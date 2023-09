EVS Via Map Plattform

Im Video erklärt Nicolas Bourdon die Media-Asset-Plattform »Via Map«, die das Herzstück des EVS Live-Ökosystems bildet.

Via Map konzentriert sich auf Asset Management und ist die Software-Plattform mehrerer EVS Lösungen. Dazu zählen LiveCeption für Live-Replays und Highlights, MediaCeption für den Bereich Asset Management, MediaHub für Distribution und Monetarisierung und PowerVision für Review & Decide.







Via Map ist also kein eigenes Produkt, sondern gewissermaßen der Überbegriff für eine ganze Reihe von EVS-Lösungen. Diese verschiedenen Anwendungen und Core-Engines, aus denen sich die Plattform zusammensetzt, sollen eine flexible und skalierbare Produktionsumgebung für Kunden schaffen.

Die Lösungen unter dem Dach von Via Map können unterschiedlich betrieben werden, etwa auf EVS-Hardware, COTS, virtualisiert oder in der Public Cloud. EVS ergänzt, dass man dank Balanced Computing Ansatz zudem festlegen könne, wie diese Ressourcen eingesetzt werden, nämlich On-Prem, in der Public Cloud, per Saas/ODA oder Edge Computing.

Via Map im Überblick

Via Map besteht aus einer Reihe von Anwendungen und Back-End-Engines.