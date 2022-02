NDI |HX 3 angekündigt

Der neue Standard NDI|HX 3 bietet eine bessere Qualität und geringere Latenzzeiten.

NDI, ein Unternehmen der Vizrt-Gruppe, kündigt mit NDI |HX 3 eine völlig neue Version von NDI an. Ab sofort können Anwender, die ein NDI|HX 3-fähiges Gerät verwenden, NDI|HX 3 als Option für besseres Video mit reduzierter Latenzzeit wählen – und dabei einen Bruchteil der Bandbreite von NDI mit hoher Bandbreite nutzen. NDI|HX 3 ist eine Option für Hersteller und Entwickler, um die Flexibilität zu erhöhen, ohne die Hardware ändern oder aufrüsten zu müssen.

Seit seiner Einführung im Jahr 2015 wurden NDI-fähige Anwendungen und Geräte von mehr Medienunternehmen übernommen als jeder andere IP-Standard, und die Akzeptanz wächst weiterhin mit Rekordgeschwindigkeit. NDI|HX 3 bietet die Möglichkeit, eine Übertragung mit geringer Latenz und reduzierter Bandbreite zu liefern und gleichzeitig die von NDI-Benutzern geforderten verlustfreien Standards beizubehalten; so können Benutzer Videos in Broadcast-Qualität in jeder Umgebung liefern, ohne ihre Ausrüstung aufrüsten zu müssen.

Der technische Aufwand für die Integration von NDI|HX 3 ist gering, so dass bestehende Hersteller sofort von den Vorteilen profitieren können. Software-Anwendungen wie NewTek TriCaster, Vizrt Vectar Plus, vMix usw. müssen nicht aufgerüstet werden, um NDI|HX 3 zu unterstützen.

»Wir sind immer wieder erstaunt, auf welch vielfältige Weise NDI-Partner und -Anwender den Standard anwenden und ihn in unzählige Workflows, Produkte und Projekte integrieren. Um mit der Nachfrage des Marktes nach dem Einsatz der NDI-Technologie Schritt zu halten und jedem Anwender die Erstellung grenzenloser Inhalte zu ermöglichen, setzt unser Team auf kontinuierliche Innovation, um die Grenzen von Bewegtbild zu erweitern. NDI|HX 3 ist ein leuchtendes Beispiel für dieses Engagement, da es ein perfektes Gleichgewicht zwischen Qualität und Effizienz ohne Kompromisse schafft, um einen neuen Standard für visuelles Storytelling zu setzen«, kommentiert Michael Namatinia, President, NDI.