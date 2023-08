Adobe Express mit Firefly macht generative KI für Millionen von Kreativen weltweit zugänglich.

Adobe hat Adobe Express präsentiert. Dahinter verbirgt sich eine All-in-One-App, mit der es ganz einfach möglich sein soll, Bilder, PDFs, Flyer oder Logos zu gestalten – und auch auch Videos.

Die Innovationen in Express vereinen die Leistung und Präzision von Adobes generativen KI-Werkzeugen in einem neuen, auf KI ausgerichteten All-in-One-Editor, sagt Adobe. Mit diesem lassen sich Aufgaben wie das Erstellen überzeugender Videos für soziale Netzwerke, das Ausbessern von Bildern, das Gestalten von PDFs und das Erstellen von Designs vereinfachen und beschleunigen.

Adobe Express wird weltweit von Millionen von Anwender_innen aller Erfahrungsstufen genutzt, um überzeugende Inhalte für soziale Netzwerke, visuell ansprechende PDFs, digitale Karten und Flyer, eindrucksvolle Lebensläufe, Buchberichte und vieles mehr zu erstellen, so Adobe. Die generative KI Firefly ist weltweit verfügbar und unterstützt jetzt Prompts in mehr als 100 Sprachen. Damit ist es für Express-Nutzer_innen noch einfacher, in der Sprache ihrer Wahl hochwertige Bilder zu generieren, attraktive Texteffekte zu erstellen, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Diese neuen KI-gesteuerten Funktionen sind ab sofort als Webversion für den Desktop verfügbar und Adobe plant, die neueste Version von Express bald auch für Mobilgeräte anzubieten.

»Mit den wegweisenden Innovationen und KI als Herzstück von Express ermöglichen wir einer immer größer werdenden Nutzer_innenbasis ein KI-gestütztes All-in-One-Tool, das die Erstellung von Inhalten schnell, einfach und unterhaltsam macht«, sagt Govind Balakrishnan, Senior Vice President, Express Product und Digital Media Services bei Adobe. »Das neue Express revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen ihre Ideen in beeindruckende Inhalte verwandeln, und wir stehen erst am Anfang einer Reihe aufregender Innovationen in den Bereichen Bildbearbeitung, Design, Video, Audio, PDFs und vielen mehr.«

Adobe Express für Creative Cloud

Creative Cloud-Nutzer_innen, die mit ihrem Abonnement automatisch Zugang zur kostenpflichtigen Vollversion von Express Premium erhalten, können jetzt direkt aus Photoshop und Illustrator heraus auf kreative Inhalte zugreifen und diese bearbeiten oder verknüpfte Dateien in Express hinzufügen, die applikationsübergreifend immer synchron bleiben. Außerdem können Anwender_innen PDFs schnell und einfach in Express importieren und verbessern, indem sie aussagekräftigen Text, Bilder, Hintergründe, Markenlogos und mehr hinzufügen, um jedes Dokument aufzuwerten. Express ermöglicht es Nutzer_innen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und Inhalte für soziale Medien schnell und effizient zu erstellen sowie Konzepte freizugeben, während die Teams gleichzeitig ihre Corporate Identity wahren können.

Express für Unternehmen

Durch die Integration in Creative Cloud-Anwendungen sowie in Experience Manager, Adobes CMS-Lösung in Adobe Experience Cloud, überbrückt Express die Arbeitsabläufe zwischen Kreativprofis und Marketingfachleuten in Unternehmen. Diese nahtlosen Integrationen ermöglichen es Unternehmen, Inhalte schnell und in großem Umfang zu erstellen, gemeinsam zu bearbeiten und bereitzustellen. Mit Express und Firefly für Unternehmen können die Mitarbeitenden ansprechende Inhalte erstellen, die sofort freigegeben werden können.

»Es ist von größter Bedeutung, dass unsere Marke in der digitalen Welt korrekt und kohärent dargestellt wird und diese Aufgabe ist auf viele unserer globalen Teams verteilt. Mit Adobe Express erstellen wir herausragende und markeneinheitliche Inhalte auf eine Art und Weise, die skalierbar ist«, so Christina Lehnert, Digital Brand Experience Manager, Carl Zeiss AG.

Kreativität für alle

Mit Adobe Express ist es ganz einfach, von einem Ort aus hochwertige Inhalte planen, terminieren, in der Vorschau anzeigen und veröffentlichen. Mehr als 56 Millionen Studierende und Lehrende auf der ganzen Welt haben bereits Zugang zu Express, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten und digitale Portfolios, gemeinsame Projekte, Flyer, Flashcards, animierte Videos und mehr zu erstellen.

Neueste Innovationen in Adobe Express

Mit dem neuen All-in-One-Editor können Nutzer_innen eindrucksvolle Designelemente, ansprechende Videos und Bilder, überzeugende PDFs, Animationen und herausragende Inhalte für Instagram, TikTok und andere soziale Kanäle und Plattformen erstellen.

Mit dem in Express integrierten Firefly können schnell benutzerdefinierte Bilder und Texteffekte aus Prompts in über 100 Sprachen erstellt werden, die für die kommerzielle Nutzung sicher gestaltet sind.

Komplexe Workflows mit Creative Cloud-Anwendungen ermöglichen den einfachen Zugriff, die Bearbeitung und das Arbeiten mit kreativen Assets aus Photoshop und Illustrator direkt in Express oder das Hinzufügen von verknüpften Dateien, die applikationsübergreifend immer synchron bleiben.

Neue Videos, zahlreiche Seitenvorlagen und Designelemente bringen noch mehr Inspiration in die größte Sammlung attraktiver, hochwertiger Inhalte, die jetzt fast 200 Millionen Assets umfasst, darunter Video- und Designvorlagen, lizenzfreie Adobe Stock-Bilder, Video- und Audio-Assets, fast 22.000 Schriftarten sowie weitere Symbole, Hintergründe und Formen.

Die PDF-Unterstützung im neuen All-in-One-Editor macht es noch einfacher, Dokumente zu importieren, zu bearbeiten und zu verbessern, um visuell ansprechende PDFs zu erstellen.

Mehr KI-Leistung hilft Kreativen, die perfekte Ergänzung zu ihren Inhalten zu finden oder personalisierte Vorlagenempfehlungen zu entdecken, die zu ihrem individuellen Stil passen, um Beiträge für soziale Medien, Videos, Poster, Flyer und mehr zu erstellen.

Schnellaktionen wie das Entfernen des Hintergrunds in Bildern und Videos, das Animieren einer Figur nur mit Audio, das Konvertieren in GIF und das Bearbeiten von PDFs machen es noch einfacher, schnell und unkompliziert überzeugende Inhalte zu erstellen.

Co-Editing in Echtzeit und nahtlose Überprüfungs- und Kommentarfunktionen beschleunigen den Erstellungsprozess zusätzlich.

Animationen wie Fade In, Pop, Flicker, Bungee erwecken Text, Fotos, Videos und Assets auf eine neue Art zum Leben. Mit »Aus Audio animieren«, das auf Adobe Character Animator basiert, erwachen Charaktere zum Leben, indem Lippen und Gesten mit aufgezeichneten Dialogen synchronisiert werden.

Verfügbarkeit

Nutzer_innen können kostenlos auf Express für den Desktop zugreifen und es ist geplant, die neueste Version von Express bald auch für Mobilgeräte zur Verfügung zu stellen. Für bestehende Creative Cloud-Abonnent_innen ist der Premium-Plan von Express inbegriffen. Zudem sind Express und Firefly für Unternehmen ab sofort verfügbar.