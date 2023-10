Teradek Bolt 6: 6-GHz-Frequenznutzung in der EU zugelassen

Laut Hersteller ist es nun möglich, in der EU das Wireless-Video-System Teradek Bolt 6 im 6-GHz-Bereich zu nutzen.

Die EU hat das 6-GHz-Frequenzband für die Nutzung mit der Teradek-Bolt-6-Produktserie offiziell zugelassen. Bestehende Bolt-6-Anwender können jetzt das volle Potenzial ihrer Systeme mit einem kostenlosen Firmware-Upgrade nutzen, das den Betrieb im neu zugelassenen 6-GHz-Frequenzband sofort ermöglicht. Dabei bleibt aber auch die Kompatibilität der Bolt-6-Serie mit Bolt-4K-Systemen im 5-GHz-Frequenzband erhalten.

»Unsere technischen Teams haben extrem hart daran gearbeitet, Bolt 6 zur derzeit ersten und einzigen 6-GHz-Lösung der Branche zu machen, und jetzt können europäische Produktionen endlich die 12 neuen Kanäle im neuen UNII-5-Band voll ausnutzen«, sagt Greg Smokler, VP of Cine Products bei Creative Solutions. »Es wird massive, positive Auswirkungen haben, dass diese neuen Kanäle für die drahtlose Leistung am Set nun zur Verfügung stehen. Die Produktionen werden feststellen, dass sie an Orten, die bisher ein absoluter RF-Albtraum waren, eine hervorragende Konnektivität erreichen können.«

Der Hintergrund: Die bisher verfügbaren Frequenzbänder im 5-GHz-Bereich werden mittlerweile sehr stark genutzt und sind teilweise überlastet. Nun wurde in den USA und auch in der EU ein zusätzlicher Bereich zwischen 5,92 bis 6,42 GHz für die kommerzielle Nutzung freigegeben. Dadurch kann mit neuen oder upgedateten Geräten eine neue Ära störungsärmerer, drahtloser Konnektivität mit geringerer Latenz beginnen — und nun gilt das auch für europäische Film- und Videoproduktionen.







Mehr Bandbreite

Die Öffnung des unlizenzierten 6-GHz-Spektrums stellt aus Sicht von Teradek einen bedeutenden Fortschritt in der drahtlosen Konnektivität dar und bietet den Nutzern eine Fülle von ungenutzter Bandbreite. Bolt 6 kann zwölf 40-MHz-Kanäle im 6-GHz-UNII-5-Frequenzband nutzen, zusätzlich zu den branchenüblichen 5-GHz-Kanälen, die von Bolt-4K-Systemen verwendet werden — die Gesamtzahl der in jeder Produktionsumgebung verfügbaren Frequenzen wurde damit verdoppelt.

Das reduziert die Signalüberlastung in schwierigen RF-Umgebungen drastisch, es können mehr Geräte nebeneinander genutzt werden. Bolt 6 enthält außerdem neue Algorithmen für die Videoqualität und Tools zur Fehlerbehebung. Bolt kann über Bluetooth mit der Bolt-App für iOS und Android gesteuert werden, die einen integrierten Software-Spektrumanalysator bietet.

Der 6-GHz-Modus ist jetzt bei allen Bolt-6-XT- und LT-Modellen (750, 1500 und Max) verfügbar, die auf die neueste Firmware (4.3.4) aktualisiert wurden. Benutzer können ihre Bolt 6-Systeme mit der neuesten Bolt Manager-App (3.6.31) für Mac und Windows aktualisieren.

Auch Bolt-6-LT-HDMI-Modelle und Monitor-Module sollen laut Hersteller im Laufe des Jahres 6-GHz-Firmware-Updates erhalten.