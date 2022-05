Teradek: Videofunke Bolt 4K in HDMI-only

Neue Videofunke von Teradek: Bolt 4K LT HDMI — mit HDMI-only, aber interoperabel mit dem Rest der Bolt-4K-Familie.

Mit dem neuen Bolt 4K LT HDMI ergänzt der Hersteller seine 4K-Funkgerätelinie Bolt. Versprochen wird die latenzfreie Übertragung von 10-Bit 4Kp30-HDR-Videos über Distanzen von bis zu 230 m. Die Daten können ausschließlich über HDMI in den Sender eingespeist werden.

»Es ist die erschwinglichste kabellose Lösung im Bolt 4K-Ökosystem und vollständig kompatibel mit allen anderen Bolt 4K-Systemen«, so Greg Smokler, GM Cine Products bei Creative Solutions.

Das Produkt bietet neben der Videoleistung gegenüber dem Vorgänger ACE 500 eine um 50 Prozent erhöhte Reichweite die vollständige Interoperabilität mit dem Bolt 4K-Ökosystem und das erprobte Aluminiumgehäuse mit verschiedenen Montageoptionen, so der Hersteller. Übertragen werden kann an bis zu sechs Empfänger. In Kombination mit SmallHD wird die drahtlose Kamerasteuerung unterstützt. An Bord ist außerdem die BLE-Konnektivität für eine nahtlose Kopplung mit Android- und iOS-Geräten.

»Wir entwickeln Lösungen, die unseren Kunden helfen, ihre Möglichkeiten zu erweitern, egal ob sie erfahrene Profis sind oder gerade erst anfangen«, sagt Smokler. »Bolt 4K LT HDMI macht das Bolt 4K-Ökosystem einem breiteren Kreis von Kreativen zugänglich und gibt ihnen hochwertige, sichere und professionelle Werkzeuge an die Hand.«