen Job.« Ja, sie ist vielleicht ein bisschen weniger sexy, aber sie ist das richtige Werkzeug für den Job. Schon die FS7 war ein echtes Arbeitstier, aber die FX6 ist die kleine, leistungsfähigere Version davon. Und sie bietet Vollformat. Die internen NDs, die XLR-Eingänge und dieses kleine Gehäuse — das funktioniert einfach.

Warum verwenden Sie die FX6 auch gern für Interviews?

Ich war noch nie ein Autofokus-Typ und werde es auch nie sein. Aber wenn ich Interviews mit zwei oder drei Kameras aufnehme und mit weit offener Blende drehe, ist es schön, wenn ich den Augen-Autofokus einschalten kann und die Kamera für mich fokussiert — und ich mich entspannt zurücklehnen kann. Früher musste ich mich ständig um die Objektive kümmern und jetzt richte ich die Interviewsituation einmal ein — und das war’s.

Seit wann verwenden Sie Zubehör von Wooden Camera mit der FX6? Was gefällt Ihnen daran?

Ich nutze die FX6 mit der Top Plate, der Battery Slide Pro V-Mount-Platte und dem PL-Lens-Support von Wooden Camera ab dem ersten Tag.

Ich mag die Top Plate. Sie passt so gut und ist wie in das FX6-Gehäuse integriert, sie fühlt sich an wie ein Teil der Kamera. Die Kamera selbst ist ja superleicht und dieses Zubehör trägt gar nicht viel zum Gewicht bei. Natürlich will man ein gewisses Gewicht, um das Rig zu stabilisieren, aber man will auch kein Zuviel an Zubehör, das die FX6 in eine ganz andere Kamera verwandelt.

Ich brauche keine 15-mm-Stangen oder eine Grundplatte, um den Battery Slide Pro V-Mount zu verwenden. Das ist mir sehr wichtig, denn damit kann ich die FX6 handheld nutzen. Und ich musste mit dem Battery Slide Pro V-Mount von Wooden Camera meinen Workflow nicht verändern. Ich verwende meine Anton/Bauer Micro-Akkus am Battery Slide Pro und kann die Kamera, meine Monitore, meinen Teradek und all mein anderes Zubehör problemlos mit Strom versorgen. Ich musste meinen Arbeitsablauf keinen Deut umstellen und hatte keinerlei Probleme.

Der V-Mount passt perfekt an das Gehäuse der FX6 und ist kompakt, vor allem in Verbindung mit Micro-Akkus. Und der E-zu-PL-Mount Pro ist so ziemlich die einzige Möglichkeit, an der FX6 einen wirklich ultrastabilen PL-Mount zu installieren.



Demo-Reel mit Produktionen von Julien Jarry.