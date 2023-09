Fujifilm GFX100 II angekündigt

Fujifilm erweitert seine Flaggschiff-Kamera-Reihe mit der Einführung der spiegellosen Digitalkamera Fujifilm GFX100 II.

Fujifilm hat die Einführung der Digitalkamera Fujifilm GFX100 II (GFX100 II) bekannt gegeben, das neue Flaggschiff der Familie spiegelloser Digitalkameras des GFX-Systems. Die GFX100 II ist mit einem 55-mm-Großformat-Bildsensor ausgestattet, der fast 1,7-mal größer ist als die 35-mm-Bildsensoren von Vollformatkameras, und liefert Bilder mit einem großen Dynamikbereich und einer sehr geringen Schärfentiefe.

Die GFX100 II verfügt über einen neu entwickelten 102-Megapixel-Hochgeschwindigkeits-Bildsensor und Fujifilms neueste Bildverarbeitungs-Engine X-Processor 5 der fünften Generation, die die Signalauslesegeschwindigkeit im Vergleich zum aktuellen Modell verdoppelt. Dies wiederum bietet Bildgestaltern viele Vorteile, insbesondere in den Bereichen Highspeed, Serienbildmodus, Autofokus (AF) und Video.

»Bildbearbeitungsprofis verlassen sich auf die Kameras und Objektive des Fujifilm GFX-Systems, um ihre besten Bilder auf ein neues Niveau zu bringen«, so Victor Ha, Vice President, Electronic Imaging Division and Optical Devices Division, Fujifilm North America Corporation. »Die GFX100 II ist eine weitere unglaubliche Design- und Entwicklungsleistung von Fujifilm. Wir sind sehr gespannt auf die neuen kreativen Möglichkeiten, die sich mit dieser Kamera eröffnen, wenn sie in die Hände unserer Fotografen und Filmemacher gelangt.«

Die GFX100 II nutzt den neuesten Hochgeschwindigkeits-Bildsensor von Fujifilm zusammen mit der fortschrittlichen Bildverarbeitungs-Engine, um einen auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Motiverkennungs-Autofokus (AF) zu bieten, der zuletzt in der spiegellosen Digitalkamera Fujifilm X-H2S eingesetzt wurde. Entwickelt mit der Deep Learning-Technologie und aktualisiert mit dem neuesten Prediction-AF-Algorithmus, verfügt die GFX100 II nun über einen KI-basierten Motiverkennungs-AF, der Tiere, Vögel, Fahrzeuge und andere sich schnell bewegende Objekte wie Insekten und Drohnen schnell verfolgt und erkennt und sie automatisch im Fokus hält, so dass sich Fotografen auf den Bildausschnitt konzentrieren und auf den perfekten Moment für ihr Bild warten können.

Die Leistung bei Serienaufnahmen wurde von derzeit 5,0 Bildern pro Sekunde auf 8,0 Bilder pro Sekunde erhöht, was die Einsatzmöglichkeiten der GFX100 II in verschiedenen Genres wie Mode, Werbung, Landschaft, Sport und Fotojournalismus erweitert. Ein erweiterter Pufferspeicher ermöglicht nahtlose Serienbildaufnahmen.

Videoaufzeichnung

Der neue Sensor der GFX100 II bietet auch erweiterte Möglichkeiten für die Videoproduktion. Die interne Aufzeichnung von Apple ProRes 4:2:2, 10-Bit-Videos mit 4K/60p und 8K/30p ist eine wichtige Neuerung für GFX-Systemkameras. Mit einem optionalen GF-auf-PL-Objektivadapter eines Drittanbieters können mehrere Videoaufzeichnungsformate nativ auf dem GFX100 II aufgenommen werden, so dass die Fujinon Premista-Großformat- und anamorphotischen 35-mm-Kinoobjektive leicht für verschiedene Anwendungen, einschließlich Kinoanwendungen, angepasst werden können.

Darüber hinaus unterstützt die GFX100 II drei Apple ProRes-Codecs, nämlich Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 und Apple ProRes 422 LT. Bei der Aufnahme in Apple ProRes kann die Kamera auch h.264- und Apple ProRes 422 Proxy-Dateien ausgeben, was den gesamten Workflow von der Produktion bis zur Postproduktion optimieren kann.

Anschlüsse

Die GFX100 II verfügt außerdem über Ethernet-, HDMI Typ A- und USB-C-Anschlüsse für eine verbesserte Konnektivität mit externen Geräten.

Zwei Kartensteckplätze unterstützen eine CFExpress Typ B und eine SD-Karte. CFExpress-Karten vom Typ B sind erforderlich, um die verbesserten Videofunktionen des GFX100 II nutzen zu können. Die Produktions-Workflows werden zusätzlich durch die native, zubehörfreie Integration von Frame.io Camera to Cloud, die Dateien nahtlos direkt in die Cloud überträgt, und Atomos AirGlu BT, mit dem sich der Timecode der GFX100 II über verschiedene kompatible Zubehörteile, Audiorecorder und andere in der Videoproduktion häufig verwendete Hard- und Softwareprodukte präzise jammen und synchronisieren lässt, optimiert.

Die GFX100 II verfügt über insgesamt 20 Filmsimulationsmodi, darunter der neue Reala ACE-Modus, der auf dem Farbnegativfilm von Fujifilm basiert und eine neutrale Farbwiedergabe für alle Motivarten bietet. Darüber hinaus hat Fujifilm durch die Innovation der Pixelstruktur die Verwendung von ISO80 als Standardempfindlichkeit ermöglicht. Wenn die Sensorempfindlichkeit auf ISO80 eingestellt ist, kann die Kamera Bilder mit einem unglaublichen Dynamikumfang und einem geringeren Rauschpegel als die Vorgängermodelle GFX100 und GFX100S aufnehmen. Die Fotolinsen des neuen Sensors wurden optimiert, um die Lichtausbeute an den Sensorrändern zu erhöhen und damit sowohl die Bildqualität an den Rändern des Fotos als auch die AF-Genauigkeit gegenüber den Vorgängermodellen GFX100 und GFX100S zu verbessern.

Zu den Hardware-Verbesserungen gehören die Fünf-Achsen-Bildstabilisierung (IBIS), die eine Bildstabilisierung von bis zu 8 Blendenstufen ermöglicht, sowie eine 1,0-fache Suchervergrößerung und ein hochauflösender EVF mit 9,44 Millionen Bildpunkten. Das neue Design der Kamera zeichnet sich außerdem durch ein großes Sub-LCD, ein geneigtes Oberteil und einen modisch strukturierten Griff aus.

Optionales Zubehör

Fujifilm VG-GFX II Vertikaler Batteriegriff (VG-GFX II) zur Aufnahme von zwei NP-W235-Batterien für erweiterte Bild- und Videomöglichkeiten.

Fujifilm FAN-001 Kühlgebläse (FAN-001) ermöglicht längere Videoaufnahmen bei hohen Temperaturen.

Fujifilm EVF-TL1 EVF-Neigungsadapter (EVF-TL1) ermöglicht verschiedene Aufnahmewinkel bei Verwendung des Suchers.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Die GFX100 II wird voraussichtlich im Frühherbst 2023 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 7.499 USD erhältlich sein. Die Preise für das optionale Zubehör werden voraussichtlich wie folgt sein:

VG-GFXII – 499 USD

FAN-001 – $199 USD

EVF-TL1 – $569 USD