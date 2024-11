Fujifilm entwickelt Cine-Kamera GFX Eterna

Die GFX Eterna wird mit einem Großformatsensor ausgestattet sein und soll 2025 eingeführt werden.

Die Fujifilm Corporation hat ihre erste Filmkamera, die GFX Eterna entwickelt, deren Markteinführung für 2025 geplant ist. Die GFX Eterna wird mit einem Großformatsensor, dem GFX 102MP CMOS II HS, ausgestattet sein, der etwa 1,7-mal größer ist als ein 35-mm-Sensor. Zudem wird sie über den X-Processor 5 Engine verfügen, der es Filmemachern ermöglichen soll, besonders eindrucksvolle Bilder aufnehmen zu können und eine größere Flexibilität in der Postproduktion zu haben.

Sowohl der GFX 102MP CMOS II HS-Sensor als auch der X-Processor 5 sind die neuesten Technologien, die in der spiegellosen Digitalkamera Fujifilm GFX100 II zum Einsatz kommen, die mit ihren 102 Millionen Pixeln eine außergewöhnlich hohe Bildqualität liefert.

Weitere Details des Herstellers

Nach ihrer Gründung im Jahr 1934 hat die Fujifilm-Gruppe eine wichtige Rolle in der japanischen Filmindustrie gespielt, indem sie im Inland produzierte Positivfilme für Filme entwickelte und einführte. Durch kontinuierliche Innovation hat Fujifilm seine Produktpalette um den Farbnegativfilm für Kinofilme Eterna-Serie und die Kino-Zoomobjektive Premista-Serie und ZK Cabrio-Serie erweitert. Seit über 90 Jahren bietet Fujifilm zuverlässige Produkte für die Filmproduktionsindustrie und darüber hinaus.

Zusätzlich zu dem Erfolg mit Fotofilmen, Kameras und Digitalkameras führte Fujifilm 2017 die spiegellose Digitalkamera GFX-Serie ein, die mit einem Großformatsensor ausgestattet ist, der etwa 1,7-mal größer ist als ein 35-mm-Sensor und eine außergewöhnlich hohe Bildqualität liefert. Fujifilm hat die GFX-Serie seitdem kontinuierlich verbessert, auch in Bezug auf ihre Videofunktionen.

Die GFX Eterna, die sich derzeit in der Entwicklung befindet soll nichts weniger als »die Filmproduktion revolutionieren«, wie der Hersteller sagt. Das Unternehmen nutzt seine Expertise und Erfahrung im Bereich des Filmemachens, um die Fähigkeiten der Fujinon-Objektive mit der fortschrittlichen Technologie der GFX-Serie zu kombinieren.

Neben der Entwicklung der GFX Eterna arbeitet Fujifilm auch an der Entwicklung eines leistungsstarken GF-Zoomobjektivs, das für diese G-Mount-Kamera optimiert ist und eine Brennweite von 32–90 mm haben soll, sowie an einem Mount-Adapter für G-Mount-Objektive und PL-Mount-Objektive, die in der Filmproduktion weit verbreitet sind.

Da die Nachfrage nach der Produktion verschiedener Arten von Videos wie Spielfilmen, Kurzfilmen, Dokumentationen und Webinhalten weiter steigt, wächst in der Filmproduktionsbranche der Bedarf an hochwertigen Videos, die schnell und kostengünstig produziert werden können. In Vorbereitung auf die Markteinführung des GFX Eterna wird Fujifilm Feldtests durchführen und gleichzeitig seine Produktpalette erweitern, um das »GFX-System« zu verbessern.